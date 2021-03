Xiaomi Poco M3

Dit moet je weten over de Poco M3

De Poco M3 is een budgetsmartphone die vooral opvalt met zijn enorme 6000 mAh-accu. Daarnaast biedt het toestel interessante specificaties voor weinig geld. Op deze pagina lees je alles over de Poco M3.

Enorme accu

Het speerpunt van de Poco M3 is zijn 6000 mAh-accu. Veel groter dan gebruikelijk voor dit type smartphone (4000 tot 5000 mAh), waardoor de accu langer meegaat. Twee of drie dagen gebruik is mogelijk. Opladen gaat met 18 Watt via de usb-c-poort. Door de grote accu duurt het opladen wel een paar uur.

Groot full-hd-scherm

De Poco M3 is gemaakt van plastic en heeft een opvallende achterkant, voorzien van een groot Poco-logo. De afwerking – geel, zwart of blauw – voelt aan als leer en toont daarom geen vingerafdrukken. Het toestel heeft stereospeakers, een vingerafdrukscanner op de zijkant en een scherm van 6,53 inch. Dat is best groot, waardoor je de smartphone moeilijk met één hand kunt bedienen. Het lcd-scherm oogt scherp door de full-hd-resolutie en heeft een kleine inkeping voor de selfiecamera.

Vlotte hardware

Andere specificaties van de Poco M3 zijn een vlotte Snapdragon 662-processor, die ook in concurrerende smartphones als de Motorola Moto G9 Power zit. Het werkgeheugen meet 4GB. Je kunt kiezen uit 64GB of 128GB opslagruimte, uit te breiden met een micro-sd-kaartje. De Poco M3 biedt ruimte aan twee simkaarten. Een nfc-chip is weggelaten, waardoor je niet contactloos kunt betalen in winkels.

Het toestel heeft drie camera’s op de achterkant, maar in feite gaat het om een dieptesensor en macrolens. Die zijn niet heel nuttig. Blijft over: een 48 megapixel-hoofdcamera, inclusief features als een nachtmodus. De selfiecamera heeft een resolutie van 8 megapixel.

MIUI-software

Poco levert de Poco M3 met Android 10 en dat is jammer. Android 11 is namelijk al maanden uit als het toestel verschijnt. De fabrikant belooft een Android 11-update “in het begin van 2021” maar meldt verder niets. Het updatebeleid van de smartphone is hiermee nogal vaag. Van veel concurrerende smartphones is wél bekend hoelang ze updates krijgen.

De MIUI 12-schil over Android heen is flink anders dan stock-Android. MIUI oogt visueel ingrijpender, voegt extra apps en games toe en bevat meer features. De schil kan daarom even wennen zijn, maar werkt daarna prima. Als je fan bent van stock-Android, kun je beter geen Xiaomi-model nemen.

Poco M3 review

Lees ook onze volledige Poco M3 review voor een volledig beeld van het toestel.

Met de Poco M3 staat het merk op eigen benen en dat is wat ons betreft positief. Het toestel scoort prima op het gebied van algemene prestaties, biedt een enorme accuduur en ziet er prima en luxueus uit voor zijn prijs. Het scherm voldoet, de resolutie is fijn en de M3 ligt prima in de hand.

Daarnaast is het toestel vrij compleet, behalve als je draadloos wil betalen. Wil je ook graag en in elk scenario foto’s maken, dan is de Poco M3 gewoonweg niet jouw toestel. Je kunt er een prima kiekje mee schieten, maar dan moet het licht wel goed zijn.

De software is prima om mee te werken. Wel is de schil vrij druk en daardoor niet voor iedereen weggelegd. Tot slot had het Poco wel gesierd als ze tijdens de presentatie alvast lieten weten wanneer en of het toestel de Android 11-update krijgt.

Poco M3 release en prijs

De Poco M3 is vanaf 3 december 2020 in Nederland te koop in de kleuren blauw, zwart en geel. Het model met 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen heeft een adviesprijs van 149 euro. Voor 169 euro koop je de uitvoering met 4GB/128GB-geheugen.

→ Bekijk de Poco M3 op de website van Xiaomi