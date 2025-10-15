De Xiaomi 13T Pro is een high-end smartphone, maar is wat goedkoper dan de vlaggenschepen van de Xiaomi 13-serie. Hij draait op een Mediatek-chip die in de praktijk ongeveer gelijk is aan de Snapdragon 8 Gen 2-processor. De cameraset is in samenwerking met Leica gemaakt, waardoor hij kleuren mooi vastlegt.

Xiaomi 13T Pro los kopen: waarom vergelijken?

Per shop kunnen prijzen voor de Xiaomi 13T Pro flink anders zijn. Om te kunnen concurreren worden ze regelmatig aangepast. We checken daarom dagelijks meerdere keren per uur of er veranderingen zijn in de prijzen. Is dat het geval, dan halen we deze nieuwe prijzen op zodat je de meest recente prijzen vergelijkt. Zo krijg jij de beste deal voor de Xiaomi 13T Pro!

Xiaomi 13T Pro prijzen

De Xiaomi 13T Pro is verkrijgbaar met 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB aan opslag. Bij introductie kreeg hij de volgende adviesprijzen mee:

Opslagvariant Adviesprijs 256GB 799 euro 512GB 899 euro

De Xiaomi 13T Pro met abonnement of los kopen: wat is het goedkoopst?

Dat hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Wil (en kan) je het hele bedrag in één keer betalen of betaal je liever een vast bedrag per maand? De laatste optie betekent dat je een lening aangaat en dat zorgt voor een BKR-registratie. Dat is ongunstig als je bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten. Het bedrag dat je dan van de bank mag lenen kan hierdoor lager uitvallen, dus neem dat zeker mee in je overweging.

Ga je voor een losse Xiaomi 13T Pro, dan heb je wat meer vrijheid. Je hebt hierbij namelijk de mogelijkheid om voor welk sim only-abonnement dan ook te kiezen. Het aanbod van sim only-abonnementen is een stuk groter en er zijn een aantal prijsvechters die abonnementen voordelig aanbieden. Hierdoor kan, afhankelijk van waarnaar je op zoek bent, een losse Xiaomi 13T Pro in combinatie met een sim only-abonnement goedkoper zijn.

Maar, bij een combinatie met abonnement kan je vaak rekenen op hoge toestelkortingen. Providers en webwinkels geven je extra korting, waardoor een nieuwe Xiaomi 13T Pro veel voordeliger wordt.

Wil je een BKR-registratie voorkomen, dan is het mogelijk om het hele aankoopbedrag in één keer af te lossen. Hierdoor krijg je wel de toestelkorting en andere voordelen, maar ontkom je aan een BKR-registratie.

Uiteindelijk zijn er veel factoren die van invloed zijn op het vinden van de beste deal voor jou. Het is dus belangrijk om alle mogelijkheden met elkaar te vergelijken en prijzen tegen elkaar af te wegen.

Hoe vind ik de goedkoopste Xiaomi 13T Pro?

Dat is heel eenvoudig met onze prijsvergelijker. De beste prijs vind je namelijk altijd bovenaan. Natuurlijk heeft het goedkoopste model ook de minste opslagcapaciteit en zit er soms verschillen in prijs wat betreft kleur. Ben je op zoek naar een specifieke opslaggrootte of kleur, gebruik dan de filteropties. Daarmee filter je op allerlei zeken zoals levertijd, opslagcapaciteit en ook kleur.

Beste prijs gevonden? Klik dan op de aanbieding en je wordt direct naar de juiste pagina geleid. Daar koop je jouw Xiaomi 13T Pro zoals je normaal ook zou doen.