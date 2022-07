Beste koptelefoons: de top 9 van juli 2022

Op zoek naar de beste koptelefoon van dit moment? We hebben de best geteste koptelefoons met elkaar vergeleken. De resultaten, conclusies en actuele prijzen vind je allemaal in deze koopgids. Dit zijn de beste koptelefoons van 2022.

Beste draadloze koptelefoon 2022: snel overzicht

Geen tijd of zin om het hele artikel te lezen? Check dan onderstaand overzicht om te zien welke koptelefoon het beste bij je past of gebruik de snelnavigatie om eenvoudig door de koopgids te navigeren.

Laatste update: donderdag 7 juli 2022 15:26

Beste koptelefoon top 10: gedetailleerd

1. Sony WH-1000XM5 – Onze keuze, beste noise cancelling

Dit vinden we goed Nog beter dan de WH-1000XM4 koptelefoon van Sony

Nog beter dan de WH-1000XM4 koptelefoon van Sony Goede microfoon voor telefoon- en videogesprekken

Goede microfoon voor telefoon- en videogesprekken Mogelijkheden in Sony’s app, inclusief instelbare equalizer

Mogelijkheden in Sony’s app, inclusief instelbare equalizer Bluetooth 5.2 met SBC, AAC en LDAC-ondersteuning

Bluetooth 5.2 met SBC, AAC en LDAC-ondersteuning Kan aan meerdere apparaten tegelijk gekoppeld worden

Kan aan meerdere apparaten tegelijk gekoppeld worden Find my device-functionaliteit bij kwijtraken of diefstal Dit vinden we minder goed Geen IP (waterdichtheid) certificatie

Geen IP (waterdichtheid) certificatie Bouwkwaliteit minder goed dan bij zijn voorganger

Sony WH-1000XM5 unieke features:

Multi-point connection voor gelijktijdige verbinding met meerdere apparaten

Speak-to-chat detecteert wanneer je in gesprek bent met iemand

Draagdetectie met automatische pauzeer en afspeelfunctie

Precise Voice Pickup-technologie met windgeluid filtering (8 microfoons)

Grote verzameling slimme software-functionaliteiten voor muziek en noise cancelling

We trappen af met de allerbeste allround koptelefoon van 2022, en tevens de beste noise cancelling-koptelefoon – de Sony WH-1000XM5.

De WH-1000XM5 is het nieuwste model koptelefoon van Sony en wijkt niet heel veel af van zijn voorloper, de Sony WH-1000XM4.

Op het gebied van de microfoons (maar liefst 8 stuks) zijn duidelijk grote stappen gemaakt door de fabrikant. Zowel de verstaanbaarheid voor ontvangers als het wegfilteren van omgevingsgeluid tijdens gesprekken is echt indrukwekkend te noemen.

Dankzij de 8 ingebouwde microfoons beschikt de WH-1000XM4 over 4x zoveel noise cancelling kracht ten opzichte van zijn voorganger

Bij voorgaande modellen koptelefoons van Sony waren we regelmatig diep in Sony’s eigen smartphone app te vinden om instellingen van onder andere de noise cancelling te finetunen. Dat hadden we bij dit nieuwe model veel minder, omdat de intelligente software de noise cancelling continu automatisch aanpast. Hij houdt daarbij rekening met je omgevingsgeluid.

Over de geluidskwaliteit kunnen we kortzijn; dat zit wel snor. Mochten bepaalde tonen niet naar je wens zijn, dan zijn deze via de equalizer in de app eenvoudig te wijzigen. Er zijn ook ingebouwde geluidsprofielen aanwezig die je kunt selecteren.

Batterijduur is vergelijkbaar met zijn voorganger. Sony claimt 30 uur speeltijd met noise cancelling ingeschakeld, en 40 uur zonder. Dat zou betekenen dat hij zo’n 2 uur langer meegaat dan de WH-1000XM4 koptelefoon van Sony. Opladen doe je via USB-PD. Met 3 minuten laden (!) kun je weer 3 uur vooruit.

2. Sony WH-1000XM4 – Beste koptelefoon voor reizen

Dit vinden we goed Beste koptelefoon voor op de fiets

Beste koptelefoon voor op de fiets Indrukwekkende (en instelbare) actieve noise cancelling (ANC)

Indrukwekkende (en instelbare) actieve noise cancelling (ANC) Met twee apparaten tegelijkertijd verbonden zijn

Met twee apparaten tegelijkertijd verbonden zijn Intelligente automatische functies voor geluid en noise cancelling

Intelligente automatische functies voor geluid en noise cancelling ‘Ouderwetse’ 3.5mm audio ingang aanwezig Dit vinden we minder goed Afwezigheid AptX / AptX HD

Afwezigheid AptX / AptX HD Niet waterdicht

Sony WH-1000XM4 unieke features:

Atmospheric Pressure Optimising functionaliteit (handig in het vliegtuig)

Personal Noise Cancelling Optimiser fucntionaliteit

LDAC Ondersteuning voor hoge resolutie audio

‘Speak-to-chat’ detecteert via je botten wanneer je praat (en wanneer niet)

We zijn al sinds de lancering van de WH-1000XM4 fan van de koptelefoon. Nu zijn opvolger, de WH-1000XM5, is uitgebracht wordt de WH-1000XM4 qua prijs iets lager in de markt gezet – en dat maakt ‘m nog aantrekkelijker. De stap van de 4 naar de 5 is namelijk niet zo enorm groot, waardoor je met de WH-1000XM4 ook nu nog een (hele) goede koptelefoon voor de komende jaren in huis haalt.

Tot de introductie van de Sony WH-1000XM5 was dit de koploper als het op noise cancelling aankomt. Ook de geluidskwaliteit is enorm goed, en dat heeft mede te maken met Sony’s eigen LDAC-techniek. Deze kan tot drie keer meer data dan een bluetoothverbinding verwerken, wat resulteert in sublieme audiokwaliteit.

Samen met de goede noise cancelling en lange accuduur is de ‘Atmospheric Pressure Optimising‘ techniek de reden waarom we deze koptelefoon van Sony als ‘beste reis koptelefoon‘ bestempelen in deze koopgids.

Dankzij deze functionaliteit kan de WH-1000XM4 de luchtdruk om jou heen meten. Hij past het geluid en de mate van ruisonderdrukking hier op aan. Aanvullend zorgt de ‘speak to chat‘ functionaliteit ervoor dat muziek of een podcast automatisch gepauzeerd en weer hervat wordt wanneer je een gesprek met iemand start.

De noise cancelling instelmogelijkheden zijn enorm uitgebreid. Zo kun je in Sony’s eigen smartphone app verschillende gegevens opgeven, waaronder de grootte van je hoofd en je haarlengte. Hij zal je ook vragen of je brildragend bent en wil graag een foto van je oren hebben zodat hij de 360 graden audio-functionaliteit voor je kan optimaliseren.

Je kunt met de batterij 20 uur naar je favoriete muziek luisteren met ANC ingeschakeld. Opladen gebeurd via de bijgeleverde usb-c-kabel en met de snellaadoptie beschik je binnen 10 minuten weer over 5 uur speeltijd.

3. Bose 700 – Beste koptelefoon voor videogesprekken

Dit vinden we goed Beste koptelefoon voor telefoongesprekken en videocalls

Beste koptelefoon voor telefoongesprekken en videocalls Met twee apparaten verbinden

Met twee apparaten verbinden Intuïtieve bediening

Intuïtieve bediening Geluidskwaliteit Dit vinden we minder goed Bose smartphone app stelt teleur

Bose 700 unieke features:

Handsfree bediening mogelijk via Amazon Alexa en Google Assistent

Uitgebreide touch bediening via oorschelp

Op zoek naar een goede noise cancelling koptelefoon voor telefoon- en videogesprekken? Dan is deze Bose 700 koptelefoon je vriend. Dat heeft vooral te maken met de aanwezige noise cancelling in de koptelefoon.

Het is een volledig nieuw ruisonderdrukking-systeem, dat aangevoerd wordt door Bose’s eigen chip. Het systeem bestaat uit een totaal van acht microfoons, waar er zes voor de ruisonderdrukking gebruikt worden en twee voor je eigen stemgeluid. Daarbij is noise cancelling in 10 stappen instelbaar.

Door de intelligente software is dit een van de weinige telefoons die tijdens gesprekken omgevingsgeluid weet te filteren, waarbij het geluid van jouw eigen stem behouden blijft. Dit doet de koptelefoon heel knap, want zelfs in drukke winkelstraten is de gesprekskwaliteit voor zowel de drager als de ontvanger helder en scherp.

Ook over het comfort en de geluidskwaliteit zijn we te spreken. Dat laatste komt voor ons niet als een verrassing daar Bose weinig teleurstellende producten heeft uitgebracht.

De batterijduur had wel wat beter gekund. Je kunt rekenen op 20 uur speeltijd wat een dikke 10 uur minder is dan de Sony WH-1000XM5. Evengoed is dit alsnog ruim voldoende voor een lange reis naar het buitenland of twee tot drie werkdagen.

4. Bose QuietComfort 45 – Beste koptelefoon voor thuiswerken

Dit vinden we goed Met twee apparaten tegelijkertijd verbonden zijn

Met twee apparaten tegelijkertijd verbonden zijn Noise cancelling

Noise cancelling Draadloos en bedraad luisteren

Draadloos en bedraad luisteren Comfort (!)

Comfort (!) ‘Ambient aware’ modus Dit vinden we minder goed Standaard geluidsprofiel niet goed in balans

Standaard geluidsprofiel niet goed in balans Noise cancelling is niet instelbaar

Bose QuietComfort 45 unieke features:

Snel kunnen schakelen tussen de speciale modi ‘Quiet modus‘ en ‘Aware modus‘

Tegelijkertijd verbinden met twee apparaten

Met de QuietComfort 45-koptelefoon laat Bose zich van haar beste kant zien. Althans, op het gebied van bouwkwaliteit, comfort en de (geweldige) noise cancelling.

De geluidskwaliteit is namelijk goed, maar niet fantastisch te noemen. Met name de hogere tonen willen nog wel eens een valse noot aanslaan. Het grappige is dat podcasts juist erg goed uit de bus komen bij de QuietComfort 45.

Lyrisch zijn we over de actieve en passieve noise cancelling. Op dat gebied doet de koptelefoon niet veel onder voor de absolute koning van de ruisonderdrukking; de Sony WH-1000XM5.

Door middel van de speciale ‘Quiet’ en ‘Aware’-modus kun je zelf instellen welke geluiden gefilterd moeten worden en welke omgevingsgeluiden je wel mee wil krijgen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een sirene, claxon of je partner.

De combinatie van de goede noise cancelling met uitgebreide instelmogelijkheden, het draagcomfort en geluidsprofiel heeft ons doen besluiten de koptelefoon van Bose als ‘beste thuiswerk koptelefoon’ te bestempelen.

De batterij gaat met ANC ingeschakeld 40 (!) uur mee, wat meer is dan Bose zelf opgeeft. Door de ingebouwde snel laden functionaliteit beschik je binnen 15 minuten weer over 180 minuten afspeeltijd.

Bij de koptelefoon levert de fabrikant een opbergcase, 3,5mm audiokabel en een usb-a-naar-usb-c oplaadkabel.

5. AKG K371 – Koptelefoon met het beste geluid

Dit vinden we goed Heerlijk precies en neutraal geluid, geschikt voor ieder genre

Heerlijk precies en neutraal geluid, geschikt voor ieder genre Comfort

Comfort Premium gevoel en goede bouwkwaliteit

Premium gevoel en goede bouwkwaliteit Prettig prijskaartje Dit vinden we minder goed Niet geschikt voor onderweg

Niet geschikt voor onderweg Ook niet geschikt voor sporters

AKG K371 koptelefoon unieke features:

Volledig opvouwbaar design

Speciaal design voor diepere bass en passieve ruisonderdrukking

Oorschelpen kunnen tot 180 graden gedraaid worden

Net voorbij de helft van deze koptelefoon-koopgids hebben we de AKG K371 koptelefoon op nummer vijf geplaatst, en er zijn bijzonder weinig fouten waar we ‘m op kunnen betrappen.

De belangrijkste eigenschappen worden afgevinkt wanneer het op comfort, geluidskwaliteit, draagcomfort en gebruiksgemak aankomt. Het maakt daarbij niet uit naar welk genre muziek je het liefst luistert, de tonen zijn ontzettend goed in balans.

Laat het prettige prijskaartje je niet van de kaart brengen, want de prestaties zijn heel erg goed. De koptelefoon is volledig opvouwbaar en het grappige is dat je de individuele oorschelpen tot 180 graden van de behuizing kunt draaien.

Vooral een feature die gewaardeerd zal worden door DJ’s en muziekproducers. Ook zijn de oorschelpen te verwijderen waardoor ze vanzelfsprekend ook eenvoudig te vervangen zijn.

Zoals we eerder aanhaalden doet de koptelefoon bijna alles goed. Als we dan toch ergens over moeten zeuren, is dat je enkel bedraad gebruik kunt maken van de koptelefoon. Daardoor zal de koptelefoon afvallen voor sporters en mensen die veel onderweg zijn. Aan de andere kant zorgt dit wel voor een sublieme audio-ervaring.

6. Sennheiser HD 660 S – Beste koptelefoon voor films en series

Dit vinden we goed Beste allrounder voor lange luistersessies

Beste allrounder voor lange luistersessies Sublieme geluidskwaliteit

Sublieme geluidskwaliteit Licht van gewicht en veel draagcomfort Dit vinden we minder goed Behoorlijk flink prijskaartje

Behoorlijk flink prijskaartje Niet met iedere smartphone te gebruiken door zware drivers

Sennheiser HD 660 S unieke features:

Geleverd met 4,4mm Pentaconn-stekker

Lichtgewicht en uitzonderlijk goed draagcomfort

‘Open’ design van de oorschelpen

Ben je een absolute film en serieliefhebber, dan voldoet de Sennheiser HD 660 S koptelefoon waarschijnlijk aan (bijna) al je wensen. De 660 S volgt zijn oudere broertje de HD 650 op en is wat ons betreft een waardige opvolger.

De HD 660 S is qua afmetingen vrij fors te noemen, maar toch licht van gewicht. De bouwkwaliteit is zoals je van de fabrikant mag verwachten (erg) goed en de koptelefoon is volledig naar jouw hoofd te verstellen.

Door de grote omvang van de oorschelpen omsluiten ze je oren volledig. Het bijzondere is dat Sennheiser aan de buitenkant van diezelfde schelpen heeft gekozen voor een metalen raster, waardoor het binnenwerk van buiten te bekijken is.

Wat dit open design goed voor elkaar heeft is ventilatie. Ook bij urenlang luisterplezier geen last van zweterige, klamme oren – perfect geregeld en over nagedacht.

Als het puur op geluidskwaliteit en beleving aankomt is de 660 S één van de absolute maatstaven binnen de industrie. Wat ons betreft de beste keuze in deze koopgids voor lange luistersessies, en de perfecte koptelefoon voor het bekijken van films en series.

Het geluid is uitzonderlijk gedetailleerd en het maakt daarbij niet uit welk muziekgenre of soort film je op ‘m afvuurt. Geluidisolatie is praktisch niet aanwezig, waardoor we aanraden om vooral thuis van deze koptelefoon te genieten. Door de constructie aan de buitenkant lekt er veel geluid naar buiten toe, waardoor gebruik in het OV niet zo heel handig is.

Sennheiser levert twee kabels bij de koptelefoon, die beiden drie meter lang zijn. Aan het uiteinde van één van die kabels is een 6,35mm-plug aanwezig. Daar zit ook een verlengstukje bij voor een 3,5mm-ingang. De tweede kabel is een 4,4mm Pentaconn aansluiting.

7. Shure Aonic 50 – Koptelefoon met beste connectiviteit

Dit vinden we goed Beste prijs/kwaliteit verhouding in deze koopgids

Beste prijs/kwaliteit verhouding in deze koopgids Oorkussens kunnen verwijderd worden

Oorkussens kunnen verwijderd worden Zowel via Bluetooth 5.0 als bedraad luisteren mogelijk

Zowel via Bluetooth 5.0 als bedraad luisteren mogelijk Snel opladen

Snel opladen SBC, AAC, aptX, aptX HD en LDAC ondersteuning voor deze prijs (!) Dit vinden we minder goed Microfoon versterkt achtergrondgeluid

Microfoon versterkt achtergrondgeluid Niet opvouwbaar

Shure AONIC 50 unieke features:

Oorschelpen kunnen verwijderd en vervangen worden voor een lange levensduur

Top connectiviteit met Bluetooth 5.0 SBC, AAC, aptX, aptX HD en LDAC ondersteuning

Zowel bedraad als draadloos luisteren

Op nummer 7 staat de Shure AONIC 50 koptelefoon. Een nog relatief onbekend merk in Nederland. Een merk dat was ons betreft meer erkenning verdiend.

Zowel de verpakking als de inhoud daarvan laten zien dat Shure zijn best heeft gedaan. Het geheel voelt premium aan en de verwijderbare oorschelpen zorgen ervoor dat je het geheel eenvoudig schoon kunt houden en op tijd de schelpen kunt vervangen.

Op de rechterzijde van die twee oorschelpen zijn alle knoppen aanwezig die je voor de bediening nodig hebt. Je vindt er een knop waarmee je schakelt tussen noise cancelling en ambient listening, een aan/uit knop, volumeknoppen en een knop voor het via bluetooth koppelen van de koptelefoon.

Het profiel van het geluid kun je aanpassen in de app van Shure, die binnen zowel Android als iOs te downloaden is. Je past de tonen naar wens aan via de equalizer, en hebt ook de toegang tot andere instelmogelijkheden voor bijvoorbeeld de noise cancelling en ambient sound.

Zoals we eerder aangeven is de Shure AONIC 50 de onbetwiste koning op het gebied van connectiviteit in deze koopgids. Audioliefhebbers zullen blij zijn met de aanwezigheid van aptX, aptX HD, aptX Low Latency, AAC en LDAC binnen Bluetooth versie 5.0.

De noise cancelling is goed en vooral lagere tonen worden goed buitengehouden, echter moeten we wel opmerken dat de Bose QuietComfort 45 in deze lijst een stuk effectiever is op het filteren van de meest voorkomende middentonen.

Ook de geluidskwaliteit is rechtstreeks uit de verpakking erg goed te noemen. Bass is wat nadrukkelijk aanwezig, echter is alles geheel ‘glad te strijken’ via de aanpassingsmogelijkheden in de software (equalizer).

Shure claimt een batterijduur van 20 uur met ruisonderdrukking ingeschakeld. Dat is vrij realistisch, we haalden 19 uur en ruim drie kwartier. Dat is net zoals de nummer 8 hieronder (de Sennheiser PXC 550-II) niet een duur om over op te scheppen. Toch kom je er (ruim) een dag mee door, ook wanneer je op reis bent.

Zoals veel draadloze koptelefoons van tegenwoordig heeft ook de AONIC 50 een snellaadfunctie aan boord, waarmee je in 15 minuten laden weer over 4 uur afspeeltijd beschikt – best lekker. Volledig opladen van 0 tot 100 procent neemt 2.5 uur in beslag.

8. Sennheiser PXC 550-II – Beste koptelefoon voor de sportschool

Dit vinden we goed Beste over-ear koptelefoon voor sport

Beste over-ear koptelefoon voor sport Comfort en stabiliteit

Comfort en stabiliteit Batterijduur

Batterijduur Geluidskwaliteit Dit vinden we minder goed Aan de grote kant

Aan de grote kant Kan strak aanvoelen op je hoofd

Sennheiser PXC 550-II unieke features:

De ‘smart pause autopilot‘ functie weet precies wanner je in gesprek bent met iemand (en wanneer niet)

Adaptieve ruisonderdrukking die zichzelf continu automatisch aanpast op je omgevingsgeluid

Fanatieke sporters opgelet, deze Sennheiser PXC 550-II waardeerden wij als de beste keuze voor sporters in 2022.

Wat betreft de kwaliteit van het geluid is geen onnodig lange toelichting nodig. Audiokoning Sennheiser staat al decennia bekend als kwaliteitsfabrikant en ook bij dit model is het geluid om van te smullen.

Fijn bij het sporten is het gewicht van de koptelefoon, want het is één van de lichtste keuzes onder de modellen die we hier behandelen. Daarnaast is hij makkelijk op te vouwen waardoor de grootte van de case beperkt blijft.

De noise cancelling doet prima zijn werk, maar legt het wel af bij de top 3 van deze koopgids. We konden ‘m af en toe op een foutje betrappen waarbij hij even niet precies leek te weten welk ‘antigeluid’ hij moest produceren. De ‘passieve’ ruisonderdrukking is dan weer goed voor elkaar, doordat de oorschelpen volledig over je oren heen vallen.

Wil je toch iets aan het geluidsprofiel aanpassen, dan kan dat met de equalizer in de app van de fabrikant. De bediening is uit te voeren via een fysieke knop en een touch oppervlak op de rechter oorschelp.

Dan de batterijduur. Met ANC (actieve noise cancelling) ingeschakeld moet zo’n 21 uur te doen zijn. Niet fantastisch, maar ook niet slecht te noemen. Het volledig opladen vanaf 0 procent neemt zo’n drie uur in beslag.

Heb je haast, dan kun je met de snellaadfunctie binnen 10 minuten weer anderhalf uur gebruikmaken van de koptelefoon.

9. Anker Soundcore Life Q30 – Beste budget keuze

Dit vinden we goed Beste ANC-koptelefoon onder 100 euro

Beste ANC-koptelefoon onder 100 euro Aanpassingsmogelijkheden voor noise cancelling en geluid

Aanpassingsmogelijkheden voor noise cancelling en geluid Batterijduur (60!) uur

Batterijduur (60!) uur Licht van gewicht en comfortabel Dit vinden we minder goed Design

Design Bass is wel erg heftig

Anker Soundcore Life Q30 unieke features:

Een smartphone app van Soundcore met 22 geluidsprofielen en een equalizer. Ieder geluidsprofiel kun je als widget aan je hoofdscherm toevoegen.

Ook in de app aanwezig: een speciale slaapmodus, die je helpt in slaap te vallen.

We sluiten deze ‘wat is de beste koptelefoon van 2022?’ koopgids af met de laatste koptelefoon in deze lijst – de Anker Soundcore Life Q30.

Deze budgettopper bied je tussen deze 9 beste koptelefoons het meeste waar voor je geld, en we zijn gezien zijn prettige prijskaartje serieus onder de indruk van de algehele kwaliteit.

Materialen voelen hoogwaardig aan, en het geheel doet stevig aan. Ook het binnenwerk heeft Anker goed voor elkaar met een meer dan prima geluidskwaliteit waarbij de ANC (actieve ruisonderdrukking) opvallend goed presteert.

Anker’s eigen Soundcore smartphone-app stelt je in staat de mate van ruisonderdrukking aan te passen, waarbij je kunt kiezen tussen drie niveaus. Naast de noise cancelling instellingen heb je ook toegang tot 22 geluidsprofielen en een heuse equalizer. Je past het geluid dus helemaal naar eigen smaak aan.

De fabrikant levert bij de headset ook nog eens een case, usb-a naar usb-c oplaadkabel en een 3.5mm-audiokabel. Opvallend gezien zijn (relatief) lage prijs.

We moeten moeite doen om ergens over te kunnen zeuren, want de batterijduur is met 44 uur aanzienlijk te noemen. Schakel je ANC uit dan haal je gemakkelijk 60 uur speeltijd met de koptelefoon.

Is ‘ie dan toch leeg, dan kun je door gebruik te maken van de snellaadfunctie binnen 5 minuten weer 4 uur van je favoriete nummers of podcasts genieten.

Draadloze oordopjes vergelijken

Twijfel je tussen een koptelefoon of oordopjes? Dan kun je ook terecht in een van onze draadloze oordopjes koopgidsen.

Experts in draadloze koptelefoons

Bij Android Planet testen we voortdurend allerlei toffe devices in de categorieën draadloze oordopjes, koptelefoons en natuurlijk smartphones. We houden de markt en de ontwikkelingen scherp in de gaten zodat we je van de nieuwste nieuwtjes en reviews kunnen voorzien.

Doordat we veel verschillende modellen koptelefoons kunnen testen, hebben we de mogelijkheid ze recht tegenover elkaar te zetten en op alle eigenschappen met elkaar te vergelijken.

De resultaten uit die tests en vergelijkingen verwerken we samen met onze bevindingen in koopgidsen zoals deze. Daardoor hoef jij zelf niet op onderzoek uit te gaan en kunnen wij je helpen in je zoektocht naar een nieuwe koptelefoon.

Voor wie is deze koptelefoon koopgids?

We hebben deze koopgids voor iedereen geschreven die op zoek is naar een nieuwe koptelefoon en wilt weten wat de beste koptelefoons van 2022 zijn.

We hebben de best beschikbare koptelefoons uitgebreid voor je getest en uiteengezet in deze koopgids, zodat jij in een oogopslag kunt zien welke koptelefoon in welke eigenschap uitblinkt. Op die manier kun je een weloverwogen keuze maken voordat je je geld uitgeeft.

Beste koptelefoon van 2022: Conclusie

Welke koptelefoon het beste bij jou past, is dus voor een groot deel afhankelijk van je smaak, wensen en budget. Wil je simpelweg de allerbeste allround koptelefoon van dit moment, dan raden we je aan om voor de Sony WF-1000XM5 te kiezen.

Ben je vooral op zoek naar een koptelefoon die je thuis kunt gebruiken tijdens werken, bijvoorbeeld voor wat muziek, podcasts en Teams meetings dan kun je wat ons betreft het beste bij de Bose QuietComfort 45 terecht, terwijl wij de Sennheiser HD 660 S zouden kiezen voor het kijken van films en series.

Nog een keer het snelle en korte overzicht zien van de top 9 beste koptelefoons en waar ze in uitblinken? Bekijk dan hier de Top 9 koptelefoons van 2022.

Beste koptelefoon – veelgestelde vragen