Er is een groot aanbod aan sim only abonnementen waarbij prijzen en bundels behoorlijk verschillen. Daarnaast spelen bereik, flexibiliteit en mogelijk nog andere factoren een rol in de keuze voor sim only abonnement. Het is dus zeer verstandig om al je wensen en je gebruik inzichtelijk te krijgen voor dat je start met vergelijken. Daarna kan je met onze sim only prijsvergelijker eenvoudig en snel de beste deal scoren.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een sim only abonnement?

Hoe groot is je huidige bundel en is dit voldoende? Of gebruik je toch regelmatig meer data of minuten en zou je met een groter sim only abonnement beter en voordeliger uitkomen. Minuten en data buiten je bundel zijn namelijk zeer kostbaar. Bij het afsluiten van een sim only abonnement zijn er dus een aantal belangrijke zaken waar je rekening mee moet houden. Zorg ervoor dat je de juiste keuze maakt door de volgende punten voor jezelf goed op een rijtje te zetten.

Tarieven en kosten: Niemand houdt van onverwachte kosten. Vergelijk daarom zorgvuldig de tarieven van verschillende providers om ervoor te zorgen dat je een abonnement vindt dat perfect past bij je budget én je bel- en internetbehoeften. Let vooral op verborgen kosten, zoals aansluitkosten en dataroamingtarieven. Bel- en internetbundels: Bel je veel en ben je altijd online? Check dan goed de omvang van de bel- en internetbundels die bij het abonnement worden aangeboden. Kies een bundel die past bij jouw bel- en surfgedrag. Of je nu een fervente beller bent of non-stop video’s streamt, zorg ervoor dat je genoeg minuten en data hebt om zorgeloos van je telefoon te kunnen genieten. Contractduur en flexibiliteit: Hoe lang wil je aan een abonnement vastzitten? Sim only abonnementen variëren van maandcontracten tot langere contracten van 12 of 24 maanden. Bedenk hoeveel vrijheid je wilt hebben en kies dienovereenkomstig. Denk ook aan de opzegtermijn als je graag wilt kunnen switchen naar een ander abonnement of provider. Netwerkdekking en kwaliteit: Je wilt natuurlijk altijd bereikbaar zijn, waar je ook bent. Check daarom de netwerkdekking en kwaliteit van de provider. Niets is zo vervelend als een haperende verbinding op de momenten dat je het meest nodig hebt. Zorg ervoor dat het netwerk een uitstekende dekking heeft op de plekken waar je regelmatig vertoeft. Extra voordelen: Wie houdt er niet van extraatjes? Sommige providers bieden interessante extra’s, zoals gratis roaming in het buitenland, gratis onderling bellen of exclusieve kortingen op andere diensten. Het is de moeite waard om deze extra’s in overweging te nemen bij het kiezen van jouw ideale sim only abonnement. Klantenservice en reputatie van de provider: De klant is koning, en dat geldt ook voor jou als sim only abonnee. Controleer daarom de reputatie en klantenservice van de provider. Lees reviews en ervaringen van andere klanten om een idee te krijgen van de kwaliteit van de dienstverlening. Een goede klantenservice kan het verschil maken wanneer je hulp nodig hebt. Nummerbehoud: Ben je gehecht aan je huidige telefoonnummer? Zorg ervoor dat de provider nummerbehoud ondersteunt en check wat de procedure hiervoor is. Op die manier kun je je vertrouwde nummer behouden, zelfs als je overstapt naar een nieuw sim only abonnement.

Heb je nu duidelijk wat je wil. Start dan met vergelijken en ontdek wat voor jou het beste sim only abonnement dat aansluit bij jouw behoeften en budget.

Welke sim only provider moet ik kiezen

Het is goed te weten dat we in Nederland anno 2023 drie grote providers hebben met een eigen netwerk. Dat zijn Odido, VodafoneZiggo en KPN.

Alle andere sim only providers maken dus gebruik van 1 van de 3 grote netwerken. Dat maakt in principe niet zoveel uit, al zullen de netwerken van de ‘grote 3’ vaak net ietsje sneller zijn. Dat komt door afspraken die de grote jongens met de andere providers hebben gemaakt.

Weet je niet zeker welke sim only provider je moet kiezen? Dan raden we je aan ons artikel over de beste sim only providers te lezen.

Goedkoopste Sim Only deals van dit moment

Heb je geen tijd te verliezen, dan wil je gewoon een snel overzicht van de scherpste en goedkoopste sim only deals. Onderstaande deals zijn de op dit moment laagste sim only prijzen in onze vergelijker.

Lycamobile sim only 150 min of 150 sms 1000MB (5G) 1 maanden € 4,80 p/m Eenmalig € 0,00 Bekijk bij Lycamobile Lebara sim only 250 min en 250 sms 1000MB (5G) 1 maanden € 6,00 p/m Eenmalig € 0,00 Bekijk bij Mobiel.nl Youfone sim only 300 min en 300 sms 1000MB (5G) 1 maanden € 7,00 p/m Eenmalig € 0,00 Bekijk bij Belsimpel Bekijk alle deals

Sim only aanbieding

In de wereld van sim only abonnementen is het moeilijk om de beste sim only aanbieding te vinden, er is immers zo veel keuze. In de prijsvergelijker zie je echter de meest actuele prijzen per aanbieder. Dus als er op dit moment leuke sim only deals lopen, dan zitten die ook al verwerkt in de prijsvergelijker. Alle goedkoopste sim only abonnementen staan automatisch bovenaan in de vergelijker. Dat maakt het zoeken eenvoudiger.

Houd er wel rekening mee dat de goedkoopste sim only abonnementen meestal ook de minste MB’s, belminuten of sms’jes hebben. Let daarom niet alleen op de prijs maar vooral ook op je eigen gebruik om te bepalen welk sim only abonnement het meest geschikt voor jou is.

Sim only vergelijker gebruiken

Niet iedereen is op zoek naar hetzelfde wanneer ze een sim only abonnement vergelijken.

Zo maakt het sommigen niets uit welke provider zij hebben, terwijl anderen per se bij KPN of Odido willen zitten. Uiteraard zijn er meer verschillen. Zo zijn er mensen die veel bellen en weinig mobiel internet gebruiken en andersom.

De prijzen kunnen daarbij flink uiteen lopen, zorg er daarom met de filteropties voor dat je appels met appels vergelijkt. Alleen dan vind je de beste sim only deals die relevant zijn voor jou. Dat maakt een sim kaart bestellen net wat eenvoudiger.

Gebruik filteropties om relevante sim only abonnementen te vinden

Door in de filteropties de schuifknop bij ‘internet MB’s’ te verschuiven, vind je alleen sim only deals die passen bij jouw verbruik. Je kunt daarmee alle kanten op, van helemaal geen MB’s tot onbeperkt. Uiteraard geldt hetzelfde voor belminuten en sms’jes.

Ook handig is de mogelijkheid om aan te vinken dat je al ergens klant bent. Als je bijvoorbeeld ook al thuis internet van Odido hebt, betaal je daar minder voor een sim only abonnement. Dit heet combinatievoordeel of vaste klant voordeel. Je krijgt dan korting door bij dezelfde provider te blijven. Onze vergelijker houdt hier rekening mee, waardoor je meteen ziet welke (betere) prijs je gaat betalen.

Om het meeste uit de prijsvergelijker te halen, gebruik je daarom alle filteropties om precies het sim only abonnement te vinden die het beste bij je past.

Welke providers hebben sim only abonnementen?

Sim only-abonnementen worden door vrijwel alle providers aangeboden. Wil je de sim only abonnementsprijzen van een specifieke provider bekijken? Dat kan ook in onze vergelijker. Je bekijkt ze gemakkelijk via onderstaande links.

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