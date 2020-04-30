Ben je op zoek naar een sim only abonnement waarbij je zoveel kunt internetten en bellen als je hart aan kan? Dan zit je op de goede plek, want in onze onafhankelijke sim only prijsvergelijker vergelijk je eenvoudig de beste sim only prijzen en deals met elkaar.

De voordelen van onbeperkt sim only

Sim only wordt jaar op jaar populairder. Door niet alleen voor een sim only abonnement maar een onbeperkt sim only abonnement te kiezen geniet je van veel voordelen. Om er enkele te noemen:

Je kunt zoveel bellen en internetten als je wilt

Eindeloos kijken naar YouTube, films, series of streams op Twitch

Je bent goedkoper uit dan een telefoon met abonnement

uit dan een telefoon met abonnement Het abonnement kun je (bijna) altijd maandelijks opzeggen

Je bundel aanpassen wanneer jij dat wilt (omhoog én omlaag)

Geen BKR registratie aan je broek

Meer weten over alle voordelen en nadelen van sim only? Check dan onderstaand artikel.

Wat betekent sim only met een volledig onbeperkte bundel?

Wanneer je kiest voor een sim only abonnement met een onbeperkte hoeveelheid belminuten en dataverkeer betekent dit in principe dat je naar hartenlust kunt bellen en internetten.

Houd er wel rekening mee dat iedere mobiele provider een zogenaamde ‘Fair Use Policy’ hanteert. Dat is een document waarin de provider uitlegt wat zij een redelijk verbruik van belminuten en dataverkeer vinden.

Het kan voorkomen dat een provider contact met jou opneemt wanneer je in hun ogen excessief veel belt of enorm grote hoeveelheden dataverkeer verbruikt. Het staat een provider in dat geval vrij jou een restrictie op te leggen of je internetsnelheid te verlagen. In de praktijk komt dit echter weinig voor.

Sim only onbeperkt vergelijken

Met onze bovenstaande onafhankelijke sim only prijsvergelijker kun je niet alleen de beste onbeperkt sim only deals vinden, maar ook filteren op andere zaken zoals gewenste provider, 4G of 5G, looptijd en combinatievoordeel.

Je kunt gebruikmaken van combinatievoordeel wanneer je al een andere dienst zoals internet en/of televisie van een provider afneemt. Veel providers bieden dan een korting aan op je maandbedrag.

Goedkoopste onbeperkt internet en bellen sim only

De goedkoopste sim only abonnementen met onbeperkt internet en onbeperkt bellen worden standaard bovenaan onze sim only prijsvergelijker getoond.

Indien gewenst kun je met de filtermogelijkheden de sim only onbeperkt aanbiedingen filteren op een gewenste provider en/of loopduur van het abonnement. De meeste sim only abonnementen zijn overigens maandelijks opzegbaar.

Sim only onbeperkt in het buitenland

Het liefst wil je jouw sim only abonnement met een onbeperkt aantal belminuten en dataverkeer ook in het buitenland gebruiken.

Op dit moment is het echter niet mogelijk om in het buitenland ook van onbeperkt internet en bellen gebruik te maken. Dat komt doordat je eenmaal buiten Nederland gebruikmaakt van het netwerk van een buitenlandse provider.

Deze provider heeft afspraken met jouw provider gemaakt, maar daar hoort niet bij dat Nederlandse gebruikers onbeperkt kunnen bellen en internetten. Wil je dit alsnog, dan kun je het beste lokaal een simkaart kopen. Beschikt je telefoon over eSIM of dual sim, dan kan dit gewoon naast je huidige simkaart waardoor je op beide nummers bereikbaar bent.

Providers die onbeperkt sim only aanbieden

Er zijn op dit moment een handjevol mobiele providers die zowel onbeperkt internetten als onbeperkt bellen combineren in hun sim only abonnementen aanbod:

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