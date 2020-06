5G is hot en happening. Zendmasten worden in brand gestoken, Vodafone is al begonnen met de uitrol van een ‘5G-netwerk’, er lopen verschillende rechtszaken omtrent 5G en wetenschappers trekken aan de bel. In deze video geven we antwoord op vijf vragen over 5G.

Video: 5 vragen over 5G

De uitrol van het 5G-netwerk is stilletjes begonnen, al mag dat eigenlijk geen 5G genoemd worden. Het gaat namelijk nog jaren duren voordat we in Nederland gebruik kunnen maken van alle voordelen die het nieuwe netwerk te bieden heeft.

Daarnaast is 5G veel negatief in het nieuws, bijvoorbeeld door de verschillende zendmasten die in brand zijn gestoken. Er is een rechtszaak geweest door stichting Stop5GNL om de uitrol van het netwerk te voorkomen en een groep van wetenschappers publiceerde een openbare brief waarin ze opriepen om meer onderzoek naar de gezondheidseffecten van het nieuwe netwerk.

Er is dus veel te doen rondom 5G, de uitrol van het netwerk en de voor- en tegenstanders. In bovenstaande video geven we dan ook antwoord op vijf veelgestelde vragen rondom 5G. Zo leggen we uit wat het precies is, hoe het zit met de benodigde frequentiebanden, is 5G schadelijk zoals verschillende mensen claimen en welke Android-smartphones zijn al klaar voor de toekomst?

