Video: zo check je of NL Alert goed staat ingesteld op jouw toestel

NL Alert is het landelijke waarschuwingssysteem van de overheid. In deze video laten we zien hoe je checkt of alles goed staat ingesteld op je toestel. Zo weet je zeker dat je de noodmeldingen ontvangt.

Video NL Alert: zo check je of je toestel goed is ingesteld

NL Alert is het systeem van de overheid dat wordt gebruikt om burgers te waarschuwen bij noodgevallen. Het NL Alert moet de vervanger worden van de alarmsirenes die je nog steeds elke maand hoort. Het is namelijk makkelijker om gericht waarschuwingen door te sturen, zoals bij grote regionale branden of bijvoorbeeld chemische ongelukken, waarbij gevaarlijke gassen zijn vrijgekomen.

Fijn aan NL Alert is dat het ook werkt als het netwerk van jouw provider overbelast is. Kun je dus even niet bellen naar iets of iemand om te vragen wat er aan de hand is, of ligt je mobiele dataverbinding eruit? Dan zorgt dat niet voor problemen.

Het instellen van NL Alert verschilt van toestel tot toestel en op veel smartphones staat het standaard al aan. Toch is het even checken of het goed ingesteld staat, natuurlijk wel zo handig. In onderstaande video neemt redacteur Colin je dan ook mee langs deze stappen.

