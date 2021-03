Sim Only abonnementen met 5G internet vergelijken

5G netwerk in Nederland

Er wordt veel geschreven over het 5G-netwerk dat in Nederland uitgerold wordt. 5G is de opvolger van het welbekende 4G netwerk. 5G internet is in theorie vele malen sneller dan het 4G-netwerk. Dat heeft echter ook te maken met de frequentie waarop je 5G gebruikt en de ‘snelle’ frequentie is hier nog niet beschikbaar.

Het gaat dan om de zogenaamde 3,5GHz-frequentie en die wordt pas in 2022 geveild. Als 5G gebruikt kan worden op die frequentie kunnen we pas echt gebruikmaken van de snelle download- en uploadsnelheden en dus het grote snelheidsverschil ten opzichte van 5G.

Een hogere snelheid om te downloaden of data te versturen is niet het enige wat een 5G-verbinding biedt. Zo worden ‘buffertijden’ een stuk korter, dat is de tijd waarin iets moet laden, voordat het daadwerkelijk wordt afgespeeld. Zo kun je met 5G direct beginnen met het kijken van een video via YouTube, Netflix of Disney Plus.

Ook de bandbreedte is verhoogd, wat ervoor moet zorgen dat je altijd en overal bereik hebt via een 5G verbinding. Meer weten over deze nieuwe netwerktechniek? Hier lees je alles over het 5G netwerk.

Welke providers bieden 5G al aan?

De drie grootste providers van Nederland bieden al een 5G-verbinding aan. Daarbij hebben we over KPN, Vodafone en T-Mobile. Ook zijn er nog de ‘virtuele’ providers, die gebruikmaken van de netwerkcapaciteit van deze providers. Zo kun je ook bij Tele2 (die gebruikmaakt van het netwerk van T-Mobile) al 5G gebruiken.

Wel heb je daarvoor natuurlijk ook een toestel nodig die hiervoor ondersteuning aan boord heeft. Dan gaat het veelal om een speciaal 5G-modem of een processor waarbij deze al geïntegreerd is. Smartphonemerken die dit al aanbieden zijn onder andere OnePlus, Xiaomi, Huawei, Oppo, Motorola, Google, Nokia en Sony.

Vergelijken van alle 5G-abonnementen doe je natuurlijk in onze sim only-prijsvergelijker.