Xiaomi is in Nederland nog niet zo heel bekend, maar dit Chinese bedrijf maakt goede Android-smartphone voor weinig geld. Deze Xiaomi Redmi Note 5 is daar een uitstekend voorbeeld van. Het is één van de goedkopere toestellen op de markt, maar wel voorzien van een groot scherm, flinke accu, dubbele camera en vlotte hardware. Daarmee is het een geduchte concurrent voor onder andere de Nokia 5.1 en Motorola Moto G6.

Veel features voor weinig geld

Hoewel Xiaomi een Chinees bedrijf is, had de Redmi Note 5 ook door Nederlands gemaakt kunnen zijn. Het toestel is namelijk bij uitstek geschikt voor zuinige types. Voor een relatief bodemprijsje wordt je van alle gemakken voorzien. Je leest wel vaker over een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding, maar zelden is die zo goed als bij deze Xiaomi. De Redmi Note 5 specificaties zijn namelijk uitstekend gezien de de lage adviesprijs.

Zo heeft het toestel verschillende extra’s die je normaal alleen ziet in duurdere smartphones. Wat dacht je bijvoorbeeld van de dubbele camera achterop, van 12 en 5 megapixel? Met de extra lens voeg je een bokeh-effect toe aan je foto’s. Met deze portretmodus krijgt de achtergrond een lichte waas, waardoor de voorgrond er mooier uitspringt. Voorop zit nog een camera van 13 megapixel voor haarscherpe selfies.

Ook een groot pluspunt is de flinke accu, met een capaciteit van 4000 mAh. Daarmee haal je moeiteloos een volle dag zonder tussentijds opladen. Met een klein beetje zuinigheid valt er zelfs een dag of twee uit te halen. Opladen gaat bovendien snel, want de Redmi Note 5 ondersteunt QuickCharge 2.0. Daarmee zit de accu in een half uur weer half vol.

Deze Xiaomi-telefoon heeft meerdere beveiligingsmethodes. Achterop zit een vingerafdrukscanner die binnen een fractie van een seconde ontgrendelt. Je kunt echter ook de selfiecamera inschakelen voor gezichtsherkenning.

Groot 6 inch-scherm, vlotte Snapdragon-chip

Xiaomi heeft bovendien de basis goed op orde. Het toestel heeft een groot 6 inch-scherm. Dat is voorkantvullend, wat betekent dat er slechts kleine randen rond het beeld zitten. Op zo’n groot scherm kun je meer genieten van je favoriete films, series of games. Bovendien heeft de Redmi Note 5 een scherpe full hd-resolutie van 2160 bij 1080 pixels.

Over haperende apps hoef je je ook geen zorgen te maken. De Redmi Note 5 wordt aangedreven door een Snapdragon 636-chipset met 3GB werkgeheugen. Dat is een lekkere vlotte chip die normaal wordt gebruikt in smartphones die wel twee keer zo duur zijn!

Deze smartphone koop je als… naamsbekendheid je niets uitmaakt. Jij wil gewoon de beste smartphone voor de laagste prijs, punt!