Na de ongekend populaire Samsung Galaxy A55 staat de volgende generatie klaar: de Samsung Galaxy A56. Het is een middensegment-telefoon die in dit prijssegment juist weer tot de topklasse behoort. Met een goede batterijduur, strak ontwerp en vlotte hardware weet de smartphone voor veruit de meeste gebruikers meer dan voldoende te bieden.

Waarom de Samsung A56 als los toestel kopen?

In de prijsvergelijker van Android Planet zie je eenvoudig en snel waar de Samsung Galaxy A56 op voorraad is, samen met de actuele prijs. Dagelijks checkt deze meerdere keren per uur op prijswijzigingen, zodat steeds de actuele prijs wordt getoond. Zo zie je in een oogopslag waar de smartphone het goedkoopst is.

Opslaggrootte Vanafprijs 128GB nu vanaf € 329,- 256GB nu vanaf € 359,-

Samsung A56 met of zonder abonnement kopen?

Weet je nog niet zeker of je de Samsung A56 los, of met abonnement wil aanschaffen? Ga dan bij jezelf goed na wat het beste bij jou past. Heb je de financiële ruimte om het bedrag in één keer te betalen, of betaal je liever maandelijks een vast bedrag?

Let wel op: bij een abonnement met toestel ga je een lening aan en krijg je mogelijk te maken met een BKR-registratie. Dit hoeft niet direct problemen op te leveren, maar kan in je nadeel werken als je in de nabije toekomst een hypotheek wil afsluiten. Zo kan het te lenen bedrag bijvoorbeeld lager uitvallen.

Kies je ervoor om de Samsung A56 als los toestel te kopen? Dan heb je het voordeel dat je helemaal zelf kan kiezen voor welk sim only-abonnement je gaat. Stel bijvoorbeeld zelf samen hoeveel belminuten en GB aan data je per maand wil gebruiken.

Wel is het zo dat je bij een combinatie van een toestel en abonnement vaak profiteert van flinke kortingen op de aanschaf. Providers en webwinkels geven vaak extra korting, waardoor de Samsung A56 voordeliger aan te schaffen is.

A56 mét abonnement, maar zonder BKR-registratie?

Kies je liever voor een Samsung A56 met abonnement, maar wil je de BKR-registratie voorkomen? Dat is uiteraard ook een optie. Je voorkomt dit door het toestelkrediet laag te houden: maximaal 20 euro per maand voor één jaar, of maximaal 10 euro per maand voor twee jaar.

Ook kan je ervoor kiezen om de aanschaf van de smartphone in één keer te betalen. Zo maak je wel gebruik van de toestelkorting en voorkom je een BKR-registratie.

Waar is de Samsung A56 het goedkoopst?

In onze prijsvergelijker op deze pagina zie je snel de beste Samsung Galaxy A56-aanbieding. Vaak staat de beste deal bovenaan. In veel gevallen is dit echter het basismodel, dat minder opslagruimte heeft. Maak gebruik van de filters om de versie te vinden die het beste bij jou past.

Een aanbieding gevonden die bij jou past? Dan klik je op ‘Bekijk aanbieding’ om direct doorgeleid te worden naar de desbetreffende webwinkel. Zo heb je binnen een mum van tijd de Samsung A56 voor een goede prijs besteld.