De Xiaomi Redmi 10 met abonnement is een interessante smartphone. Met een adviesprijs van slechts 169 euro is hij bijzonder betaalbaar. Toch komt hij met een paar leuke specs. Denk aan een 50 megapixel hoofdcamera en een scherm met 90 Hz ververssnelheid, voor net wat soepelere beelden. De meeste toestellen in deze prijsklasse moeten het namelijk met 60 Hz doen. Op deze pagina staat alles waar je op moet letten.

Let hierop bij de Xiaomi Redmi 10 met abonnement

Dankzij de lage prijs is het zeer aantrekkelijk om een Xiaomi Redmi 10 met abonnement aan te schaffen. Zo blijven je maandlasten lekker laag. Daarbij komt dat je ook geen BKR-registratie kunt krijgen, omdat het toestel goedkoper is dan 250 euro.

Je kunt natuurlijk ook voor een Xiaomi Redmi 10 los toestel gaan. Je betaalt dan in één keer het volledige bedrag en bent dan overal mee klaar. Je kunt hem dan natuurlijk nog steeds combineren met een sim only-abonnement voor wat extra gebruiksgemak/plezier.

Ben ik met deze smartphone klaar voor de toekomst?

Op zich wel. De Xiaomi Redmi 10 met abonnement is natuurlijk een budget-toestel. Je hebt daarom niet de beste chip. De chip is snel genoeg om tussen nieuwsberichten en social media te scrollen, maar het draaien van zwaardere apps zoals 3D games, gaat niet of nauwelijks. Mochten in de nabije toekomst populaire apps nog zwaarder worden, gaat deze smartphone het daar wel moeilijk mee hebben.

Aan de andere kant maak je wel gewoon gebruik van 5G voor supersnel internet en dat is natuurlijk altijd fijn. Qua software zit je in ieder geval de aankomende twee jaar goed. De Xiaomi Redmi 10 met abonnement draait uit de doos op Android 11, maar krijgt updates naar Android 12 en -13. De twee jaar geldt ook voor de beveiligingsupdates. Voor een toestel van slechts 169 euro, is dat zeker prima.

Zo gebruik je de prijsvergelijker

De prijsvergelijker is zeer eenvoudig te gebruiken. De laagste prijs staat namelijk altijd bovenaan. Dit gaat dan ook altijd om de minst uitgebreide versie. Als je een versie zoekt met meer opslagcapaciteit en werkgeheugen, dan is deze duurder en staat die dus ook lager in de vergelijker. Gebruik daarom de filteropties om alleen het aanbod te vinden dat voor jou interessant is.

Eenmaal de beste deal gevonden, klik je eenvoudig door op aanbieding. Je komt dan op de website van de aanbieder terecht en daar voltooi je vervolgens je bestelling.