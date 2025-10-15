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Xiaomi 13T Pro kopen met Ben abonnement

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Xiaomi 13T Pro
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Ontdek welk Ben abonnement in combinatie met de Xiaomi 13T Pro aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Xiaomi 13T Pro met Ben abonnement vanaf € 26,88 per maand zonder bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle Ben aanbiedingen en prijzen van onze betrouwbare aanbieder Belsimpel en vind eenvoudig de beste Xiaomi 13T Pro deal met Ben abonnement.
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16 resultaten vanaf € 26,88
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Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro
512 GB/5G
200 min
15 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 26,88 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 27,09
€ 76,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro
512 GB/5G
200 min
20 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 27,31 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 27,52
€ 76,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro
512 GB/5G
200 min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 27,75 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 27,96
€ 76,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro
512 GB/5G
200 min
15 GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 27,88 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 28,09
€ 76,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro
512 GB/5G
onbeperkt min
15 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 28,13 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 28,34
€ 88,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro
512 GB/5G
200 min
30 GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 28,25 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 28,46
€ 88,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro
512 GB/5G
200 min
20 GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 28,31 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 28,52
€ 76,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro
512 GB/5G
onbeperkt min
20 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 28,56 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 28,77
€ 88,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro
512 GB/5G
onbeperkt min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 29,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 29,21
€ 88,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro
512 GB/5G
200 min
40 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 29,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 29,21
€ 88,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro
512 GB/5G
onbeperkt min
15 GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 29,13 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 29,34
€ 88,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T Pro
512 GB/5G
onbeperkt min
20 GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
1d
Ben
€ 29,56 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 29,77
€ 88,00 toestelvoordeel
Bekijk bij Belsimpel

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