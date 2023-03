De Xiaomi 13 Pro met abonnement vergelijken

De Xiaomi 13 Pro is een flinke, maar krachtige smartphone. De camera’s leveren uitstekende kwaliteitskiekjes en de processor maakt van de Xiaomi 13 Pro een krachtpatser. De telefoon is in verschillende kleurtjes te verkrijgen met spiegelende of bijzondere neplederen achterkant. Dit zijn de belangrijkste specs van de Xiaomi 13 Pro:

6,73 inch-amoled-scherm met resolutie van 3200 bij 1440 pixels

12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte

Snapdragon 8 Gen 2-processor

50MP hoofdcamera, 50MP groothoeklens en 50MP telelens (3,2x optische zoom)

32MP selfiecamera

4820 mAh-accu, opladen met 120 Watt

Android 13 met MIUI-schil

Updates t/m Android 16 en vijf jaar beveiligingsupdates

Een Xiaomi 13 Pro met abonnement of toch als los toestel?

Voor een high-end smartphone met uitstekende camera betaal je al snel een flink bedrag. Ook de Xiaomi 13 Pro heeft een flink prijskaartje dat niet iedereen zomaar heeft liggen. Door middel van een abonnement kan dit bedrag in lagere, maandelijkse termijnen afbetaald worden. Je gaat dus een lening aan en daardoor krijg je een BKR-registratie. In de toekomst kan dit voor lagere leningen zorgen, omdat andere instanties dit register ook checken. Houd daar dus rekening mee.

De mogelijkheid bestaat ook om het bedrag voor het toestel binnen een abonnement in één keer af te betalen. Je gaat dan geen lening aan en een BKR-registratie is dus ook niet nodig. Wel profiteer je nog steeds van de korting die providers en shops vaak op het toestel geven in combinatie met een abonnement. Bekijk het verschil tussen de prijs voor een los toestel en een toestel in combinatie met abonnement vooral eens. Het scheelt vaak flink.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Is de Xiaomi 13 Pro het goedkoopst met abonnement?

Providers en winkels bieden in de meeste gevallen korting als je een abonnement bij een smartphone afsluit. Dat levert veel voordeel op en zorgt ervoor dat het meestal de goedkoopste optie is. Maak je echter niet veel gebruik van data of de belminuten, dan ben je met een goedkoop sim only-abonnement misschien voordeliger uit. Dan kies je voor een sim only-abonnement bij een prijsvechter, wat redelijk kan schelen per maand.

Door je behoeftes en voorkeuren goed tegen elkaar af te wegen, kom je erachter wat voor jou de beste optie is: los toestel of in combinatie met abonnement. Verken dus alle mogelijkheden en vergelijk de prijzen met elkaar.

Xiaomi 13 Pro aanbiedingen: vergelijk alle abonnementen

De beste deal vind je met de prijsvergelijker. Daarin staan de goedkoopste deals altijd bovenaan, maar dit hoeft natuurlijk niet de beste optie voor jou te zijn. Gebruik de filters om het perfecte abonnement voor jou te vinden op basis van maximale maandprijs, aantal MB’s, belminuten, looptijd, provider en nog veel meer.

De filters staan standaard op een maximale maandprijs van 75 euro met 2GB aan data en 50 belminuten. Pas je ze aan, dan zou de eenmalige bijbetaling bij het toestel omhoog kunnen gaan. Let hier dus op.

Heb je de goede deal voor jou gevonden? Dan klik je hierop en je komt bij de juiste pagina terecht om het abonnement af te sluiten. Op het moment is de Xiaomi 13 Pro nog niet verkrijgbaar in Nederland, waardoor we op de prijzen nog even moeten wachten. Zodra het aanbod live is, vergelijk jij op deze pagina alle abonnementsprijzen met elkaar om de beste aanbieding te krijgen.