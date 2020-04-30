Sim Only abonnementen met 5G internet vergelijken

Sim only 5G

Sim only 5G is een sim only abonnement dat gebruikmaakt van de hogere internetsnelheden die 5G te bieden heeft ten opzichte van 4G. Sim only 5G is niet bij elke aanbieder te krijgen. Op dit moment kan dit bijvoorbeeld via Odido, KPN en Vodafone.

Ook kun je terecht bij YouTube en Budget Mobiel, die het 5G-netwerk van KPN gebruiken. Als klant van Ben profiteer je van het Odido 5G-netwerk, net als gebruikers met een sim only van Simpel (binnenkort).

Daarnaast heb heb je natuurlijk een toestel nodig die hiervoor uitgerust is met een 5G ontvangende processor. Als je toestel geen 5G ondersteunt, heeft het ook geen zin om een sim only abonnement met 5G te nemen.

Het 5G netwerk in Nederland

Er wordt veel geschreven over het 5G-netwerk dat in Nederland uitgerold wordt. 5G is de opvolger van het welbekende 4G-netwerk. 5G-internet is in theorie vele malen sneller dan het 4G-netwerk. Dat heeft echter ook te maken met de frequentie waarop je 5G gebruikt en de ‘snelle’ frequentie is hier nog niet beschikbaar.

Het gaat dan om de zogenaamde 3,5GHz-frequentie en die wordt pas in 2024 geveild. Pas als 5G gebruikt kan worden op die frequentie gaan we de snelle download- en uploadsnelheden en dus het grote snelheidsverschil ten opzichte van 4G merken.

Een hogere snelheid om te downloaden of data te versturen is niet het enige wat een 5G-verbinding biedt. Zo worden ‘buffertijden’ een stuk korter, dat is de tijd waarin iets moet laden, voordat het daadwerkelijk wordt afgespeeld. Zo kun je met 5G direct beginnen met het kijken van een video via YouTube, Netflix of Disney Plus.

Ook de bandbreedte is verhoogd, wat ervoor moet zorgen dat je altijd en overal bereik hebt via een 5G verbinding. Meer weten over deze nieuwe netwerktechniek? Hier lees je alles over het 5G netwerk.

Sim only 5G abonnementen vergelijken

Met onze sim only abonnementen vergelijker vind je heel eenvoudig het beste sim only abonnement met 5G voor jou. Gebruik de filteropties aan de linkerkant om jouw voorkeuren in te voeren. Het aanbod dat je dan te zien krijgt is dan meer toegespitst op wat voor jou relevant is. Zo zie je geen abonnementen meer met 2GB data, terwijl je eigenlijk onbeperkt data zoekt. Dit maakt een goede vergelijking maken een stuk makkelijker.

Vergelijken van alle 5G-abonnementen doe je natuurlijk in onze sim only-prijsvergelijker.