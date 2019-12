Xiaomi Mi 9 los kopen: dit moet je weten

Met de Xiaomi Mi 9 heb je een smartphone met high-end features in handen, maar dan voor een lekkere lage prijs. Zo heeft de telefoon een 6,39 inch-scherm dat vrijwel de hele voorkant vult. Het display heeft een full-hd-resolutie en is uitermate geschikt om video’s op te kijken.

Prachtige foto’s maak je met de drie camera’s achterop van 48, 16 en 12 megapixels. De perfecte selfie schiet je met de 20-megapixelcamera aan de voorkant. De Xiaomi Mi 9 wordt aangedreven door een Snapdragon 855-processor; deze vind je onder andere ook in de Galaxy S10. Hierdoor is hij lekker vlot en draait de Mi 9 al je apps op volle toeren. Qua software beschikt de smartphone over Android 9.0 (Pie) met de MIUI 10 interface. Een laatste gave feature van de Mi 9 is de snellaadfunctie: de smartphone heeft binnen een uur weer een volle accu!

Uitvoeringen van de Xiaomi Mi 9

De Chinese fabrikant Xiaomi brengt de Mi 9 met glazen behuizing in de kleur blauw of zwart op de markt. Op de achterkant is een gradient-afwerking te zien. Beide kleuren beschikken over 6 GB werkgeheugen. Wel heb je de keuze uit 64 GB of 128 GB aan opslagruimte. Denk hier van tevoren goed over na; het geheugen is namelijk niet uit te breiden met een micro-SD-kaartje!

Prijzen van de Xiaomi Mi 9

De adviesprijs van een losse Xiaomi Mi 9 is 499 euro. Hiervoor koop je de variant met 128 GB aan geheugen. Dit is een hele mooie prijs voor een smartphone met zulke specificaties. Vind je het alsnog te duur? Kijk dan eens naar de Motorola Moto G7 Plus. Of neem de Xiaomi Mi 9 met abonnement.

Waar je op moet letten bij het kopen van een Xiaomi Mi 9

Voordat je tot aankoop over gaat, is het altijd slim om te kijken of er nog eventuele accessoires nodig zijn. Zoals we hierboven al schreven, is de Mi 9 gemaakt van glas. Een hoesje en screenprotector zijn dan ook zeker aan te raden. Vind je dit alsnog te weinig? Sluit dan een toestelverzekering af bij het afrekenen.

Wanneer je Xiaomi Mi 9 los koopt, krijg je twee jaar fabrieksgarantie. Het toestel is simlockvrij; je hebt dus de keuze uit alle providers. Ook kun je de Mi 9 dankzij dual-sim ondersteuning voor zowel privé als zakelijk gebruiken. Of je stopt een buitenlandse simkaart in het tweede slot tijdens je vakantie!

Sim-only of Xiaomi Mi 9 met abonnement?

Een losse Mi 9 kost je één keer even wat meer geld, maar daarna heb je wel lekkere lage maandlasten. Een sim-only abonnement is goedkoop en je krijgt vaak flinke bundels. Ook zijn deze bundels makkelijk aan te passen of uit te zetten wanneer je ze even niet nodig hebt. Je krijgt er dus ook een hoop flexibiliteit voor terug. Bovendien heb je geen lening en is er dus ook geen BKR-registratie. Op onze zustersite OnlySim zie je de beste sim-only aanbieden in één oogopslag.