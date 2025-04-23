Ben je op zoek naar een fijne smartwatch om tijdens je workout te dragen of juist om onderweg op de hoogte te blijven van al je notificaties? Met de smartwatch-vergelijker van Android Planet vind je gemakkelijk jouw nieuwe smartwatch én de beste deal. Zo bespaar je op keuzestress en geld.

Waarom een smartwatch kopen via Android Planet?

De Android Planet smartwatch-vergelijker haalt de hele dag door actuele prijzen op van alle betrouwbare Nederlandse webwinkels en providers. Daardoor zie je steeds waar je de laagste prijs voor een nieuwe smartwatch betaalt, zonder zelf op onderzoek uit te gaan.

In de vergelijker filter je gemakkelijk op merk, kleur, releasejaar en meer. Met de hoeveelheid smartwatches op de markt kan het best een opgave zijn om het beste model voor jou te vinden. Daarom helpen we je door middel van filters en handige overzichten.

Heb je een smartwatch gevonden die bij jou past? Dan kan je erop tikken om gemakkelijk alle prijzen en levertijden per webshop te vinden. Wil je graag het horloge snel in huis hebben, dan kan je gemakkelijk filteren op levertijd.

Waar let je op bij het vergelijken van smartwatches?

Voor je een smartwatch uit gaat kiezen is het goed om na te denken over je wensen. Wat moet jouw smartwatch allemaal kunnen en hoe moet ‘ie eruit zien? Ook zijn er de nodige verschillen tussen smartwatches gericht op sport en smartwatches die je de hele dag door draagt.

Wil je graag continu op de hoogte gehouden worden van je gezondheidsstatistieken en notificaties? Dan is het goed om te kijken naar smartwatches met een flinke batterijduur. Zo kan je het horloge zo lang mogelijk dragen en is opladen minder vaak nodig.

Wil je vooral notificaties ontvangen en contactloos betalen, maar niet je smartphone er constant voor uit je broekzak halen? Dan is het goed om te kijken naar smartwatches waarop je apps kan installeren en of er nfc aanwezig is.

⮕ Lees ook: dit is het verschil tussen een smartwatch met wifi- en lte-variant

De recentste smartwatch-reviews op Android Planet

Zo nu en dan worden er nieuwe smartwatches getest door de redactie van Android Planet en van een review voorzien. Hieronder check je snel de meest recente smartwatch-reviews.

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Koopgidsen om je te helpen kiezen

Ben je er nog niet helemaal over uit wat voor smartwatch je precies wil, maak je dan geen zorgen: Android Planet voorziet menig smartwatch van een review én de redactie schrijft geregeld koopadviezen om jou te helpen met een goed horloge vinden. Onze actuele toplijsten vind je hieronder.

Vergelijk smartphones, oordopjes en meer op Android Planet

De redactie van Android Planet houdt zich niet alleen bezig met smartwatches, maar met alles dat Android bevat en ermee gelinkt kan worden. Zo houden we je ook non-stop op de hoogte van alle nieuwe smartphones, oordopjes én natuurlijk tablets, inclusief de beste deals van dit moment.