Is het tijd om een nieuwe smartphone te kopen? Er zijn talloze Android-smartphones verkrijgbaar, met zowel plus- als minpunten. Met de Android Planet smartphone-vergelijker vind je gemakkelijk een toestel dat écht bij jou past. Bekijk hier de beste deals van dit moment en bespaar flink op de aanschaf van jouw nieuwe telefoon.

Smartphones vergelijken: zo vind je de beste prijs

De smartphone-vergelijker van Android Planet helpt jou met het vinden van een smartphone die aansluit op jouw wensen. Daarnaast helpen we je ook met het vergelijken tussen los kopen, of een toestel combineren met een abonnement. Zo hoef je zelf geen expert te zijn om een goede smartphone uit te kiezen en bespaar je gemakkelijk op de aanschaf.

Bij het samenstellen van onze smartphone-vergelijker hebben we rekening gehouden met het gebruik van vele verschillende smartphone-gebruikers. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je graag uitstekende camera’s op een toestel hebt, of juist een smartphone wil die vele jaren van updates wordt voorzien. Door gebruik te maken van de filters vind je gemakkelijk de telefoon die aan die wensen voldoet.

Wat is het goedkoopst: een smartphone met of zonder abonnement?

Het hangt ervan af wat het goedkoopst is. Op de lange termijn is een los toestel in combinatie met een sim only abonnement het goedkoopst en biedt flexibiliteit, maar wist je dat je in combinatie met een abonnement vaak veel voordeel krijgt? Een groot voordeel is dat je vaak flink kan besparen op de toestelprijs en soms zelfs nog leuke extra’s ontvangt.

Combinatievoordeel bij je huidige provider

Providers als KPN, Odido en Vodafone bieden naast toestelkortingen ook vaak combinatievoordeel aan. Ben je er bijvoorbeeld al klant voor een internet- en/of tv-abonnement, dan kan je maandelijks besparen op je bundel of extra korting op de toestelaanschaf krijgen. Hoe meer producten je bij een provider hebt lopen, hoe interessanter de voordelen vaak zijn.

Kies je voor een telefoon met abonnement, dan betaal je in veel gevallen maandelijks een bedrag naast je data- en telefoniekosten om de smartphone af te lossen. Let wel op: bij een hoger toestelkrediet kan het zijn dat een BKR-registratie van kracht is. Dat is niet meteen zorgelijk maar kan wel de zoektocht naar een passende hypotheek bemoeilijken als je in de nabije toekomst een huis wil kopen.

Smartphone met abonnement combineren, zonder BKR-registratie?

Wil je een BKR-registratie voorkomen, maar wel gebruikmaken van de toestelkortingen en extra’s die providers vaak aanbieden? Kies er dan voor bij het afsluiten van je abonnement om de smartphone direct af te lossen. Daarmee ‘vervalt’ de lening en profiteer je van alle voordelen, zonder de BKR-registratie.

Sim only-deals voor je losse toestel

Zie je het niet zitten om een smartphone te combineren met een abonnement, dan is er natuurlijk ook de optie om een smartphone los aan te schaffen. Een groot voordeel daarvan is dat je complete vrijheid hebt om op zoek te gaan naar een goede sim only-deal. Ook die aanbiedingen zetten wij steeds overzichtelijk voor je op een rij, zodat je zeker weet dat je niet onnodig veel betaalt voor je maandelijkse databundel of belminuten.

Waarom een smartphone kopen via Android Planet?

Android Planet verzamelt de beste deals van alle betrouwbare Nederlandse webwinkels en providers. Elk uur worden de actuele prijzen van websites opgehaald, zodat je in onze prijsvergelijker de beste deals overzichtelijk op een rij ziet.

Niet alleen de losse toestelprijzen, maar ook alle abonnementen in combinatie met een smartphone zijn steeds actueel in de vergelijker terug te vinden. Je ziet bijvoorbeeld ook gemakkelijk welke kortingen je ontgrendelt als je bij je huidige provider verlengt of als je er al een internet- en/of tv-abonnement hebt lopen.

Maak ook zeker gebruik van de diverse filters op deze pagina. Selecteer bijvoorbeeld je maximale prijs, het merk waarvan je fan bent of hoe groot het toestel maximaal mag zijn. Maar ook het aantal camera’s, opslagruimte en releasejaar zijn te selecteren om zo gemakkelijk smartphones te vergelijken.

De recentste smartphone-reviews op Android Planet

Regelmatig test de redactie van Android Planet de nieuwste smartphones en daar wordt uiteraard ook een review over geschreven. Hieronder staan de vijf meest recente smartphone-reviews overzichtelijk in een lijst.

Hulp bij het vergelijken van mobiele telefoons

De redactie van Android Planet test uitgebreid verschillende telefoons, maar ook maken ze handige vergelijkingen van diverse toestellen. Zo helpen we jou bij het maken van een keuze. Bekijk hier onze laatste vergelijkingen:

Waar let je op bij het vergelijken van smartphones?

Er zijn een aantal zaken om rekening mee te houden voor je een smartphone uitkiest. Kijk niet alleen naar de goedkoopste smartphone, maar bijvoorbeeld ook naar hoelang een fabrikant belangrijke veiligheidsupdates voor het toestel uitbrengt. Daarnaast is het goed om een smartphone te kiezen die redelijk recent is uitgebracht, zodat de hardware actueel is en nog meerdere jaren meekan.

Vraag je je af bij welke merken je goed terecht kan als het gaat om een flink lang updatebeleid? Onder andere Google en Samsung bieden voor de duurdere smartphones inmiddels zeven jaar lang Androidversie-updates en beveiligingspatches.

Dat is niet alleen handig als je lang met je smartphone wil doen, maar ook als je deze een keer wil doorgeven of verkopen na een aantal jaar.

Koopgidsen die je helpen met kiezen

Ben je bezig met smartphones vergelijken, maar vraag je je vooral af wat nu de beste keuzes zijn? Geen zorgen: maandelijks houden wij toplijsten bij met de beste smartphones, zowel in de budget- als premium-categorie. Kijk snel hieronder welke koopgids jou van het beste advies voorziet.

Vergelijk smartwatches, oordopjes en meer op Android Planet

Op Android Planet besteden we niet alleen aandacht aan smartphones, maar ook andere gadgets die compatibel zijn met Android als besturingssysteem. Zo vergelijk je de nieuwste smartwatches, draadloze oordopjes én tablets, met alle actuele deals er direct bij. Zo wordt het echt makkelijk om fijne accessoires of Android-producten voor een goede prijs te bestellen.