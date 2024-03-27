Xiaomi 13 Lite kopen: dit moet je weten

De Xiaomi 13 Lite is de opvolger van de 12 Lite en heeft een nieuw design gekregen. De Xiaomi heeft een ronder design gekregen met aflopende schermranden. Verder is de notch groter geworden voor de dubbele selfiecamera. Het toestel is verkrijgbaar in meerdere kleuren en dit zijn de belangrijkste specs.

Midrange Snapdragon-chip

8GB RAM, 128GB opslagruimte

50 megapixel hoofdcamera

32 + 8 megapixel selfiecamera

6,55 inch oled-scherm 120Hz

4500 mAh batterij

67W snelladen

Android 12 met MIUI-schil (verwacht 3 Android updates)

De Xiaomi 13 Lite prijzen

De 13 Lite heeft bij introductie een adviesprijs van 499 euro. Daarvoor krijg je 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslag. Zover we weten zullen er geen andere versies van dit toestel komen. Zodra de eerste prijzen live zijn zullen we hier zo snel mogelijk de prijsvergelijker tonen zodat jij kan vergelijken.

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Voor wie is de Xiaomi 13 Lite het meest geschikt?

Als je kiest voor de Xiaomi 13 Lite dan ga je voor een toestel met goede specs. De 13 Lite heeft een mooi helder scherm, een goede camera en een snelle chipset. Redelijk vergelijkbaar met een nieuwe Samsung A54. Wel hanteert Samsung een beter update beleid en worden de toestellen met een nieuwere variant van Android gelanceerd. Maar verwacht je 2 tot 3 jaar met het toestel te doen, dan is dit zeker een prima keuze.

Een Xiaomi 13 Lite als toestel kopen of toch met abonnement?

De Xiaomi 13 Lite is iets duurder dan zijn voorganger en een stuk goedkoper dan zijn grote broer de Xiaomi 13. Als je het toestel los koopt krijg je geen BKR-registratie, wat wel gebeurd als je het toestel in combinatie met een abonnement aanschaft. Dan betaal je het toestel in termijnen terug en ga je dus een lening aan. Alle leningen boven de 250 euro worden geregistreerd. Dit kan mogelijk effect hebben op toekomstige leningen, waarbij je dan minder kan lenen. Houd hier mogelijk rekening mee als je bijvoorbeeld in de markt bent voor een hypotheek.

Koop je de Xiaomi 13 Lite met abonnement, dan ben je meestal goedkoper uit door de toestelkorting die shops en providers geven. Ga je voor de combinatie in een abonnement dan kan je er voor kiezen om de 13 Lite in één keer af te betalen. In dat geval profiteer je van de toestelkorting en heb je niet het nadeel van een BKR-registratie.

Als je een scherp sim only-abonnement hebt of kiest dan is het los kopen van de Xiaomi 13 Lite natuurlijk de beste optie. Je hebt dan meer vrijheid en de keuze uit wat groter aanbod. Uiteindelijk zijn er vele factoren die van invloed zijn op wat voor jouw de beste optie is. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijkheden goed te verkennen en prijzen te vergelijken.

Hoe vind ik de goedkoopste Xiaomi 13 Lite deal

Dat werkt normaal heel simpel, de prijsvergelijker toont de goedkoopste deal altijd bovenaan. Hij houdt daarbij rekening met tijdelijke kortingsacties en promoties die bij alle aangesloten winkels gelden. Helaas zijn er op dit moment nog geen prijzen van de Xiaomi 13 Lite bekend. Zodra we de eerste prijzen voorbij zien komen zal onze prijsvergelijker zo snel mogelijk live gaan, zodat jij de beste deal kan scoren.