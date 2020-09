Dit moet je weten over de Xiaomi Mi Note 10 Lite

De Xiaomi Mi Note 10 Lite is een betaalbare versie van de ‘normale’ Mi Note 10. Ondanks dat Xiaomi op bepaalde onderdelen heeft bespaard blijft de Note 10 Lite een betaalbare smartphone met krachtige prijs-kwaliteitsverhouding. Het toestel heeft bijvoorbeeld een viervoudige camera achterop, gigantische accu en een vingerafdrukscanner onder het display. Veel voor weinig, dat kenmerkt de Xiaomi Mi Note 10 Lite.

Pluspunten Xiaomi Mi Note 10 Lite Enorme accu voor meerdere dagen gebruik

Viervoudige camera

Sterke prijs-kwaliteitsverhouding Minpunten Xiaomi Mi Note 10 Lite Niet het beste softwarebeleid

Betaalbare versie van de Mi Note 10

De Mi Note 10 Lite kenmerkt zich aan de hand van een ijzersterke prijs-kwaliteitsverhouding, zoals we van Xiaomi gewend zijn. De goedkopere versie van de Mi Note 10 en Mi Note 10 Pro is voor zijn prijskaartje opmerkelijk compleet. Sterker nog, binnen zijn prijsklasse heeft hij zelfs streepjes voor op de concurrentie.

Te beginnen met de camera’s. De Mi Note 10 Lite heeft een viervoudige camera op de achterkant met een 64 megapixel-hoofdsensor. Deze camera krijgt ondersteuning van een 8 megapixel-ultragroothoeklens voor groepsfoto’s en macrocamera (2 megapixel). Deze gebruik je juist voor het maken van close-up-beelden. De 5 megapixel-dieptesensor maakt het kwartet compleet. Deze sensor registreert diepte-informatie en is ideaal voor het maken van portretfoto’s omdat hij de achtergrond kan vervagen.

Groot scherm met lange accuduur

Kijk je graag films? Of speel je regelmatig games? Dan komt het zo goed als voorkantvullende 6,47 inch-scherm goed van pas. Het display heeft een scherpe full-hd-plus-resolutie waardoor beelden scherp ogen en ook de toevoeging van hdr10 is fijn, want hierdoor geniet je van een dynamisch en groot kleurbereik. De vingerafdrukscanner is onder het scherm geplaatst. Je ontgrendelt het toestel door je vinger op het display te leggen.

Een ander stokpaardje van de Xiaomi Mi Note 10 Lite is zijn indrukwekkende accucapaciteit van 5260 mAh. Hiermee houdt het betaalbare Chinese toestel het met gemak een volle dag uit op een volle lading. Wanneer het accupercentage richting 0 procent kruipt zit hij dankzij 30 Watt-snelladen bovendien binnen de kortste keren weer vol.

Solide specificaties

Verder beschikt de Mi Note 10 Lite over een sterke prijs-kwaliteitsverhouding. De Snapdragon 730G-processor is snel genoeg voor alledaagse taken, het spelen van grafisch uitdagende games en het moeiteloos weergeven van bijvoorbeeld Netflix-films. Dankzij 6GB werkgeheugen kun je bovendien veel programma’s naast elkaar draaien en 64GB opslag is genoeg voor het opslaan van tientallen uren aan offline Spotify-albums. Heb je hier niet genoeg aan? Kies dan voor de uitgebreide configuratie met 8GB RAM en 128GB ROM.

Het betaalbare Xiaomi-toestel draait bij uitkomst op MIUI 11, dat gebaseerd is op Android 10. Het updatebeleid van Xiaomi laat soms te wensen over en is ietwat wispelturig. Het duurt daardoor soms wat langer voordat toestelleen worden bijgewerkt. Desondanks is het zo goed als zeker dat de Mi Note 10 Lite op den duur wordt bijgewerkt naar MIUI 12, dat weer op Android 11 gebaseerd wordt. Xiaomi’s eigen softwareschil kent overigens wat haken en ogen en is niet bij iedereen geliefd.

Deze smartphone koop je als je… een betaalbare maar complete smartphone met goede camera’s en lange accuduur zoekt.