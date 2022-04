Video van de week: alles wat je moet weten over ViaPlay

In onze nieuwste video vertellen we je alles over ViaPlay. Deze dienst werd begin maart gepresenteerd, precies op tijd voor het Formule 1-seizoen. ViaPlay heeft nog veel meer te bieden en in deze video vertellen we je er alles over!

ViaPlay video: alles op een rij

ViaPlay is voor veel mensen hét platform om te genieten van Formule 1, maar je kunt er ook terecht voor allerlei voetbal, darts en andere sport. Daarnaast kun je kijken naar films, series en documentaires. In onderstaande video neemt redacteur Colin je mee langs verschillende punten die je moet weten over deze (streaming)dienst.

Daarbij bespreken we niet alleen het aanbod, maar ook de kwaliteit van de streams. Ook komt er aan bod via welke apparaten en platformen je kunt kijken naar ViaPlay. Zo zijn er apps uitgebracht voor smartphones, tablets en verschillende slimme televisies. Natuurlijk is streamen via een laptop of computer ook mogelijk en Chromecast-ondersteuning ontbreekt natuurlijk niet.

Andere dingen die aan bod komen in deze ViaPlay-video zijn het delen van accounts en natuurlijk de kosten. Die bedragen 13,99 euro per maand, maar bij ViaPlay zelf en via verschillende providers kijk je de eerste maanden gratis of voor een gereduceerd tarief.

Review ViaPlay

Natuurlijk zijn we ook aan de slag geweest en al onze ervaringen vind je in de geschreven ViaPlay review. Daarin hebben we onder andere gekeken naar de kwaliteit van de streams, het aanbod van films en series en de verschillende apps voor onder andere smartphones en slimme televisies. De (voorlopige) conclusie daarvan is:

Ikzelf betaal dus vijf tientjes voor het eerste jaar ViaPlay, voor voornamelijk de Formule 1. Alles wat ik erbij krijg, zoals af en toe een leuke film of voetbalwedstrijd, neem ik voor lief en zie ik als een extra. Dat betekent echter niet dat we blij worden van de huidige kwaliteit van de streams of het aanbod van films en series. Vooralsnog moet ViaPlay op meerdere vlakken flink aan de bak om dat recht te zetten. Vooralsnog is het voor velen ook wachten hoe de streams gaan zijn in het eerste F1-raceweekend. Of ik mijn abonnement volgend jaar verleng? Als het niveau zo blijft zeker niet, maar ViaPlay heeft wel een volledig jaar om hun zaken op orde te brengen en me te overtuigen om wel te blijven.

