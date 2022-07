Video van de week: zo (on)veilig is snelladen

Elke smartphone heeft een batterij die eens in de zoveel tijd aan de lader moet. De afgelopen jaren gaat dat opladen steeds sneller, maar wat zijn de risico’s? Wij leggen je uit hoe telefoons veilig van 0 naar 100 procent gaan in maar 15 minuten.

Dit moet je weten over snelladen op je smartphone

Vrijwel alle smartphonefabrikanten bieden een vorm van snelladen aan. Hoe snel dat is, verschilt per Android-smartphone, maar het loopt veel uiteen. De ene laadt met maximaal 20 Watt en de ander met 120 Watt. Maar brengt meer stroom in een kortere tijd ook meer risico’s met zich mee? Redacteur Colin legt het je uit in de onderstaande video en laat zien hoe snelladers werken.

Het is niet gevaarlijk om je batterij snel op te laden, zolang je telefoon en de bijgeleverde kabel en adapter in goede staat zijn. Ook is het niet mogelijk om je batterij als het ware te laten ‘overstromen’. Wanneer je een adapter gebruikt die een hoger wattage levert dan je telefoon aankan, zal je toestel nooit meer dan het maximum binnenlaten. Ook geldt: vol = vol.

Laadsnelheid neemt af

De laadsnelheid is niet constant, maar verloopt in twee fases. Hoe leger de accu van je telefoon, hoe sneller de batterij oplaadt. Dat is de eerste fase. In de tweede fase verlaagt het wattage. Dit doen telefoons automatisch om overhitting en eventuele beschadigingen aan de batterij te voorkomen.

Hiernaast zie je een grafiek met de laadgegevens van de Xiaomi 12 Pro, Realme GT Neo 3 en OnePlus 10 Pro. Hoewel de drie telefoon met andere wattages opladen, zie je dat naarmate de tijd passeert, het batterijpercentage minder stijl en dus minder snel omhoog gaat.

