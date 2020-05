Alles over de Xiaomi Mi Note 10

De Xiaomi Mi Note 10 is begin november 2019 gepresenteerd. Het toestel heeft vijf camera’s op de achterkant en een frontcamera van 32 megapixel. Ook een batterij met een hoge capaciteit is aanwezig. Het toestel heeft een groot scherm aan boord met afgeronde schermranden.

Er is gekozen voor een Snapdragon 730G-processor en 6GB werkgeheugen. De opslag van 128GB is niet uitbreidbaar. Keuze heb je uit drie kleuren, elk met hun unieke finish. Het toestel draait op Android 9.0 Pie met de vernieuwde MIUI 11-schil.

Xiaomi Mi Note 10 specificaties op een rijtje

6,47 inch oled-scherm met resolutie van 2340 bij 1080 pixels 5 camera’s achterop (5 + 12 + 108 + 20 + 2 megapixel) Selfiecamera van 32 megapixel Snapdragon 730G-chipset met 6GB RAM en 128GB opslag 5260 mAh accu met snellaadfunctie Voorzien van Android 9.0 Pie met eigen MIUI 11-schil 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting en infraroodsensor Optische vingerafdrukscanner in het display



Design en display

De Xiaomi Mi Note 10 is verkrijgbaar in het zwart, wit en groen. De voor- en achterkant bevatten een laagje Gorilla Glass 5. Dat helpt krassen en andere beschadigingen voorkomen. Het display is 6,47 inch groot en aan de bovenkant is een kleine inkeping aanwezig.

Beide zijkanten zijn afgerond wat een luxe gevoel geeft. Aan de onderkant vind je de usb-c-poort, koptelefoonaansluiting en enkele speaker. De achterkant is de plaats van vijf camera’s en dubbele flitser. Deze zijn allemaal aan de linkerkant van het toestel geplaatst.

Drie ervan vind je in een module, die enkele millimeters uitsteekt. Daaronder zijn de andere twee camera’s te vinden. Het toestel heeft een glanzende afwerking, wat enigszins vingerafdrukgevoelig is. Ook voelt het toestel daardoor wat glad aan. Mede daarom is een hoesje gebruiken wel aan te raden.

Voorzien van zes camera’s in totaal

De selfiecamera van de Mi Note 10 schiet afbeeldingen van maximaal 32 megapixel. Daarbij kun je allerlei verschillende beautyfilters en filters gebruiken. Bij de Mi Note 10 draait het echter ook om de camera’s aan de achterkant van het toestel, dat zijn er vijf.

De primaire camera is een 108 megapixelvariant, waar Xiaomi het meest trots op is. Een foto in die hoge resolutie zorgt voor plaatjes met erg veel detail. Ook een uitsnede maken en die vervolgens gebruiken als wallpaper of print is geen probleem. Wel zorgt die resolutie ervoor dat afbeeldingen makkelijk 20MB of groter zijn. Het interne geheugen is niet uitbreidbaar en dat is een wat onlogische keuze.

Ook is er een 5 megapixelcamera aanwezig, die helpt bij het zoomen. Dat kan tot vijf keer optisch, tot tien keer hybride en tot 50 keer digitaal. Alleen bij optisch zoomen gaat er geen kwaliteit verloren. Een sensor die diepte vastlegt vind je ook op de achterkant. Die informatie gebruik je weer voor portetfoto’s. Daarbij is het onderwerp scherp, terwijl de achtergrond juist vervaagd is.

De vierde camera van de Mi Note 10 is een groothoekvariant. In een maximale resolutie van 20 megapixel leg je zo landschappen of architectuur nog beter vast. Ook kan zo’n wijd shot handig zijn voor bijvoorbeeld grote groepen mensen. Tot slot is er nog een 2 megapixelcamera aanwezig, die gebruikt wordt voor macrofotografie. Daarmee kun je van objecten van enkele centimeters afstand nog steeds scherpe foto’s schieten.

Functies zoals een nacht- en panoramamodus zijn ook aanwezig. Daarnaast kun je handmatig nog meer instellen in de camera-app dankzij de pro-modus. Filters zijn te gebruiken en ook een functie of kunstmatige intelligentie-modus zijn aanwezig. Met die laatste herkent het toestel wat je fotografeert en past daarop automatisch de instellingen aan.

Gekozen voor processor uit middensegment

De krachtbron van de Xiaomi Mi Note 10 is de Snapdragon 730G-processor van Qualcomm. Dit is een processor die prima prestaties levert in het middensegment. Zo heb je genoeg kracht om foto’s te maken of een 3D-game te spelen. Daarnaast gaat die chip goed om met energie, waardoor ook op accugebied de prestaties meer dan prima zijn.

Er is 6GB werkgeheugen aanwezig en 128GB opslaggeheugen. Dat laatste is niet uit te breiden met een geheugenkaart en dat is een merkwaardige keuze. Met een toestel waarbij de focus ligt op fotografie, had dat logisch geweest. Wel is er plaats voor twee simkaarten in het toestel. Zo ben je met een toestel op zak bereikbaar op twee nummers.

Grote accu van 5260 mAh

Ook de batterij is een speerpunt van dit toestel van Xiaomi. De capaciteit bedraagt 5260 mAh en dat is groots te noemen. De concessie die je daarvoor moet doen is dat het toestel wat dikker is dan de concurrentie, namelijk 9,9 millimeter. Zo kun je wel eindeloos foto’s schieten, films kijken of browsen over het wereldwijde web.

Daarbij kiest Xiaomi ook voor het meeleveren van een juiste snellader. Opladen gaat met een maximale snelheid van 30 Watt. Daardoor zit het toestel in een mum van tijd weer vol. Ook even bijladen zorgt ervoor dat je de Note 10 daarna weer uren kunt gebruiken.

Software is flink aangepast met MIUI 11-schil

Xiaomi heeft een eigen schil ontwikkeld die over Android heen ligt. De Xiaomi Mi Note 10 wordt standaard geleverd met Android 9.0 (Pie). Daaroverheen ligt de MIUI 11-schil van de fabrikant zelf. Die is geoptimaliseerd om nog meer rust te brengen bij de gebruikers.

Zo bevat de interface minder elementen en is het mogelijk om allerlei natuurgeluiden te kiezen als wekker of alarm. Ook is er een always on display-mogelijkheid aanwezig. Zo zie je op het scherm altijd de tijd, het accupercentage, datum en gemiste notificaties. Handig wel, want als het toestel zo naast je ligt hoef je deze niet te ontgrendelen om dit te checken.

Wel staat MIUI in het algemeen bekend om de vele aanpassingen die zijn doorgevoerd. Zo is standaard geen mogelijkheid om een appdrawer te gebruiken. Daarin vind je alle geïnstalleerde applicaties onder elkaar. Bij een Xiaomi-telefoon kun je mapjes gebruiken op de schermen om zo alles te organiseren.

Ook zijn er verschillende eigen apps voorgeïnstalleerd op het toestel en zijn de icoontjes en de instellingen flink aangepast. Wel kun je gebruikmaken van thema’s om dit aan te passen. Natuurlijk kun je wel een andere launcher installeren om je toestel meer eigen te maken.

Conclusie Xiaomi Mi Note 10 review

De Xiaomi Mi Note 10 doet heel veel goed, maar zeker niet alles. Zo is het design prachtig afgewerkt, maar wel wat generiek. Dankzij de zes camera’s maak je in nagenoeg elke omstandigheid een goede foto, en dat is fijn. De 108 megapixel-camera legt veel detail vast, maar dat zorgt ook voor plaatjes die veel opslag innemen. Daarbij komt dat het opslaggeheugen niet uit te breiden is, een onbegrijpelijke keuze.

Het scherm ziet er veelal mooi uit, maar in de cameramodus niet. De accu heeft een grote capaciteit, maar de accuduur is net zo goed als toestellen met een kleinere accu. Daarentegen is de snellaadfunctie wel erg fijn. Helaas levert Xiaomi het toestel niet direct met Android 10. Ook qua beveiligingsupdates mogen ze wat beter hun best doen. Voor 549 euro is dit echter een prima Android-toestel met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Xiaomi Mi Note 10 release en prijs

De OnePlus 7T Pro is vanaf half november verkrijgbaar in Nederland. De adviesprijs bedraagt 549 euro. Een losse Xiaomi Mi Note 10 is onder meer verkrijgbaar bij Belsimpel. Bij een Xiaomi Mi Note 10 met abonnement kun je kiezen uit alle providers.

Deze smartphone koop je als…. je een luxe midrange toestel zoekt met goede specificaties en veelzijdige cameramogelijkheden.