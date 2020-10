WhatsApp, maar dan op je computer. WhatsApp Web is ideaal voor het schrijven van langere berichten en in deze video leggen we uit hoe je de dienst instelt en gebruikt.

Video van de week: WhatsApp Web gebruiken

WhatsApp is natuurlijk een smartphone-app, maar je kunt ook vanaf je computer berichten typen, lezen en ontvangen. Daarvoor gebruik je WhatsApp Web. In onze nieuwe video leggen we uit hoe je de dienst aan de praat krijgt. Je kunt WhatsApp Web in vrijwel iedere browser gebruiken, maar ook een apart programma downloaden.

WhatsApp Web is met name ideaal voor wanneer je een langer bericht wil versturen. Veel mensen vinden het immers fijner om op het toetsenbord van een computer te typen, dan op het touchscreen van een telefoon. Bovendien hoef je WhatsApp Web voor de moeite niet te laten, want ‘installeren’ gaat in luttele seconden.

Lees verder: Zo gebruik je WhatsApp Web op je desktop en tablet

