Samsung Galaxy S25 Ultra met abonnement

Het is het meest luxe model uit de S25-serie: de Samsung S25 Ultra. Met een flink scherm, uitstekende camera’s en goede accuduur is dit ongetwijfeld één van de beste smartphones van dit jaar. Samsung belooft bovendien de S25 Ultra maar liefst zeven jaar van updates te voorzien, zodat je altijd de actuele Android-versie en beveiligingspatch hebt.

Waarom kiezen voor een Samsung S25 Ultra met abonnement?

Vrijwel alle grote providers in Nederland bieden de Samsung Galaxy S25 Ultra aan met een abonnement. Per provider worden er diverse abonnementen, maandelijkse tarieven en databundels aangeboden. Ook resellers als Belsimpel en Mobiel.nl bieden diverse combinaties aan. Dat maakt dat je de S25 Ultra mogelijk voordeliger aanschaft als je er een abonnement bij neemt.

Wil je weten waar je de beste deal vindt en wat je maandelijks betaalt voor een combinatie met abonnement? Check dan de Android Planet-prijsvergelijker op deze pagina voor het volledige aanbod van dit moment.

Waarop moet ik letten bij een Samsung S25 Ultra met abonnement?

Kies je voor een S25 Ultra met een abonnement, dan kies je zelf hoeveel je per maand wil aflossen. Een groot voordeel is dat je de smartphone niet in één keer hoeft af te lossen. Betaal je liever maandelijks een vast bedrag? Houd er dan rekening mee dat in sommige gevallen een BKR-registratie van kracht is.

Looptijd van je abonnement

Bij de meeste providers kan je kiezen voor een looptijd van een of twee jaar. Bij een abonnement van één jaar zit je er korter aan vast, maar is het maandelijkse bedrag wat je betaalt hoger. Bij twee jaar betaal je een lager maandbedrag over een langere periode.

Welke databundel heb je nodig?

Kijk goed hoeveel data jij maandelijks denkt te gebruiken. Ga je bijvoorbeeld vaak buiten de deur een aflevering of livestream kijken, of stuur je alleen wat appjes? Ook is het goed om te kijken naar hoeveel belminuten je maandelijks gebruikt.

Kies op basis van jouw gebruik een passend abonnement. We raden aan om een ruimere databundel te kiezen, want als je buiten je bundel online wil blijven, betaal je flink wat extra.

Simkaart of esim

Wat vind jij fijner: een fysieke simkaart of een esim? Het voordeel van een esim is dat je deze ook kan gebruiken als je buiten Europa op vakantie gaat. Ook kan je de esim gebruiken voor een smartwatch en kan je sneller wisselen van provider als je abonnement afloopt.

Minder handig aan een esim is dat deze gebonden is aan je smartphone: stap je over op een nieuw toestel, dan moet je met de provider bellen om de esim opnieuw te activeren.

Combivoordeel met je internet- en/of tv-abonnement

Ben je al klant bij een provider als KPN, VodafoneZiggo of Odido? Dan krijg je mogelijk combivoordeel als je ook bij hen een S25 Ultra met abonnement aanschaft. Zo kan je bijvoorbeeld een maandelijkse korting, extra tv-zenders of andere voordelen ontvangen. Bekijk dus zeker de huidige aanbiedingen van jouw huidige provider in de prijsvergelijker.

Samsung S25 Ultra met abonnement of los: wat is het het goedkoopst?

Waar jij de Samsung Galaxy S25 Ultra het goedkoopst aanschaft, is eigenlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Kan en wil je de smartphone in één keer aanschaffen, of wil je liever maandelijks een vast bedrag betalen?

Bij de laatste optie ga je – bij een krediet boven die 10 euro per maand voor twee jaar – een lening aan en krijg je een BKR-registratie. Iets wat ongunstig is als je in de komende jaren een huis wil kopen: het bedrag wat je kan lenen voor een hypotheek is dan lager.

Kies je ervoor om de Samsung S25 Ultra los aan te schaffen, dan kan je zelf een sim only-abonnement afsluiten. Er zijn talloze providers die voor een laag bedrag per maand en met aardige kortingen sim only aanbieden. Kijk dus zeker of dit voor jou een goed alternatief is als je wel een S25 Ultra wil, maar niet vast wil zitten aan een toestel met abonnement.

Providers bieden echter wel vaak flinke toestelkortingen als je een combinatie met abonnement neemt. Zelfs als je een eenvoudig abonnement afsluit, kan je profiteren van kortingen en extra’s.

Wel een abonnement, geen BKR-registratie

Wil je erg graag de Samsung S25 Ultra aanschaffen met een abonnement, maar de BKR-registratie voorkomen? Dat kan. Wanneer je ervoor zorgt dat je bij een eenjarig abonnement een toestelkrediet onder 20 euro kiest, of bij twee jaar 10 euro, blijft de BKR-registratie buiten beschouwing.

Wat ook nog een optie is, is om de Samsung Galaxy S25 Ultra in één keer te betalen als je het abonnement afsluit. Zo heb je de smartphone met korting in huis met de extra voordelen zonder de BKR-registratie erbij.

Hoe vind ik het goedkoopste S25 Ultra-abonnement voor mij?

De goedkoopste aanbieding van dit moment voor dit toestel staat altijd bovenaan. Dat hoeft echter niet te betekenen dat dit ook voor jou de beste deal is. Misschien wil je wel meer opslagruimte, belminuten of een andere kleur.

Maak gebruik van de filters om jouw gewenste versie van de S25 Ultra te vinden. Gevonden? Dan klik je op de aanbieding om naar de juiste pagina te gaan met het gekozen toestel. Zo bestel je jouw Samsung S25 Ultra snel en veilig.