De Xiaomi Mi 11 is het nieuwste vlaggenschip van de Chinese fabrikant en biedt op heel veel punten prima prestaties. Voor de prijs van 849 euro zijn er echter enkele pijnpuntjes te vinden. In onze videoreview vertellen we je er alles over.

Check de Xiaomi Mi 11 videoreview

De Xiaomi Mi 11 is een hele fraaie smartphone en biedt de snelste hardware, een prachtig scherm en vier camera’s. Dat maakt het een fijn toestel om te gebruiken en we gaven het toestel dan ook een dikke 8 in onze review.

Dat mag natuurlijk ook wel voor de prijs van 849 euro. De Mi 11 is echter niet perfect, want het interne geheugen is bijvoorbeeld niet uit te breiden, het toestel is niet officieel water- en stofdicht en zoomen met de camera’s is niet goed mogelijk. Daarnaast zijn er teveel voorgeïnstalleerde apps en games op het toestel te vinden.

Tot slot is er niks officieels bekend over het updatebeleid en dat is erg jammer. Bij een toestel, ongeacht de prijs, wil je natuurlijk precies weten waar je aan toe bent qua updates. Xiaomi levert het toestel met Android 11 en we gaan uit van updates naar Android 12 en 13, maar of dat klopt is nog even afwachten.

In bovenstaande videoreview gaan we in op alle punten van dit toestel, waaronder de hardware, scherm, camera’s, software en het design. Wil je meer van zulke videoreviews zien of heb je interesse in handige tips voor apps en smartphones? Abonneer je dan even op het Android Planet YouTube-kanaal!

Lees de uitgebreide geschreven Mi 11 review

Naast bovenstaande videoreview hebben we natuurlijk ook al onze ervaringen met de ook gepubliceerd in een geschreven Xiaomi Mi 11 review. De conclusie van het uitgebreide verhaal lees je hieronder.

De Xiaomi Mi 11 is in Nederland te koop voor 849 euro en dat is een flinke smak geld. Het toestel biedt goede prestaties op veel gebieden, maar voor zo’n bedrag worden we ook een stuk kieskeuriger. Zo blijft het jammer dat je de opslagruimte niet kunt uitbreiden en dat het toestel niet officieel water- en stofdicht is. Ook op het gebied van de camera’s hadden we graag wat meer mogelijkheden gezien, waaronder een camera om te zoomen. Daarnaast is het nog even wachten op MIUI 12.5, dat je net wat meer vrijheid geeft op het gebied van bloatware. Tot slot moet Xiaomi zich echt eens goed gaan richten op het updatebeleid, want het vertrouwen van de consument winnen kan op dat punt alleen met kraakheldere communicatie.

Xiaomi Mi 11 kopen

De Xiaomi Mi 11 is te koop vanaf 26 februari voor 849 euro. Dat kan via de eigen Mi-shop, maar natuurlijk ook bij webwinkels als Belsimpel, Coolblue, Bol.com en Mobiel.nl. In de pre-order-periode, die loopt tot en met 15 maart, ontvang je bij het toestel ook een Xiaomi Mi Watch cadeau. Check voor de beste deals de onderstaande prijsvergelijker.