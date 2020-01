Xiaomi Redmi 3S: Android-smartphone met Chinees smaakje

De Xiaomi Redmi 3S is een Android-smartphone met 5 inch-scherm, goede hardware en degelijke camera’s voorop én achterop. Het is een alternatief voor smartphones als de Moto G4 en de Honor 5X. Voor een relatief laag bedrag haal je een complete smartphone zonder fratsen in huis.

Xiaomi wordt doorgaans gezien als een fabrikant met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Het bedrijf levert degelijke, krachtige smartphones voor een relatief lage prijs. Redmi is het budgetlabel van de fabrikant en dat betekent dat deze 3S nog voordeliger is, maar eigenlijk nog altijd aardig krachtig. Het bedrijf heeft zoveel mogelijk features in een vrij stijlvolle behuizing weten te proppen, terwijl je toch zeker niet de hoofdprijs hoeft te betalen voor de 3S. Wil je liever een wat krachtiger toestel, overweeg dan de Xiaomi Mi 5.

De Xiaomi Redmi 3S in vogelvlucht

Ben je op zoek naar een smartphone met weinig fratsen, dan zit je goed met de Redmi 3S. Dit toestel is van alle gemakken voorzien, zoals een groot 5 inch scherm en een ruime 32GB aan opslagruimte. Met zijn metalen behuizing voelt de 3S bovendien een stuk luxueuzer aan dan veel concurrenten in zijn prijsklasse. Hieronder vind je de belangrijkste Xiaomi Redmi 3S specificaties op een rijtje.

5 inch scherm met HD-resolutie van 1280 bij 720 pixels

13 megapixel-camera met diafragma van f/2.0 achterop, 5 megapixel-camera voorop

Krachtige octacore-processor geklokt op 1,4 GHz, 3GB werkgeheugen aanwezig

32GB opslagruimte ingebouwd, uitbreidbaar met microSD-geheugenkaart

Zeer grote accu met capaciteit van 4100 mAh

Loopt op Android 6.0 Marshmallow met aangepaste MIUI 8-interface van Xiaomi

Meer over de Xiaomi Redmi 3S

Een goede smartphone hoeft niet duur te zijn, zo laat de Redmi 3S duidelijk zien. Bovendien hoeft een goedkope smartphone niet ook goedkoop aan te voelen. De Redmi 3S heeft een premium behuizing, gemaakt van metaal. Dat voelt stevig én stijl. Het 5 inch-scherm is bovendien groot genoeg om apps duidelijk te kunnen zien, zonder dat het toestel te lomp is om met één hand vast te houden.

Mocht je de Redmi 3S kopen, dan moet je er wel rekening mee houden dat Xiaomi zijn smartphones eigenlijk vooral bouwt voor de Chinese markt. Verschillende webwinkels bieden Xiaomi smartphones in Nederland aan, maar helemaal perfect geschikt zijn ze niet. Zo is er geen Nederlandse helpdesk of klantenservice voor je vragen en is er alleen Engelstalige software. Bovendien worden niet alle Nederlandse 4G-frequenties ondersteund, waardoor je niet overal snel mobiel internet zult hebben.