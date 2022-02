Video: Je zoekgeschiedenis verwijderen doe je zo

Het kan handig zijn om soms je browsegeschiedenis te wissen, bijvoorbeeld als je verkeerde websitesuggesties te zien krijgt. In deze tipvideo laten we zien hoe dit werkt.

Video: browsegeschiedenis wissen

Als je verkeerde websitesuggesties in Chrome ziet of standaard formuliergegevens niet meer goed werken, is het slim om de zoekgeschiedenis van de browser te wissen. Iedere website die je bezoekt wordt immers opgeslagen, net als allerlei gegevens die hier bij horen. Daardoor wordt je geschiedenis voller en voller en dat kan voor problemen zorgen.

Gelukkig is het heel simpel om de browsegeschiedenis te wissen, zodat je als het ware een ‘frisse start’ maakt. Android Planet-redacteur Colin laat in de video hierboven zien hoe je dit doet. Ook vertelt hij waar je op moet letten en wat die browsegegevens precies zijn, en waarvoor ze dienen. Alles even rustig nalezen? Check dan het artikel via deze link:

→ Tip: Zoekgeschiedenis wissen op je Android-toestel

Android Planet op YouTube

Zoals je van ons gewend bent, komen we iedere week met een nieuwe video op YouTube. Abonneer je dus even op ons kanaal en zet het belletje aan, zodat je geen video mist. Naast handige tipvideo’s verschijnen daar ook regelmatig vergelijkingen, hebben we het over grotere onderwerpen zoals 5G, privacy/veiligheid of Android Auto(motive) en maken we natuurlijk reviewvideo’s van de tofste producten.

Wil jij zelf eens het onderwerp bepalen voor een nieuwe video? Mail ons dan even op redactie@androidplanet.nl of laat het even weten in onderstaande reacties.