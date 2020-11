Video van de week: telefoonnummers blokkeren op je Android-telefoon

Krijg je telkens telefoontjes van een persoon of partij en zit je daar niet op te wachten? In de video van de week laten we zien hoe je telefoonnummers op je Android-smartphone blokkeert.

Lees verder na de advertentie.

Video van de week: telefoonnummer blokkeren

Niets is zo vervelend als je telkens wordt gebeld door iemand en daar helemaal niet op zit te wachten. Op Android-telefoons is echter een functie aanwezig waarmee je specifieke telefoonnummers kunt blokkeren, zodat je niet meer wordt lastig gevallen. In de video hieronder (en bovenaan dit artikel) laten we zien hoe dit werkt.

We leggen uit hoe je bekende telefoonnummers blokkert (bijvoorbeeld iemand uit je contactlijst), maar ook hoe je geen last meer hebt van specifieke, onbekende telefoonnummers.

Volg Android Planet op YouTube

Wekelijks plaatsen we een nieuwe video op YouTube. Soms geven we een tip om meer uit je smartphone te halen, zoals dit keer, maar andere keren voelen we bijvoorbeeld nieuwe Android-producten aan de tand. Zo hebben we onlangs de nieuwe Chromecast met Google TV getest en gingen we aan de slag met de OnePlus Nord N10 5G en OnePlus 8T.

Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste video’s? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Vergeet onze video’s ook niet een duimpje omhoog te geven; daarmee help je ons namelijk enorm. Dank voor het kijken!