Xiaomi 13 kopen: vergelijk alle los toestel prijzen

Xiaomi 13 kopen: dit moet je weten

De Xiaomi 13 is de opvolger van de Xiaomi 12 en is een compacte high-end smartphone. Het scherm is in vergelijking met zijn voorganger iets groter geworden en is het felste Android-scherm ooit. De Xiaomi 13 is te koop met spiegelende of neplederen achterkant. Hieronder de belangrijkste specs op een rijtje:

6,36 inch-amoled-scherm met 120 Hz

8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte

Snapdragon 8 Gen 2-processor

54MP hoofdcamera, 12MP groothoeklens en 10MP telelens (3,2x optische zoom)

32MP selfiecamera

4500 mAh-accu met 50 Watt draadloos opladen

Android 13 met MIUI-schil

Updates t/m Android 16 en vijf jaar beveiligingsupdates

De Xiaomi 13 prijzen

Bij lancering van de Xiaomi 13 heeft het toestel een adviesprijs van 999 euro. Alleen de versie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte komt in Nederland op de markt. De prijsvergelijker tonen we hier zo snel mogelijk zodra de eerste prijzen live gaan, zodat je de beste prijs betaalt voor de Xiaomi 13.

Voor wie is de Xiaomi 13 het meest geschikt?

De Xiaomi 13 is een goede keuze als je op zoek bent naar een compacte high-end smartphone. Als enthousiaste smartphonefotograaf ben je echter op een betere plek bij de Xiaomi 13 Pro. Wil je een snelle en krachtige smartphone, maar hoef je niet de beste camera te hebben? Dan is dit een goede keuze.

Een Xiaomi 13 als toestel kopen of toch met abonnement?

De Xiaomi 13 is te kopen voor een iets lager bedrag dan zijn uitgebreidere broer de Xiaomi 13 Pro. Koop je het toestel los, dan hoef je je geen zorgen te maken om een BKR-registratie. Betaal je je toestel af in de vorm van een abonnement dan gebeurt dit wel, omdat je een lening aangaat. Voordeel hiervan is dat je niet het hele bedrag in één keer kwijt bent. Bovendien krijg je vaak in combinatie met een abonnement korting op het toestel.

Koop je de Xiaomi 13 met abonnement, dan ben je vaak goedkoper vanwege de toestelkorting van shops en providers. Je hebt ook de optie het toestelbedrag in één keer af te betalen als je gaat voor een combinatie met abonnement. Je profiteert dan van de toestelkorting, maar zonder BKR-registratie.

Het als los toestel kopen van de Xiaomi 13 is voor jou misschien voordeliger als je een scherp geprijsd sim only-abonnement kiest of al hebt. Dit hangt af van het abonnement en je voorkeuren. Er zijn veel verschillende aspecten die invloed hebben op wat uiteindelijk voor jou de beste keuze is. Belangrijk is dus om alle verschillende opties te bekijken en prijzen te vergelijken.

Hoe vind ik de goedkoopste Xiaomi 13-deal?

Normaal gezien is dat heel gemakkelijk: bovenaan onze prijsvergelijker vind je altijd de goedkoopste optie. Tijdelijke kortingsacties en promoties van aangesloten winkels worden daarbij zelfs meegenomen. Momenteel zijn er helaas nog geen prijzen voor de Xiaomi 13 bekend. Zodra dat wel het geval is, zal onze prijsvergelijker meteen live gaan en kun jij de beste Xiaomi 13-deal scoren.