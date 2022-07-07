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Xiaomi Redmi Buds 3 Pro kopen: dit moet je weten

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Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
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  • Laagste prijs € 49,99 bij Xiaomi
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Ervaar draadloos gemak en een goede geluidskwaliteit met de Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Xiaomi Redmi Buds 3 Pro het goedkoopst kan scoren. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste Xiaomi Redmi Buds 3 Pro deal.
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2 resultaten vanaf € 49,99
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Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
€ 49,99
2 jaar garantie
Xiaomi
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2.8
Xiaomi
3d
Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 3 Pro
€ 52,15
2 jaar garantie
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5
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Op zoek naar bijpassende oordopjes bij je Xiaomi smartphone? Dan is Xiaomi Redmi Buds 3 Pro kopen zeker een goed idee. Deze oordopjes werken perfect samen met je telefoon en zijn dus ideaal geschikt voor jou. Bovendien zijn ze ook nog eens erg betaalbaar, helemaal als je ze vergelijkt met de oordopjes van Samsung of Apple. Wat ons betreft dus zeker het overwegen waard. Op deze pagina vind je daarom naast de prijsvergelijker ook wat basisinformatie.

De Xiaomi Redmi Buds 3 Pro kopen? Let hier dan op

De Xiaomi Redmi Buds 3 Pro kopen doe je onder andere voor de vele mogelijkheden die ze hebben. Denk aan actieve ruisonderdrukking, snel opladen, en slimme connectie met twee apparaten tegelijk. Bij oordopjes en koptelefoons van veel andere merken betaal je een stuk meer voor deze features. 

Daarnaast zijn de oordopjes natuurlijk zeer geschikt om mee te bellen. Met maar liefst drie krachtige microfoons ben je goed te verstaan tijdens gesprekken. Bovendien wordt omgevingsgeluid en ruis door de AI onderdrukt. Dit versterkt de helderheid van je telefoongesprekken. 

Accuduur en opladen

Als je de Xiaomi Redmi Buds 3 Pro kopen wil, ben je natuurlijk benieuwd naar de accuduur. Met deze oordopjes kun je 6 uur onafgebroken luisteren naar je favoriete nummers en podcast. Daarna duurt het 10 minuten opladen om weer 3 uur te kunnen luisteren. De meegeleverde case houden je oordopjes niet alleen veilig tegen beschadigingen, maar laadt ze ook weer op. Als je de case bij je hebt, kun je in totaal 28 uur naar muziek luisteren. Je moet ze dan dus wel elke 6 uur even in je oplaadcase houden.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker zie je altijd in één oogopslag wat de beste prijs is. De goedkoopste optie staat namelijk altijd bovenaan. Mocht jij de Xiaomi Redmi Buds 3 Pro kopen willen, dan pak je eenvoudig de beste deal. Met de filteropties kun je het aanbod nog iets verfijnen. Op die manier kun je ook rekening houden met levertijden en shop ervaring. 

Als je de beste deal gevonden hebt, klik je door op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de webshop terecht. Daar bestel je de oordopjes dan zoals normaal. 

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