Video van de week: hoe kun je een WhatsApp-foto eenmalig sturen?

Handig: je kan met WhatsApp een foto of video eenmalig delen, zodat de ontvanger ‘m ook niet op kan slaan. Maar hoe doe je dit? Check het in de video van de week.

Video: WhatsApp-foto’s en -video’s eenmalig delen

Een hele fijne (en relatief nieuwe) functie in WhatsApp is dat je een eenmalige foto of video kan sturen. Wat dit betekent? Je deelt een plaatje of filmpje en die is één keer te bekijken door de ontvanger. Daarna ‘verdwijnt’ het beeld uit het gesprek en zie je ‘m ook niet in je galerij staan. Dat is handig voor als je een leuke, gekke of intieme foto wil sturen.

Je vraagt je misschien af hoe dit werkt. Gelukkig is het helemaal niet moeilijk om een eenmalige foto of video te delen. Volg simpelweg de stappen die we in de video hierboven bespreken. In ongeveer anderhalve minuut laten we precies zien hoe de feature in elkaar steekt. Wil je alles nog eens rustig nalezen? Check dan de geschreven tip via de link hieronder.

Lees verder: zo stuur je een afbeelding op WhatsApp die eenmalig te zien is

