Video van de week: alles over smartwatches en fitnesstrackers

In deze video over wearables vertellen we je alles over zogenaamde fitnesstrackers en smartwatches. Maar wat zijn de verschillen en overeenkomsten, wat kun je er allemaal mee, wat kosten ze en welke past het best jou?

Wearables video: alles over wearables voor om je pols

Op Android Planet schrijven we natuurlijk al jaren over alles wat te maken heeft met het fijne besturingssysteem van Google. Tegenwoordig gaat het niet alleen meer om smartphones. Android is verweven in tig productcategorieën of er zijn apps te vinden in de Play Store om te verbinden met allerlei apparaten.

Wearables zijn daar een voorbeeld van en niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Je hebt ze voor om je pols, maar er bestaan ook slimme brillen of bijvoorbeeld ringen. In onze nieuwe video gaan we verder in op smartwatches en fitnesstrackers, ook wel activitytrackers genoemd.

Wat zijn de verschillen tussen die wearables en zijn ze allemaal een verlengstuk van je smartphone of niet? Wat zijn de voordelen van zo’n tracker of juist van een slim horloge, aan welke prijzen moet je denken en wat past het best bij jou? Dat en meer bespreken we allemaal in deze video, zodat je daarna verder kunt in de zoektocht naar de perfecte wearable!

