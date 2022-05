Videotip: WhatsApp emoji-reacties gebruik je zo

Heb je deze handige nieuwe functie van WhatsApp gezien? Met emoji-reacties kun je snel en simpel op binnenkomende appjes reageren!

Video: zo werken WhatsApp emoji-reacties

WhatsApp blijft handige functies toevoegen aan zijn app en sinds kort kun je aan de slag met emoji-reacties. Deze feature ken je misschien van andere populaire apps, zoals Instagram, Slack en Telegram. In plaats van dat je een bericht typt om op een ontvangen appje te reageren, stuur je simpelweg een emoji om te laten zien dat je het hebt gelezen.

De emoji-reacties zijn heel handig als je even niet de tijd of zin hebt om uitgebreid op een appje te reageren. De icoontjes moeten er ook voor zorgen dat WhatsApp-gesprekken minder chaotisch zijn – en dan met name groepschats waarin veel mensen tegelijk aan het chatten zijn.

