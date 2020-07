Als je de standaard emoji en stickers van WhatsApp beu bent, dan is het leuk om je eigen stickers te maken. In deze nieuwe tipvideo laten we zien hoe je dit doet.

Video: WhatsApp-stickers maken

In WhatsApp zitten standaard een heleboel emoji en stickers, maar wist je dat je ook nieuwe stickerbundels kunt downloaden in de Play Store? Daarnaast is het mogelijk om je eigen stickers te maken, bijvoorbeeld van jezelf, jij en je vrienden of een huisdier. Hiervoor gebruik je een simpele app, die we in de video hieronder bespreken.

We laten stap voor stap zien hoe jij je eigen WhatsApp-stickers maakt en hoe je deze vervolgens verstuurt via de chat-app. Wil je alles rustig nalezen? Check dan de geschreven tip over WhatsApp-stickers maken voor een uitgebreidere uitleg.

