Video: alles over Android-updates voor je telefoon

Software-updates klinken misschien slaapverwekkend, maar zijn dat absoluut niet. In deze video vertelt Android Planet-redacteur Wouter alles over Android-updates.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er was een tijd dat er door fabrikanten nauwelijks moeite werd gestoken in Android-updates, maar dat is anno 2023 compleet anders. Als je nu een Android-smartphone koopt, kun je vaak rekenen op jarenlange software-ondersteuning. En dat is fijn, want hierdoor kun je je telefoon langer blijven gebruiken.

Er zijn twee soorten Android-updates. We beginnen bij de zogeheten versie-updates, die Android-maker Google elk jaar uitbrengt. Deze updates worden genummerd; de meest recente versie is Android 13 en binnenkort verschijnt Android 14.

Ook heel belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die Google iedere maand uitbrengt. Daarmee blijft Android een veilig en stabiel besturingssysteem. En dan vergeten we bijna de app-updates, die ervoor zorgen dat jouw favoriete apps goed en betrouwbaar blijven werken. In de video hierboven leggen we alles aan je uit.

Check het YouTube-kanaal van Android Planet want daar verschijnen regelmatig nieuwe video’s. Ook zijn we de afgelopen tijd druk bezig geweest met de productie van zogenaamde Shorts, fijne kortere video’s op YouTube!

Heb jij een tof idee voor een nieuwe video, drop het dan even in de reacties onder dit artikel of mail ons op redactie@androidplanet.nl! Veel kijkplezier en natuurlijk tot de volgende keer!

Zoals we in de video vertellen, verschilt het updatebeleid van fabrikanten behoorlijk. Bedrijven als Google, Samsung en OnePlus ondersteunen smartphones bijvoorbeeld erg lang, terwijl er ook partijen zijn die toestellen relatief kort updaten.

Meer weten? Check dan dit overzicht: het updatebeleid van Android-fabrikanten vergeleken.