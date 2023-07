Asus Zenfone 10 met abonnement vergelijken: hier vind je de beste prijzen

Let op: de Asus Zenfone 10 moet nog worden gepresenteerd en is dus nog niet te koop. Informatie over het toestel is gebaseerd op geruchten, aannames en lekken. Neem het dus met een korreltje zout.

Ben jij op zoek naar de Asus Zenfone 10 met abonnement? Dan loont het zeker om eerst onze prijsvergelijker te gebruiken. Je vindt dan eenvoudig de beste aanbieding van dit moment. In de vergelijker kun je filteren op jouw voorkeuren zodat je altijd de Asus Zenfone 10 met abonnement die het beste bij jou past.

Dit moet je weten over de Zenfone 10 met abonnement

De Asus Zenfone 10 is een high-end toestel met zeer goede specs. Hij komt met de Snapdragon 8 Gen 2-chip, de snelste chip voor smartphones van het moment. Hij heeft een 200 megapixel hoofdcamera en een accu van 5000 mAh die je bovendien kunt opladen met 67 Watt. Door de Asus Zenfone 10 met abonnement in huis te halen, geniet je dus echt van een toptoestel.

Voor wie is de Asus Zenfone 10 met abonnement het meest geschikt?

Doordat het een toptoestel is met een bijbehorende prijs, is hij het meest geschikt voor mensen die simpelweg op zoek zijn naar de beste ervaring van dit moment. Je gebruikt jouw smartphone veel en voor verschillende doeleinden. Als je alleen op zoek bent naar een smartphone voor het versturen van appjes en af en toe buienradar checken, dan is een ander model waarschijnlijk meer geschikt voor jou.

Kies je voor een Asus Zenfone 10 met abonnement of toch een los toestel?

Als je de Asus Zenfone 10 met abonnement neemt, geniet je natuurlijk van alle voordelen die daarbij komen. Meestal ben je dan ook nog eens wat goedkoper uit vanwege de toestelkorting die je daarbij krijgt. Bovendien hoef je niet meteen het hele bedrag over te maken, waardoor je nu meer geld overhoud voor andere dingen.

Wanneer je een toestel met abonnement neemt, moet je wel rekening houden met een BKR-registratie. Dat is op zich niet erg en gebeurt automatisch bij alle smartphones boven de 250 euro. Mocht je binnen 2 jaar van plan zijn een hypotheek te nemen of een andere belangrijke lening. Dan is het wel zaak om voor een andere optie te gaan. Je kunt met een BKR-registratie namelijk een stuk minder lenen.

Dit doe je door voor een los toestel te kiezen met een sim only abonnement of door een aanbetaling te doen zodat de resterende toestelwaarde onder de grens van 250 euro duikt.

Toch een los toestel

Als je toch voor een los toestel kiest, betaal je wel meteen het hele bedrag. Dat raakt je nu wat harder in de portemonnee, maar daarna zijn je maandlasten wel lager omdat je niet meer hoeft af te lossen.

Wanneer je voor een los toestel kiest is het ook niet mogelijk om een BKR-registratie te krijgen, je gaat immers geen lening aan. Of je uiteindelijk voor een los toestel of een toestel met abonnement gaat, heeft vooral te maken met je eigen voorkeuren en specifieke situatie. Er is dus geen foute keuze.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de beste prijs altijd bovenaan. Echter gaat het hier ook om het minst uitgebreide abonnement. Wil je juist meer MB’s, SMSjes en belminuten? Gebruik dan de filteropties om het aanbod aan te passen aan jouw voorkeuren. Je ziet dan alleen nog maar de aanbiedingen die bij jouw behoeften passen.

Als je eenmaal de beste deal voor jou gevonden hebt, klik je simpelweg op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de betreffende aanbieder terecht. Daar bestel je jouw nieuwe smartphone zoals je gewend bent.