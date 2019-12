Asus Android devices vergelijken

Asus is een Taiwanese multinational die zich voornamelijk richt op het produceren en verkopen van computerhardware en andere elektronica. Denk hierbij aan desktops, laptops en monitoren, moederborden, grafische kaarten en servers. Sinds een aantal jaren is de focus van het Taiwanese bedrijf ook op smartphones komen te liggen, waarbij er vooral wordt ingezet op het high-end segment.

Asus werktte in 2013 samen met Google voor de Nexus 7, een 7 inch-tablet met een quadcore-processor. In 2012 verscheen hiervan de eerste versie, in 2013 kwam er al een opvolger uit. Het hoofdkantoor van het bedrijf ligt in Taipei, maar er is ook een groot kantoor te vinden in Fremont, Californië.

Asus Bedrijfsprofiel

Asus is een relatief jong bedrijf dat in 1989 door vier personen werd opgericht. De oorsprong ligt in Taipei, Taiwan. In de beginjaren van Asus liep Taiwan ver achter wat computertechnologie betreft. Nieuwe Intel-chips kwamen bijvoorbeeld pas na zes maanden naar Taiwan, maar sinds 2009 krijgt Asus ze eerder dan de rest van de concurrentie. Het bedrijf fabriceert producten vooral zelf, vrijwel alle fabrieken staan dan ook in Taiwan.

Asus heeft zich in relatief korte tijd kunnen uitbreiden naar veel verschillende landen. Zo zijn er inmiddels ook vestigingen in Europa, waarvan die in Nederland, Frankrijk, Tsjechië en Duitsland als het belangrijkste worden gezien. In september 2005 kwam het bedrijf met de eerste PhysX-chip en in datzelfde jaar trad het bedrijf de tv-markt binnen. Een jaar later werd zelfs bekendgemaakt dat in samenwerking met Lamborghini de nieuwe VX-laptops zouden worden uitbrengen. Asus is dus behoorlijk veelzijdig bedrijf.

In 2008 is Asus opgesplitst in drie onafhankelijke onderdelen: Asus, Pegatron en de Unihan Corporation. Die laatste twee richten zich sindsdien vooral op andere zaken dan waar consumenten het bedrijf doorgaans van kennen, zoals moederborden. Sinds datzelfde jaar is Asus ook lid geworden van de Open Handset Alliance, een samenwerkingsverband ten behoeve van het Android Open Source Project.

In 2007 en de jaren die daarop volgden maakte Asus behoorlijk naam met de EEE PC-lijn. Dit waren netbooks die voor een aantrekkelijk prijs van rond de 300 euro werden verkocht. Naast netbooks werden er later ook controllers, tablets en lcd-monitoren verkocht onder de EEE-naam. Na jaren van veel succes besloot het Taiwanese bedrijf in 2013 de stekker uit de EEE PC-lijn te trekken. De voornaamste reden was het feit dat consumenten steeds meer kozen voor tablets en ultrabooks, waardoor de netbook als overbodig werd gezien.

De Android-skin van Asus: ZenUI

Bijna elke fabrikant maakt Android eigen met speciale software. Dit wordt ook wel een skin genoemd. Asus heeft haar Android-skin de naam ZenUI meegegeven. Het bedrijf brengt echter niet al te veel wijzigingen aan standaard Android-software aan en laat veel onderdelen intact. Zo doen veel software-onderdelen van smartphones denken aan een stockversie van Android. Denk bijvoorbeeld aan de indeling van de homescreens, het instellingenmenu en het lockscreen.

ZenUI wordt gekenmerkt door de vlakke iconen, heldere kleurschema's en de vele animaties en geluiden. Asus probeert informatie zo 'clean' mogelijk weer te geven. Hierdoor vinden, ongeacht de hoeveelheid informatie, haar gebruikers toch gemakkelijk hun weg binnen een toestel. In ZenUI is ook de zogenoemde Easy Mode te vinden. Met deze modus probeert de fabrikant haar skin aantrekkelijk te maken voor zowel jonge als oudere gebruikers. Wanneer de Easy Mode wordt ingeschakeld, zul je merken dat de iconen, lettergrootte en knoppen groter worden zodat ze nadrukkelijk in het zicht liggen.

ZenUI legt ook behoorlijk de nadruk op taken, gebeurtenissen en je agenda. De Android-schil is dan ook zo vormgegeven dat gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot hun opkomende taken en gebeurtenissen. Met de schil wilt het bedrijf ervoor zorgen dat haar gebruikers snel een overzicht hebben van wat ze dagelijks aan werk te wachten staat. De afbeelding hiernaast geeft je daar een goed voorbeeld van. Met ZenUI is je gehele agenda zelf in te stellen en kun je deze naar wens vormgeven, zodat je jouw favoriete indeling van activiteiten kan maken.