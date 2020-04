Dit moet je weten over de Xiaomi Mi 9 SE

De Xiaomi Mi 9 SE is de ‘Special Edition’ van de Xiaomi Mi 9. Wat er speciaal aan dit toestel is, is de prijs. Dit is de voordeligere uitvoering van de Mi 9. Omdat hij iets goedkoper is, krijg je er ook iets minder smartphone voor terug. Toch biedt de Mi 9 SE veel waar voor zijn geld. Een vrijwel randloos scherm van 6 inch waar een vingerafdrukscanner in zit verwerkt, 128GB opslagruimte en een driedubbele camera.

Pluspunten Xiaomi Mi 9 SE Bijna randloos beeldscherm van 6 inch, met hoge resolutie

Charge Turbo laadt de accu snel op

Veel smartphone voor vriendelijke prijs

Alle ruimte om je bestanden op te slaan met 128GB aan geheugen

Vingerafdrukscanner onder het beeldscherm Minpunten Xiaomi Mi 9 SE Vergeleken met de duurdere variant iets mindere camera en processor

Geen uitbreidbaar geheugen

Geen hoofdtelefoonaansluiting

High-end trekjes voor een midrange prijs

Met de Mi 9 SE brengt Xiaomi eigenschappen van dure high-end telefoons naar een wat goedkopere prijscategorie. Het beeldscherm heeft een fijne hoge resolutie, waardoor alles haarscherp is. En omdat het bijna over de hele voorkant van het toestel loopt, wordt er geen ruimte verspild. Om ruimte te maken voor de 20 megapixel selfie-camera is er een kleine inkeping in het scherm gemaakt. Daarnaast heeft Xiaomi de vingerafdrukscanner verstopt in het beeldscherm. Net als bijvoorbeeld bij de Samsung Galaxy S10, leest het scherm dus je vingerafdruk uit, voordat het toestel wordt ontgrendeld.

De Xiaomi Mi 9 SE is de voordeligere variant van de Xiaomi Mi 9, die tegelijkertijd werd gepresenteerd. Dat de prijs iets lager ligt, betekent ook dat de Mi 9 SE iets minder goed uitgerust is. Het scherm is een fractie kleiner bijvoorbeeld: 6 in plaats van 6,4 inch. Bij beide toestellen bestaat de cameramodule uit drie camera’s. De hoofdcamera heeft bij beide een 48 megapixel sensor. De Mi 9 SE heeft alleen wat mindere camera’s met groothoeklens en telefotolens. Die zijn 13 en 8 megapixel in plaats van 16 en 12 megapixel van de Mi 9.

Goede prijs-kwaliteit

Los van de camera is heeft ook de accu een iets minder grote capaciteit en is de processor iets minder krachtig. De Mi 9 heeft de snelle Snapdragon 855, de Mi 9 SE is uitgerust met de Snapdragon 712, die is bedoeld voor midrange smartphones.

Ondanks deze toezeggingen, is de prijs-kwaliteitsverhouding dik in orde. Het toestel is bij het uitkomen 100 euro goedkoper dan de 128GB versie van de Mi 9, en 50 euro goedkoper dan de uitvoering met 64 GB opslaggeheugen. Minder veeleisende gebruikers zullen prima kunnen leven met de concessies die er zijn gedaan op deze anderszins goed uitgeruste smartphone. In dezelfde prijsklasse kun je ook kiezen voor de Samsung Galaxy A70 of de Huawei Mate 20 Lite. Vergeleken daarmee is deze Xiaomi Mi 9 SE beter uitgerust.

Deze smartphone koop je als… je een moderne, goed uitgeruste smartphone zoekt die geen rib uit je lijf kost.