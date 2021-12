Video: afsluiter van het jaar en vooruitblik op 2022

De laatste video van dit jaar staat nu online! Wat we allemaal denken te gaan zien in 2022? Colin neemt je mee langs al onze verwachtingen in de vorm van nieuwe smartphones, technieken, vormen van smartphones en nog veel meer.

Vooruitblik 2022: laatste video van dit jaar

2021 is bijna voorbij en daarom kijken we alvast uit naar 2022. In onze nieuwe video blikken we vooruit op verschillende smartphones die we de aankomende twaalf maanden gaan zien. Fabrikanten als Samsung, OnePlus, Oppo en Xiaomi komen namelijk met allerlei nieuwe producten op de markt.

Ook zijn we natuurlijk benieuwd naar wat merken als Motorola, Nokia, Google, Realme of Poco gaan doen. Gaan er merken wegvallen aankomend jaar, of zijn er juist fabrikanten die een grote sprong maken qua marktaandeel?

Corona zal nog steeds een grote rol spelen in telecomland, maar hoe precies is natuurlijk de vraag. Moeten fabrikanten hun toestellen daardoor uitstellen of zelfs annuleren en hoe zit het precies met de chiptekorten?

Android 13, nieuwe technieken en meer

2022 wordt het jaar van Android 13 en ook gaan we allerlei verbeterde en nieuwe technieken zien. Een telefoon volledig opladen gaat sneller dan we ons nu kunnen voorstellen en ook verwachten we meer toestellen met vouwbare schermen. Ook kunnen verschillende fabrikanten nog grote stappen maken op het gebied van het updatebeleid van hun producten.

Hoe de uitrol van 5G zal verlopen is ook nog onbekend. Om het ‘echte’ 5G te kunnen gebruiken moet er een frequentie worden geveild, maar dat lijkt aankomend jaar niet te gaan gebeuren. Tot slot zal Android Planet zich in 2022 ook meer gaan richten op wearables. Naast reviews en tips komen er ook allerlei productpagina’s online met alle specs en de beste prijzen. Nu al benieuwd? Check dan onze pagina’s van onder andere Garmin, Fitbit, Huawei, Xiaomi en Oppo met meer info.

Volgend jaar verschijnen er natuurlijk weer op regelmatige basis video’s op het YouTube-kanaal van Android Planet. Zo gaan we natuurlijk weer verder met toplijstjes, videoreviews en allerlei handige tips. Mail ons even op redactie@androidplanet.nl als jij een idee hebt voor een nieuwe video!