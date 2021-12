Video van de week: onze verwachtingen voor de Samsung Galaxy S22-serie

Begin volgend jaar verwachten we de opvolgers van de populaire Galaxy S21-serie. In de video van deze week praten we je dan ook bij over al onze verwachtingen van het aankomende Samsung Galaxy S22-trio.

Video: onze verwachtingen van de Samsung Galaxy S22

Een van de grootste releases van volgend jaar is die van de Samsung Galaxy S22-serie. We verwachten drie smartphones te gaan zien in de vorm van de Samsung Galaxy S22, S22 Plus en Galaxy S22 Ultra. De afgelopen tijd zijn er al heel veel details verschenen over dit aankomende trio.

In de video van deze week praten we je bij over al die aspecten. Wat weten we al over het design of de prijzen? Ook hebben het over de vernieuwde camera’s en andere specificaties. Nu al interesse in een van deze toestellen en wil je geen enkel nieuwtje missen? Download dan de Android Planet-app, waarmee je altijd op de hoogte blijft. Schrijf je natuurlijk ook even in voor onze nieuwsbrief, want ook via die weg mis je niks!

