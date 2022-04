Video Xiaomi 12-serie: alle verschillen (en overeenkomsten) op een rij

In deze Xiaomi 12 video vertellen we je alles over de drie gloednieuwe smartphones. Wat zijn de schermformaten van de 12X, 12 en 12 Pro, hoe zit het met de accu’s, het updatebeleid en natuurlijk de prijzen?

Onze Xiaomi 12-video: zo weet je alles

Onlangs presenteerde Xiaomi drie nieuwe toestellen in de 12-serie. De Xiaomi 12X is het instapmodel, kost 699 euro en zit bomvol handige functies en fijne hardware. Dan is er ook nog de Xiaomi 12, waarvoor je 899 euro neerlegt. Het toptoestel uit de reeks is de Xiaomi 12 Pro, die op elk gebied de beste prestaties en functies biedt. Dat mag ook wel, want het toestel kost maar liefst 1099 euro.

Opvallend is dat het design van de drie toestellen grotendeels hetzelfde is. Zo hebben ze een afwerking waarop je vingerafdrukken nauwelijks ziet en zijn ze te krijgen in dezelfde kleuren: roze/paars, blauw en donkergrijs. In onze nieuwste video leggen we het trio naast elkaar en kijken we ook naar andere overeenkomsten. Benieuwd? Kijk dan direct even mee!

Natuurlijk zijn er ook veel verschillen te vinden. Redacteur Colin neemt ook die allemaal met je door. Als gezegd zien we grote prijsverschillen en die zijn te wijten aan onder andere de verschillen tussen de schermen. Zo heeft het display van de Pro afgeronde randen en de hoogste resolutie, terwijl het scherm van de 12(X) weer lekker compact is.

Ook op het gebied van hardware zoals de processor en werk- en opslaggeheugen zien we verschillen. Dat geldt ook voor de camera’s. Terwijl de Xiaomi 12’s allemaal vier camera’s hebben, hebben ze toch verschillende specificaties. Wel heeft de primaire camera bij elk van de smartphones een hoge resolutie van 50 megapixel.

Daarnaast is er nog veel meer te bespreken, waaronder het updatebeleid, de accucapaciteit en oplaadsnelheden. Al met al genoeg te zien dus, veel plezier!

Volg Android Planet op YouTube

Wist je dat we elke week een toffe video uploaden? Begin dus snel met het volgen van het YouTube-kanaal van Android Planet en zet het belletje direct even aan, want zo mis je niks. Naast vergelijkingen en reviews, vind je er ook allerlei handige weetjes en tips of video’s over grotere onderwerpen zoals streamingdiensten, privacy of 5G.

Zelf een leuk idee, wat wij zeker moeten bespreken? Mail ons dan even op redactie@androidplanet.nl of deel het in onderstaande reacties!