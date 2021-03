Sim only aanbiedingen:

Sim Only abonnement afsluiten hier moet je op letten

Bij het afsluiten van een sim only-abonnement zijn er verschillende dingen waar je op moet letten. Zo heb je keuze uit een groot aanbod van sim only-abonnementen. Per abonnement heb je de keuze uit de hoeveelheid data, belminuten en sms’jes je nodig hebt. Verschillende providers bieden bijvoorbeeld geen onbeperkt data abonnement aan. Vaak kan je hierbij dan wel aanvullende pakketten kiezen zoals onbeperkt bellen.

Verder moet je ook letten op eventuele extra kosten bij het gebruiken van internet, belminuten of sms’jes in het buitenland. Niet bij alle providers is het gebruik van je internetbundel buiten Nederland gratis. Zoek dit dus goed uit voor je ongemerkt hoge kosten maakt.

Daarnaast zijn er ook nog verschillen in looptijd van het contract per provider. Zo zijn er providers die een maandelijks opzegbaar abonnement aanbieden. Maar er zijn ook providers waar je direct een jaar- of tweejarig contract af moet sluiten.

Stel de volgende vragen aan jezelf om tot een goede keuze te komen:

Wat is mijn maandelijkse budget?

Hoeveel belminuten en/of internet GB’s heb ik per maand nodig?

Wil ik onbeperkt kunnen bellen en/of internetten?

Is 4G voor mij een vereiste en wil ik 5G in de toekomst?

Heb ik voorkeur voor een bepaalde provider of netwerk?

Wil ik flexibiliteit qua looptijd (bijvoorbeeld één maand of één jaar)? Of ga ik voor een lagere prijs per maand, met een looptijd van twee jaar?

