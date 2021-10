Video van de week: ververssnelheid van je Android-telefoon aanpassen

Steeds meer Android-smartphones hebben een scherm met een hoge ververssnelheid, die je vaak ook handmatig kan aanpassen. Wat je daar aan hebt en hoe je dit doet, zie je in onze nieuwste video.

Video: de ververssnelheid aanpassen

Het is wat ons betreft één van de fijnste vernieuwingen die we in de afgelopen jaren op Android-smartphones hebben gezien: schermen met een hogere ververssnelheid. Waar toestellen voorheen standaard een 60Hz-display hadden – dat zichzelf dus 60 keer per seconde ververst – komen we die nu bijna niet meer tegen. Vrijwel iedere moderne Android-telefoon heeft wel een scherm met 90Hz, 120Hz of zelfs 144Hz.

Dat is enorm fijn, want door een hogere verversfrequentie zijn animaties veel vloeiender en voelt je telefoon duidelijk sneller aan. De nodige smartphones bieden de optie om de ververssnelheid aan te passen en daar gaat onze nieuwste video over. We laten zien hoe je de verversfrequentie aanpast, wat je hieraan hebt en bij welke opties je moet zijn.

→ Wil je alles nog eens rustig nalezen? Check dan de geschreven tip over het wijzigen van de ververssnelheid

