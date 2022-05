Noise cancelling oordopjes: de allerstilste op een rijtje (mei 2022)

Op zoek naar de beste noise cancelling oordopjes? We hebben de allerbeste draadloze oordopjes met ruisonderdrukking voor je getest en met elkaar vergeleken. De resultaten lees je in deze koopgids.

We werken deze koopgids regelmatig bij. Laatste update: vrijdag 20 mei, 12.30 uur.

Beste noise cancelling oordopjes: Snel overzicht

Check onderstaand snel-overzicht zodat je direct weet waar de behandelde oordopjes in deze koopgids in uitblinken. Meer lezen? Klik op de naam van de oortjes om naar het betreffende model te springen.

Beste noise cancelling oordopjes: gedetailleerd

Dit zijn de volgens onze redactie de zes beste noise cancelling oordopjes van dit moment. We geven je onze conclusies, de sterke (en minder sterke) punten, gaan dieper in op ieder model en verwijzen je uiteraard naar de prijsvergelijker voor de scherpste aanbiedingen.

#1. Sony WF-1000XM4 : Beste actieve noise cancelling (ANC)

Dit vinden we goed Koning ruisonderdrukking

Koning ruisonderdrukking Lange batterijduur (8+ uur)

Lange batterijduur (8+ uur) Uitgebreide en handige smartphone app

Uitgebreide en handige smartphone app Dag in dag uit met comfort te dragen Dit vinden we minder goed Prijskaartje

Sony WF1000xm4 prijzen vergelijken Nieuw € 199,- Bekijk beste prijs

We trappen deze top 6 af met de beste oortjes van Sony: de WF-1000XM4. We bestempelden ze al eerder als de beste oordopjes van 2022 in onze beste draadloze oordopjes koopgids, en ook hier gaat ‘ie er met de eerste plaats vandoor.

De WF-1000XM4 oordopjes blinken uit in zijn noise cancelling-capaciteiten en volgen zijn jongere broertje (de WF-1000XM3) op. Vergeleken met de 1000XM3 zijn zowel de oortjes als de opbergcase wat compacter gemaakt.

De klep van de opbergcase is magnetisch en is met een bevredigende ‘klik’ te sluiten

Wat tijdens gebruik van ons exemplaar van Sony’s oordopjes vooral verbaasde was het gemak waarmee omgevingsgeluid werd weggefilterd. In een kleine cabrio over de snelweg rijdend zorgde de ruisonderdrukking ervoor dat het gebulder van de wind en het geluid van auto’s om je heen tot een minimum werd teruggebracht.

Dit is echter niet alleen de ANC aan het werk, maar ook de passieve noise cancelling – de vorm van de oordopjes zorgt ervoor dat er minder geluid door kan dringen.

Ook de geluidskwaliteit en microfoon zijn erg goed. Daarnaast heb je in Sony’s Headphones Connect-app meer dan genoeg instelmogelijkheden.

Indruk van de instelmogelijkheden in Sony’s app

Ook de batterijduur zijn we over te spreken – je gebruikt de oordopjes buiten de opbergcase zo’n 6 tot 8 uur.

De case bevat een extra 16 uur aan speeltijd, waardoor je de oortjes onderweg tweemaal extra op kunt laden. Vijf minuten opladen van de dopjes zorgt ervoor dat je weer een uur vooruit kunt. De opbergcase is overigens draadloos op te laden.

Er is een IPX4-rating aanwezig, zodat spatwater en zweet geen probleem vormen. Zoek je de allerbeste noise cancelling draadloze oordopjes van dit moment? Dan hoef je niet verder te zoeken dan de WF-1000XM4.

#2. Samsung Galaxy Buds Pro : Waterdicht

Dit vinden we goed IPX7-certificatie (waterdicht tot 1 eenmeter diep)

IPX7-certificatie (waterdicht tot 1 eenmeter diep) Beste keuze voor Samsung-gebruikers

Beste keuze voor Samsung-gebruikers Bouwkwaliteit en comfort

Bouwkwaliteit en comfort Geluidskwaliteit Dit vinden we minder goed Beste ervaring is in combinatie met een Samsung-smartphone

Beste ervaring is in combinatie met een Samsung-smartphone Batterijduur

Samsung Galaxy Buds Pro prijzen vergelijken Nieuw € 89,- Bekijk beste prijs

Na de Sony WF-1000XM4 komen de Samsung Galaxy Buds Pro op de tweede plek. De Buds Pro zijn de op dit moment beste draadloze oordopjes van de bekende Apple-concurrent en wat ons betreft de beste noise cancelling oordopjes voor diegene met een Samsung smartphone.

Wat direct opvalt is de bijzonder goede geluidskwaliteit. Zonder aanpassing van het geluidsprofiel (equalizer) vonden we de tonen goed in balans. Echte audioliefhebbers merken echter de afwezigheid van AptX op, wat zonde is – dat had het feestje compleet gemaakt. De microfoon is goed voor telefoongesprekken, al vermijd je het beste plekken met veel wind en/of omgevingsgeluid.

De actieve ruisonderdrukking (ANC) doet goed zijn werk, en is vooral efficiënt in het filteren van ‘statische’ geluidsbronnen. Denk dan aan collega’s om je heen, een afzuigkap of televisie. Objecten die in beweging zijn zoals scooters en auto’s zijn merkbaar lastiger te onderscheiden voor de Buds Pro.

De batterijduur is met 5 uur gemiddeld te noemen. De case bevat zo’n 13 uur extra batterij, waardoor je de oortjes onderweg ruim twee keer opnieuw kunt opladen. Vijf minuten laden staat overigens gelijk aan een uur luisterplezier – lekker vlot dus. De case kun je draadloos opladen.

Vanuit de Samsung Wearable app bedien je niet alleen je oordopjes maar ook andere Samsung wearables

Via de Samsung Wearable-app beschik je over behoorlijk wat instelmogelijkheden. Wat we een goede ontwikkeling vinden is dat je via diezelfde app ook controle hebt over andere wearables van Samsung zoals de Galaxy Watch 4 Classic of Galaxy Fit.

Kleine kanttekening; de ‘360 graden audio’ feature is alleen beschikbaar in combinatie met Samsung-apparaten. Beschik je over een Samsung smartphone of tablet, dan raden we je aan voor deze noise cancelling oordopjes te kiezen.

#3. Sennheiser Momentum True Wireless 3 : Mooiste geluidskwaliteit

Dit vinden we goed Sublieme geluidskwaliteit met veel instelmogelijkheden

Sublieme geluidskwaliteit met veel instelmogelijkheden Uitstekende adaptieve ruisonderdrukking

Uitstekende adaptieve ruisonderdrukking Intuïtieve en eenvoudige touch-bediening

Intuïtieve en eenvoudige touch-bediening Design (het oog wil ook wat) Dit vinden we minder goed Prijskaartje

Prijskaartje Kwaliteit van telefoongesprekken

Sennheiser Momentum True Wireless 3 prijzen vergelijken Nieuw € 249,- Bekijk beste prijs

De toon is gezet en met de Momentum True Wireless 3 van audiomerk Sennheiser breken we deze koopgids doormidden.

De reputatie van de fabrikant wordt bij het dragen van dit model weer bevestigd, want de audiokwaliteit die deze dopjes weten te produceren is subliem. Om die reden labelen we deze oortjes als de keuze met beste geluidskwaliteit in deze beste ruisonderdrukking oordopjes-koopgids.

Het maakte niet uit welke muziekstijl we afvuurden op de True Wireless 3, alles bleef kraakhelder en keurig in balans. Dat heeft deels te maken met de aanwezigheid van de aptX technologie, iets waar het bij de nummer twee in deze lijst (de Samsung Galaxy Buds Pro) aan ontbreekt.

De noise cancelling deed het in onze tests enorm goed. Net zoals de Sony WF-1000XM4 hebben de True Wireless 3-oordopjes er geen enkele moeite mee alle omgevingsgeluiden tegen te houden. De ruisonderdrukking is adaptief, wat betekent dat hij continu de omgevingsgeluiden om je heen scant en de mate van onderdrukking hier op aanpast.

De mate van noise cancelling en andere zaken zijn in te stellen en te beheren via de prettig werkende Sennheiser Smart Control-app.

Meer dan voldoende instelmogelijkheden in de Sennheiser Smart Control smartphone app

Dan de batterij. Met active noise cancelling (ANC) ingeschakeld haal je vijf uur, zonder ANC zeven. In de opbergcase zit een extra 28 uur, wat meer is dan bij de AirPods Pro. In 10 minuten laden kunnen de oortjes er weer een uur tegenaan.

Meer over deze oordopjes van Sennheiser lees je in de uitgebreide Sennheiser Momentum True Wireless 3 review van Android Planet-redacteur Colin.

#4. Bose QuietComfort Earbuds : Beste voor sport

Dit vinden we goed In stappen instelbare en effectieve ruisonderdrukking

In stappen instelbare en effectieve ruisonderdrukking Snellaadfunctie, binnen 15 min 2 uur luisterplezier

Snellaadfunctie, binnen 15 min 2 uur luisterplezier Draagcomfort, geschikt voor sport(ers)

Draagcomfort, geschikt voor sport(ers) Pauzeert en hervat automatisch (detecteert of ‘ie in je oor zit) Dit vinden we minder goed Helaas geen equalizer in de smartphone app aanwezig

Helaas geen equalizer in de smartphone app aanwezig Touch bediening vonden we te gevoelig

Bose QuietComfort Earbuds prijzen vergelijken Nieuw € 219,- Bekijk beste prijs

Bose heeft, ondanks dat het nog niet zo lang draadloze oordopjes maakt, met de ontwikkeling van haar QuietComfort Earbuds in de roos geschoten en behoren direct tot de beste draadloze oordopjes van dit moment.

De oortjes beschikken over ANC (active noise cancelling) in tien niveaus, die via de eigen app van Bose in te stellen zijn. Op standje maximaal ben je vrijwel afgezonderd van de buitenwereld.

In de

Wat betreft de batterijduur had het net iets beter gemogen. Je red zes uur luistertijd met ANC ingeschakeld, en de opbergcase heeft slechts twaalf uur batterijduur aan boord. Wel fijn is de snellaadfunctie die ervoor zorgt dat je met vijftien minuten laden weer twee uur vooruit kunt. De opbergcase zelf is zowel bedraad middels usb-c als draadloos op te laden.

#5. Sony WF-1000XM3 : Beste prijs/kwaliteit

Dit vinden we goed Noise cancelling

Noise cancelling Batterijduur

Batterijduur Intuïtieve bediening

Intuïtieve bediening Automatisch afspelen/pauzeren Dit vinden we minder goed Geen aptX HD-ondersteuning

Geen aptX HD-ondersteuning Niet waterdicht

Sony WF1000xm3 prijzen vergelijken Nieuw € 98,- Bekijk beste prijs

De WF-1000XM3 is de voorganger van de nummer 1 in deze lijst – de WF-1000XM4. Een voordeel is dat de oordopjes enkele jaren geleden op de markt zijn gekomen, en niet veel verschillen van de WF-1000XM4. Wat wel veel verschilt, is de prijs.

Voor de prijs die je betaalt haal je met de WF-1000XM3 draadloze oordopjes heel veel waar voor je geld in huis. Net zoals bij vrijwel alle andere audiogerelateerde producten van Sony hadden we bij onze tests geen klachten over de geluidskwaliteit van de WF-1000XM3-oortjes. De tonen zijn overigens geheel naar smaak in te richten via de Headphones Connect-app.

Ook in die app aanwezig is de mogelijkheid om adaptive sound in- of uit te schakelen. Met deze feature passen de oortjes automatisch de intensiteit van het geluid aan je omgeving aan. Zo wordt actieve noise cancelling (bijvoorbeeld) op een luchthaven bijvoorbeeld versterkt.

De ruisonderdrukking is goed, en ten tijden van lancering zelfs indrukwekkend, maar technologie en tijd hebben ervoor gezorgd dat veel concurrenten en ook Sony’s eigen WF-1000XM4-oordopjes dit model hebben ingehaald.

Met noise cancelling ingeschakeld gaan de oordopjes 4 tot 5 uur mee. In 10 minuten laden bereik je anderhalf uur batterijduur en het duurt anderhalf uur om de oordopjes volledig op te laden in de case.

Die case draagt voldoende batterij mee om de oortjes drie tot vier keer opnieuw op te laden, voordat je de case van nieuw levenssap moet voorzien. Opladen van het doosje gaat via een usb-c-kabeltje.

#6. Anker Soundcore Life P3 : Beste prijs

Dit vinden we goed Actieve ruisonderdrukking

Actieve ruisonderdrukking Features in de Soundcore-app

Features in de Soundcore-app Prettig prijskaartje

Prettig prijskaartje Draagcomfort Dit vinden we minder goed Matige touchbediening

Matige touchbediening Geluidskwaliteit tijdens telefoongesprekken

We sluiten deze beste ruisonderdrukking oordopjes koopgids af met de voordeligste keuze uit het rijtje, namelijk de Anker Soundcore Life P3. Wat ons betreft de beste ANC draadloze oordopjes onder de 100 euro.

De geluidskwaliteit is goed, waarbij de nadruk uitdrukkelijk ligt op de lage tonen en bass. De oortjes lenen zich dus voor liefhebbers van o.a. EDM en hiphop. Er zijn een aantal geluidsprofielen en voorgeprogrammeerde profielen aanwezig in de Soundcore-app, zodat je de balans naar eigen wens aanpast.

Binnen diezelfde app kun je de noise cancelling afstellen. Zo zijn er profielen voor binnen, buiten en onderweg (bijvoorbeeld in het openbaar vervoer) aanwezig en kun je bepaalde geluiden beter door laten komen (zoals stemmen of sirenes).

De oordopjes gaan met ruisonderdrukking ingeschakeld ongeveer zes uur mee voordat je ze op moet laden. De opbergcase heeft 28 uur aan batterij, wat het totaal 35 uur maakt voordat je de case op dient te laden. Volledige oplaadtijd voor de Soundcore Life P3 bedraagt twee uur voor de oordopjes en drie uur voor de case.

Op zoek naar voordelige draadloze oordopjes met goede ANC? Dan is er op dit moment waarschijnlijk geen betere keuze dan de Soundcore Life P3.

Experts in draadloze oordopjes met noise cancelling

De Android Planet-redactie test voortdurend draadloze oordopjes met noise cancelling en andere wearables zoals smartwatches.

Doordat we allerlei modellen oordopjes van veel verschillende fabrikanten in handen krijgen en dagelijks kunnen gebruiken, hebben we een goed beeld van wat er goed is, wat beter kan en welke oortjes het meeste waar voor je geld bieden.

Alle koopgidsen stellen we met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. Naast de reviews van ons eigen team kunnen al onze bezoekers een gebruikersreview achterlaten op de devicepagina. Dit zodat jij als lezer een zo goed mogelijk beeld van het product kunt krijgen.

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons horen door een reactie onderaan het artikel te plaatsen.

Voor wie is deze koopgids?

We hebben deze beste noise cancelling oordopjes koopgids met zorg samengesteld voor lezers die op zoek zijn naar draadloze oordopjes met zeer goede noise cancelling.

Wanneer je hier op internet naar op zoek gaat, kun je al snel overdonderd worden door de hoeveelheid modellen en informatie. De keuze is immers reuze.

Om die reden hebben we uit al onze tests en vergelijkingen met het gehele team een top zes samengesteld van draadloze oordopjes, waarvan wij vinden dat ze over de beste ruisonderdrukking beschikken. Uiteraard verwijzen we je in deze koopgids naar onze eigen prijsvergelijker, zodat je de scherpste aanbiedingen er uit kunt plukken.

Veelgestelde vragen over noise cancelling oordopjes

