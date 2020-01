Xiaomi Mi Note 10 Pro: voor het eerst zes camera’s

De Xiaomi Mi Note 10 Pro is een licht verbeterde versie van de Mi Note 10 en ‘s werelds eerste smartphone met vijf camera’s achterop. Het toestel valt ook op door zijn grote accu en snelle oplader. Lees op deze pagina alles over de Mi Note 10 Pro.

De Xiaomi Mi Note 10 Pro in vogelvlucht

De Mi Note 10 is een midrange Android-smartphone met veel opslagruimte, uitgebreide cameramogelijkheden en een forse accu die snel oplaadt. De belangrijkste specificaties van de telefoon vind je hieronder;

6,47 inch-oled-scherm met resolutie van 2340 bij 1080 pixels

5 camera’s achterop, plus een 32 megapixel selfiecamera

Loopt bij release op Android 9.0 (Pie) met de MIUI-schil van Xiaomi

2,2GHz octacore-processor met 8GB RAM

256GB opslaggeheugen, geen micro-sd-slot

5260 mAh-accu met snelladen

Vijf camera’s op de Mi Note 10

We kunnen er niet omheen: de Mi Note 10 Pro is vooral onderscheidend door de vijf camera’s op de achterkant. Dat is een primeur in smartphoneland, want voor de Mi Note 10 Pro was vier camera’s achterop het maximale. De iets goedkopere Mi Note 10 heeft ook vijf lenzen op de achterkant. Die gebruikt een lens met zeven punten, de Pro-versie heeft er acht. Volgens Xiaomi maakt de Mi Note 10 Pro daarom iets betere foto’s. In de praktijk is het kwaliteitsverschil beperkt, ook omdat de camera’s verder identiek zijn.

De vijf camera’s op de Xiaomi-telefoon doen verschillende dingen, waardoor het toestel uiteenlopende fotografie- en videomogelijkheden heeft.

De primaire cameralens heeft een belachelijk hoge resolutie van 108 megapixels. Ter vergelijking: veel toestellen hebben een 12 tot 40 megapixel camera. De Mi Note 10 Pro fotografeert standaard overigens niet in 108 megapixel, want zo’n plaatje neemt erg veel opslagruimte in beslag. De foto’s hebben automatisch een resolutie van 27 megapixel, door de beeldinformatie van 108 megapixels door vieren te delen. Het samenpersen van vier pixels staat bekend als de quad-bayer-techniek en moet de beeldkwaliteit ten goede komen.

De tweede camera is een zoomcamera die twee keer zoom biedt. De derde lens maakt vijf keer zoom mogelijk. Door deze lenzen kun je vijf keer optisch zoomen, waarbij je het beeld dichterbij haalt zonder in te boeten op de kwaliteit. Een 5x-optische zoomfunctie vind je ook op duurdere toestellen als de Huawei P30 Pro.

De Mi Note 10 Pro heeft ook een macrolens voor het dichtbij vastleggen van planten, huisdieren en andere (hele kleine) objecten. Tot slot is er een 20 megapixel groothoeklens op de achterkant geplaatst waarmee je een groter deel van de omgeving in beeld krijgt. Met de primaire camera, zoomlens en groothoeklens kun je ook filmen. Dat is wel zo handig als je bijvoorbeeld bij een concert staat of een filmpje wil maken van een indrukwekkend kasteel.

Grote accu laadt snel op

Ook bijzonder aan de Mi Note 10 Pro is de accu, die overigens niet verwisselbaar is. De accu is met 5260 mAh bovengemiddeld groot. Veel vergelijkbare smartphones hebben een 3500 tot 4500 mAh-batterij. De grotere accu van de Mi Note 10 Pro betekent op papier dat de telefoon het uren langer uithoudt. Een lange dag intensief gebruik is geen probleem. Wie het rustiger aandoet, kan twee tot drie dagen vooruit.

En als de accu dan bijna leeg is, laad je hem supersnel op via de usb-c-aansluiting van de telefoon. Het opladen gaat met een vermogen van 30 Watt en dat is sneller dan gebruikelijk. Veel toestellen in dit prijssegment laden met 15 tot 25W. Hoe hoger het vermogen, hoe sneller de accu weer vol is. De OnePlus 7T laadt ook met 30W en is sneller vol dan de Mi Note 10, wat komt door de kleinere accucapaciteit van 3800 mAh.

Draadloos opladen is niet mogelijk. Het merendeel van de toestellen in deze categorie, waaronder de Samsung Galaxy S10 en Huawei P30 Pro, laadt wel draadloos op.

Andere specificaties van de Mi Note 10

De overige specificatielijst van de Mi Note 10 Pro is minder indrukwekkend, maar nog steeds prima. Het toestel heeft een 6,47-inch oled-scherm dat mooie kleuren toont en scherp oogt door de full-hd-resolutie. De Snapdragon 730G-processor is niet de meest krachtige maar vlot genoeg voor alle populaire apps en games. In deze prijsklasse hebben bijna alle concurrenten een snellere processor, wat ze beter toekomstbestendig maakt.

Het werkgeheugen is 8GB groot en dat is groter dan de Mi Note 10 (6GB), die honderd euro goedkoper is. Het prijsverschil uit zich ook in de hoeveelheid opslaggeheugen: 128GB op de Mi Note 10, 256GB op de Pro-editie. Beide modellen missen een micro-sd-slot.

Je kan wel twee simkaarten in de telefoon stoppen (dual-sim) en gebruikmaken van de infraroodsensor. Hiermee gebruik je de smartphone om bijvoorbeeld je televisie te bedienen. Er is ook een fm-radio ingebouwd.

Onder het scherm zit een optische vingerafdrukscanner. Die ontgrendelt de smartphone door je vinger op de juiste plek op het display te leggen. Oudere Xiaomi-toestellen, waaronder de Mi 9 en Mi 9T Pro, hebben ook zo’n scanner. In tegenstelling tot de Mi 9 is de Mi Note 10 ‘gewoon’ voorzien van een 3,5mm-audiopoort om een ouderwetse hoofdtelefoon aan te sluiten.

Android Pie met MIUI

De Mi Note 10 werd uitgebracht met het oudere Android 9.0 (Pie) en de MIUI 11-schil van Xiaomi. Een update naar Android 10 was nog in de maak.

MIUI is een ingrijpende softwareschil die veel features en apps toevoegt. Ook verandert de schil het uiterlijk van Android, waardoor veel instellingen op een iets andere plek zitten dan je gewend bent van andere softwareschillen. Versie 11 is wel op een aantal vlakken verbeterd ten opzichte van vorige versies. Zo is er eindelijk de mogelijkheid om apps in een lade te tonen, waardoor je niet meer verplicht alle app-icoontje op startschermen te plaatsen. De software heeft ook een beter donkere modus en komt wat minder druk over. Desalniettemin blijft MIUI flink anders dan stock-Android.

Het is niet duidelijk hoeveel jaar en op welke momenten de Mi Note 10 Pro software-updates ontvangt. Xiaomi heeft hier nog geen informatie over bekendgemaakt. In de praktijk blijkt de fabrikant zijn midrange modellen vaak een paar jaar te ondersteunen met regelmatige beveiligingsupdates.

Grote Android-updates komen ook, maar laten doorgaans wat langer op zich wachten dan bij Samsung, OnePlus en Nokia. Dat zal voor een deel met de zware MIUI-schil te maken hebben.

Zoek je een smartphone met een gegarandeerd updatebeleid, dan kun je beter kijken naar een toestel met Android One-software. OnePlus, Samsung en diverse andere merken bieden ook updategaranties op niet- Android One-telefoons. Al deze toestellen hebben ook een rustigere, duidelijkere schil dan MIUI.

Deze smartphone koop je als…. je een compleet midrange toestel zoekt met een grote accu, snelle oplader en veelzijdige cameramogelijkheden.