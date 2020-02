De Samsung Galaxy A71 is de opvolger van de populaire A70 van vorig jaar. De hardware kent kleine verbeteringen, we zien een extra camera en het toestel draait uit de doos op Android 10. Ons oordeel check je in deze Samsung Galaxy A71 videoreview.

Bekijk de Samsung Galaxy A71 videoreview

De Galaxy A-serie van Samsung is erg populair, wat komt door de prima prijs-kwaliteitverhouding. Wil je een Samsung-toestel, maar heb je geen budget voor een toestel uit de S-lijn of al heb je al luxe features niet nodig? Dan kun je eens kijken naar de Galaxy A51 of als je een maatje groter wil deze Samsung Galaxy A71.

Op veel vlakken is de A71 een prima toestel, maar ook zijn er verschillende verbeterpunten aan te merken. Het scherm is weer prachtig dankzij het amoled-paneel van 6,7 inch met de hoge resolutie. De schermranden zijn smal en de interne hardware is voorzien van enkele upgrades. Ook zijn de camera’s veelzijdiger geworden en het toestel bevat nu een totaal van vijf camera’s.

De behuizing is echter van plastic en erg vingerafdrukgevoelig, en dat doet wat af aan het uiterlijk. Android 10 is erg fijn, maar de OneUI 2.0-schil is niet mijn favoriet. Op het gebied van de accu is er echter niks te klagen, met een 4500 mAh-accu en ondersteuning voor snelladen.

Het grootste minpunt is de adviesprijs, die is met 479 euro behoorlijk pittig in vergelijking met toestellen van merken zoals OnePlus of Xiaomi. De prijs is bij verschillende webshops inmiddels wel enkele tientjes gezakt, wat de A71 wel weer een stukje interessanter maakt.

In bovenstaande videoreview nemen we alle ins en outs van de Samsung Galaxy A71 met je door.

