De Samsung Galaxy A56 bevindt zich qua prijs in het middensegment, maar is een toestel met topkwaliteit. Met een kleurrijk scherm, vlotte hardware en prima camera’s is dit een smartphone die bij menig gebruiker past. De Samsung Galaxy A56 is daarom zeker de moeite waard in combinatie met een abonnement.

Waarom een Samsung A56 met abonnement aanschaffen?

Er zijn in Nederland diverse providers die Samsung Galaxy A56 aanbieden met een abonnement. Vaak krijg je daarbij een aardige korting op de aanschaf van het toestel of leuke extra’s. Het grote voordeel is dat je vaak ook zelf nog kan kiezen welke databundel bij jou past.

Het is daarom zeker de moeite waard om de prijsvergelijker van Android Planet te checken. Hier staan de actuele aanbiedingen en prijzen overzichtelijk op een rij. De prijzen worden meerdere keren per uur gecheckt, zodat je weet waar je nu het goedkoopst af bent.

Waarop letten bij een Samsung A56 met abonnement?

Een groot voordeel bij een toestel aanschaffen met een abonnement is dat je zelf kiest hoeveel je per maand betaalt. Zo hoef je niet in één keer het aankoopbedrag af te rekenen.

Wel is het belangrijk om rekening te houden met een mogelijke BKR-registratie. Deze kan ervoor zorgen dat je in de nabije toekomst lastiger een adequate hypotheek kan krijgen als je een huis wil kopen.

Liever geen BKR-registratie riskeren bij je abonnement? Dan kan je ervoor kiezen om het gehele aankoopbedrag voor de A56 in één keer te betalen. Daarmee krijg je wel de toestelkorting en andere voordelen, maar geen BKR-registratie. Ook bij een toestelkrediet onder de 10 euro bij een tweejarig abonnement, of 20 euro bij een abonnement van één jaar voorkom je de BKR-registratie.

Looptijd van je abonnement

Bij veruit de meeste providers kan je kiezen uit abonnementen met een looptijd van één of twee jaar. Bij een eenjarig abonnement zit je er minder lang aan vast, maar is het maandelijkse bedrag hoger. Kies je voor twee jaar? Dan betaal je over een langere periode maandelijks een lager bedrag.

Databundel kiezen

Welke databundel bij jou past, hangt af van jouw gebruik. Kijk je regelmatig een film of serie onderweg, of scroll je hooguit wat door een nieuwsapp? Op basis van je gebruik kies je een bijpassend abonnement. Let wel op dat je je bundel ruim inschat, want als je eenmaal erbuiten raakt, betaal je flink wat extra voor de extra data.

Esim of fysieke simkaart

Wat heeft jouw voorkeur? De ‘ouderwetse’ fysieke simkaart die je in je smartphone stopt, of een esim? Het grote voordeel bij esim is dat je deze via de instellingen van je toestel in kan stellen. Ook kan je deze gebruiken met je smartwatch.

Wel is het zo dat een esim minder makkelijk over te zetten is. Wil je een nieuwe smartphone in gebruik nemen, dan moet je contact opnemen met je provider om de esim over te zetten.

Extra voordeel met een internet- en/of tv-abonnement

Ben je al klant bij een provider voor een internet- en/of tv-abonnement? Bekijk daarvan dan zeker de aanbiedingen, want je kan mogelijk maandelijks voordeel ontvangen bij je toestelabonnement.

Providers zoals KPN, Youfone, VodafoneZiggo en Odido bieden vaak combivoordeel of extra korting op de aanschaf als je al klant bij ze bent. Selecteer daarom jouw huidige provider in de Android Planet-vergelijker en zie direct de Samsung A56-aanbiedingen van dit moment.

Samsung A56 met abonnement of los: wat is het goedkoopst?

Het is per persoon verschillend wat het voordeligst is. Ook hangt het af van jouw voorkeuren. Wil je bijvoorbeeld optimale keuzevrijheid rondom je abonnement? Kies dan voor een Samsung Galaxy A56 zonder abonnement en ga voor een sim only-abonnement. Zo stel je gemakkelijk jouw optimale bundel samen.

Het aanbod van sim only-abonnementen is erg divers, waardoor er voor iedereen wat wils is. Ook zijn er diverse prijsvechters bij, zodat je voor een laag bedrag toch heel wat belminuten en GB’s krijgt. Afhankelijk van jouw situatie kan een losse Samsung A56 met sim only goedkoper zijn dan wanneer je voor een abonnement gaat.

Wel profiteer je bij een combinatie met abonnement vaak van flinke toestelkortingen. Je schaft de A56 mogelijk goedkoper aan door extra kortingen bij providers en webwinkels. Bovendien krijg je vaak meer data, belminuten of handige extra’s als je bij bijvoorbeeld KPN, Vodafone of Odido al klant bent.

Hoe vind ik het goedkoopste Samsung A56-abonnement?

Onze prijsvergelijker toont altijd de goedkoopste aanbieding bovenaan. Dit hoeft echter niet per se de beste deal voor jou te zijn. Je filtert gemakkelijk op prijs, het aantal belminuten, MB’s en meer om het aanbod te zien dat bij jouw wensen past.

Klik ook op jouw internet- en tv-provider, want dan zie je sneller welke deals zij met klantenkorting aanbieden. Heb je met de filters al jouw eisen toegevoegd en zit er een goede aanbieding bij? Klik er dan op om direct naar de juiste pagina te worden doorgeleid. Zo bestel je gemakkelijk en snel een Samsung A56 met abonnement.