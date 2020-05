Xiaomi Mi 9 met abonnement: dit moet je weten

Wie op zoek is naar een high-end smartphone met een mooi prijskaartje, moet bij de Xiaomi Mi 9 zijn. De Chinese fabrikant weet telkens weer een hoop mooie features in een telefoon te stoppen én er een vriendelijke prijs aan te hangen. Zo vind je op de Mi 9 een 6,39 inch scherm met full hd-resolutie, een Snapdragon 855-processor (dezelfde als in de Galaxy S10) en een driedubbele camera met maar liefst 48 megapixels!

Waar moet je op letten bij het afsluiten van de Xiaomi Mi 9 met abonnement?

Met het mooie en grote scherm op de Xiaomi Mi 9 kun je urenlang films en video’s kijken onderweg. Ook maak je er prachtige foto’s mee die je graag naar anderen stuurt. Het is dan ook vooral van belang dat je op zoek gaat naar een 4G-databundel met flink wat GB’s. Deze zijn tegenwoordig bij alle providers af te sluiten.

Bij welke providers kan ik de Xiaomi Mi 9 kopen?

De Xiaomi Mi 9 is halverwege maart in Nederland verkrijgbaar. Je kunt de smartphone bij alle providers aanschaffen met een abonnement. Wil je hem als eerste in huis hebben? Plaats dan nu al een pre-order. De adviesprijs voor een losse Xiaomi Mi 9 is 499 euro.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste Xiaomi Mi 9 aanbiedingen?

De prijsvergelijker van Android Planet werkt heel simpel: we hebben de beste deals voor je boven aan de pagina gezet. Zo zie je meteen waar je het goedkoopste (zakelijke) abonnement kunt afsluiten. Aan de linkerkant kun je filteren op provider, abonnementsduur, bundels en BKR-registratie. Die laatste vink je aan wanneer je je smartphone niet als lening wilt laten registreren. We passen onze prijzen voortdurend aan zodat je altijd het goedkoopste uit bent.