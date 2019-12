Wiko Android devices vergelijken

Wiko is een relatief onbekend telefoonmerk dat in 2011 in Frankrijk werd opgericht. De laatste jaren vinden steeds meer toestellen van de fabrikant ook hun weg naar Nederland en België. Wat nog het meest opvalt is dat deze met een laag prijskaartje in de markt worden gezet. Je kunt voor een paar tientjes een gsm van Wiko kopen, en ook smartphones van het merk zijn erg betaalbaar. Dat maakt ze interessant voor beginnende gebruikers en consumenten die op zoek zijn naar een prepaid-toestel.

Naast bovenstaande smartphones heeft de fabrikant ook een groot aantal 'dumbphones' in zijn portfolio. Denk aan de Lubi 3, Kar 3, RIFF en MINZ. Deze toestellen hebben niet de beschikking over Google Play, apps en een touchscreen, maar zijn wel erg goedkoop en voorzien van een lange accuduur. Dat laatste is mede te danken aan de bescheiden specificaties van de toestellen. Toch zijn ze interessant voor wie weinig eisen stelt, niet al te veel wil besteden en toch bereikbaar wil zijn.

Wil je meer te weten over dit Franse telefoonmerk, dan kun je de

bezoeken. Hier vind je ook contactgegevens voor de klantenservice en kun je bekijken welk toestel wordt bijgewerkt naar een nieuwe Android-versie.