Welke provider heeft de beste dekking? Je ontdekt het hier

Wil je overstappen van mobiele provider of zoek je een nieuw mobiel abonnement? Dan wil je natuurlijk weten welke mobiele provider de beste dekking heeft. Wij hebben dat voor je uitgezocht en vertellen je er alles over.

Wat is het beste mobiele netwerk?

In Nederland zijn er anno 2026 nog drie grote mobiele netwerken over. Dat zijn die van Odido (T-Mobile en Tele2), KPN en Vodafone/Ziggo. Alle andere providers (zoals Simyo, Ben en Simpel) zijn vrijwel altijd zogenaamde virtuele providers; ze maken gebruik van één van die drie eerder genoemde netwerken.

Om te weten welk mobiele netwerk in Nederland het beste is, hebben we gekeken naar een onderzoek van onderzoekbureau umlaut en een onderzoek van onderzoeksbureau OpenSignal. Alle cijfers in dit onderzoek gaan over 2025 en zijn de meest recente resultaten die momenteel te vinden zijn.

Umlaut

Umlaut is een gerenommeerde Duitse organisatie die sinds 2015 jaarlijks de kwaliteit van de drie grote Nederlandse mobiele netwerken test. De test omvat onderzoeken naar gesprekskwaliteit, snelheid van dataverkeer en bereik(baarheid) in een grote groep mensen of stad. Daarvoor wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de prestaties van populaire diensten als YouTube en mobiele gaming. Het toestel waarmee in 2025 mee getest is, was de Samsung Galaxy S23.

Alle gegevens werden achterhaald door te voet, met de auto en per trein ons land te doorkruisen. Van 21 januari tot 31 januari 2025 werd in totaal 6850 kilometer afgelegd en werden 17 steden en 14 dorpen aangedaan. De testgebieden vertegenwoordigen 5,88 miljoen mensen. Dat komt neer op iets meer dan een-derde van de totale Nederlandse bevolking.

En de winnaar is …

KPN heeft met een score van 989/1000 de mobiele netwerktest van umlaut gewonnen. Dat is gelijk de hoogste score die tot nu toe is behaald in de internationale mobiele netwerkbenchmarks van umlaut. Een prestatie van formaat. KPN heeft zichzelf ook nog eens met twee punten verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Voor het vierde jaar op rij pakt KPN de titel, aldus umlaut.

Daarmee laat het Odido met twee punten achter zich, want deze provider moet het doen met de eveneens hoge score van 987/1000. De top drie wordt uiteraard gecompleteerd door Vodafone. Met 971/1000 verdient de provider nog steeds de beoordeling ‘uitstekend’, maar er wordt simpelweg wat minder gescoord op de drie onderdelen ‘Crowd’, ‘Data’ en ‘Voice’.

Crowd gaat over metingen van echte gebruikers in het dagelijks gebruik. Deze metingen gebeuren overal: thuis, onderweg, op kantoor, in de trein, etc. Het geeft daarmee een realistisch beeld van hoe een netwerk in de praktijk presteert.

gaat over metingen van echte gebruikers in het dagelijks gebruik. Deze metingen gebeuren overal: thuis, onderweg, op kantoor, in de trein, etc. Het geeft daarmee een realistisch beeld van hoe een netwerk in de praktijk presteert. Data spreekt redelijk voor zich. Het gaat hier om het mobiel internetgebruik. Denk aan de upload- en downloadsnelheid, stabiliteit van de dataverbindingen en het laden van websites en apps.

spreekt redelijk voor zich. Het gaat hier om het mobiel internetgebruik. Denk aan de upload- en downloadsnelheid, stabiliteit van de dataverbindingen en het laden van websites en apps. Voice gaat over bellen via het mobiele netwerk. Hier zijn gesprekskwaliteit, betrouwbaarheid bij beweging (bijvoorbeeld in een auto of trein) en of een gesprek wegvalt of niet, belangrijke pijlers.

Volgens het onderzoek wordt het beslissende verschil tussen KPN en Odido gemaakt op het gebied van bellen, met name bij spoorwegen. In die specifieke situaties scoort KPN beter. In cijfers: bij KPN-bellers is de kans één procentpunt groter dat er succesvol een telefoongesprek kan worden gestart. Op datagebied scoren beide providers wel even goed.

Hoewel Odido het met de tweede plek moet doen, betekent dit niet dat de provider stil heeft gezeten. Zo is er ten opzichte van vorig jaar sprake van een stijging van maar liefst negen punten, vooral behaald bij de dataverbindingen. Odido blinkt overigens uit in de hoogste snelheden, met een gemiddelde van 676Mbit/s tijdens een wandeltest. KPN haalde tijdens deze test 40 Mbit/s minder en Vodafone zelfs 180 Mbit/s minder.

Hoe zit het met een ander onderzoek uit 2025, dat van OpenSignal? is KPN daar ook de beste? Laten we eens kijken.

OpenSignal

OpenSignal is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat wereldwijd een van de standaarden is als het aankomt op het analyseren van connectiviteitservaringen van consumenten. OpenSignal voert ook met regelmaat een onderzoek uit naar de kwaliteit van de Nederlandse mobiele netwerken. Ze onderzoeken onderstaande zaken:

5G-dekking

streamen van video

download- en uploadsnelheid

latency (vertraging binnen het netwerk)

En de winnaar is …

In tegenstelling tot het eerder genoemde onderzoek van umlaut, is niet KPN, maar Odido de overtuigende winnaar. Dit is terug te zien in de onderstaande infographic, waar Odido op bijna alle onderdelen de beste is, onder andere qua downloadsnelheid, gebruikservaring en 5G-dekking. Alleen bij de video-ervaring en beschikbaarheid van 5G weten respectievelijk Vodafone en KPN een even goede score te noteren.

© Opensignal Limited

Als we echt in de cijfers van de geteste onderdelen duiken, verschillen de drie providers helemaal niet heel veel van elkaar. Toch zijn er wel degelijk opmerkelijke zaken om te benoemen.

Te beginnen met de algemene ervaring, daar blinkt Odido echt uit in download- en uploadsnelheid. Waar KPN (81 Mbps) en Vodafone (89.6 Mbps) het helemaal niet slecht doen, knalt Odido hier met een downloadsnelheid 141.5 Mbps flink overheen. Ook voor de beste uploadprestaties moet je bij Odido zijn. Hun 23.3 Mbps is flink rapper dan de 17.2 Mbps (KPN) en 15.0 Mbps (Vodafone).

In de volgende categorie, ervaringen met 5G, zien we dezelfde verhoudingen. Odido heeft met 331.9 Mbps een aanzienlijk hogere downloadsnelheid dan concurrenten KPN (176.0) en Vodafone (125.1). Hieronder hebben we nog wat meer statistieken op een rijtje gezet.

Welke provider biedt de beste dekking in Nederland?

Kijken we specifiek naar de dekking van de drie grote mobiele providers, dan pakken we het onderzoek van Opensignal er nog eens bij. Waar het onderzoeksbureau in eerdere jaren nog de dekking van 4G onder de loep nam, lag de focus in het onderzoek van 2025 op de beschikbaarheid van 5G. Dat levert het volgende plaatje op:

Beschikbaarheid 5G

© Opensignal Limited

Zoals je in de infographic ziet, scoort KPN hier als beste van de drie providers. Wie bij KPN zit, heeft de meeste kans om met zijn mobiele apparaat succesvol een 5G-verbinding tot stand te brengen. Daar moeten we wel bij vermelden dat het verschil met Odido niet overdreven groot is. Vodafone haalt wel een beduidend lagere score dan zijn twee concurrenten.

Welke providers maken gebruik van het KPN-netwerk?

Bovenstaande betekent dat alle providers binnen het KPN-netwerk de beste 5G-beschikbaarheid hebben. Dit zijn de mobiele providers die op dit moment gebruikmaken van het netwerk van KPN:

-> Youfone

-> Simyo

-> Lebara

-> Budget Mobiel

-> Lycamobile

Beschikbaarheid 3G, 4G en 5G

© Opensignal Limited

Bij de grafiek met de algemene beschikbaarheid van 3G-, 4G- of 5G-netwerken zien we een zeer gelijkopgaande strijd, met Odido als nipte winnaar. Omdat Nederland qua technologie en kwaliteit van de mobiele netwerken wereldwijd vooroploopt, kun je ervan uitgaan dat er bijna overal wel een netwerk beschikbaar is om mee te verbinden. Wel scoort Vodafone bij beide onderzoeken het minst van de drie, al is dat dus relatief.

Welke provider heeft de beste dekking in het buitenland?

Wanneer je in een ander land dan waar je jouw mobiele abonnement hebt afgesloten belt of internet gebruikt, heet dat roaming. Vaak moet je om in het buitenland te kunnen internetten een roamingfunctionaliteit inschakelen op je (dual sim) smartphone. Hoe roaming precies werkt lees je in dit artikel.

Zolang je binnen Europa blijft, mogen er door de provider geen extra kosten voor internetten en bellen in rekening worden gebracht. Dat valt dus binnen de bestaande bundel. Dit staat in een wet die in 2017 door de Europese Unie is aangenomen en in 2022 tot 2032 werd verlengd. Wanneer een provider niet over een eigen netwerk beschikt in een bepaald land, wordt gebruikgemaakt van het netwerk van een partner.

Sommige providers gaan (positief) creatief om met de definitie van de EU en geven op eigen website(s) aan welke landen zij onder het EU tarief scharen. Die overzichten zijn hier te vinden:

Maar welke van de drie grote providers met een eigen mobiele netwerk biedt de beste dekking in het buitenland?

Vodafone: dekking in het buitenland

Vodafone claimt op haar website de grootste wereldwijde 4G-dekking van alle providers in Nederland te bieden. Op dit moment kun je op het Vodafone-netwerk in 186 landen gebruikmaken van 4G.

Odido: dekking in het buitenland

Odido biedt op haar website een overzicht aan van dekking en tarieven in het buitenland. Zo kun je voor zowel particuliere als zakelijke abonnementen inzien met welke providers Odido in het buitenland afspraken heeft gemaakt, en of ze beschikken over een 4G-netwerk.

Het overzicht voor particulieren kun je hier vinden en het overzicht voor zakelijke abonnementen hier.

KPN: dekking in het buitenland

De voorwaarden, bundels en tarieven voor bellen en internetten in Europa en daarbuiten kun je op de website van KPN vinden.

Conclusie mobiele dekking buitenland

Uit de beschikbare informatie die zowel de drie grote providers – KPN, Odido, Vodafone – als andere bronnen op het internet bieden, is eigenlijk niet op te maken via welke provider je de beste dekking in het buitenland hebt. Buiten Nederland maak je namelijk niet langer gebruik van het netwerk van je provider, maar ben je afhankelijk van het netwerk van een buitenlandse provider.

Wat je voor jezelf kunt doen, is onderzoeken welke providers in jouw land van bestemming een mobiel netwerk aanbieden, en welke van die providers een afspraak met jouw eigen (Nederlandse) provider hebben gemaakt. Vervolgens kun je met wat creatief zoekwerk op Google ontdekken hoe de dekking via die provider in dat specifieke land geregeld is, en of je over 4G en/of 5G kunt beschikken.

Conclusie

Volgens onderzoeksbureau’s umlaut is KPN de op dit moment beste mobiele provider met de beste landelijke dekking. Opensignal daarentegen wijst Odido aan als winnaar.

Bij welke provider je het beste terecht kunt voor een betrouwbare dekking in Europa en daarbuiten, is moeilijk te zeggen. Buiten onze landsgrenzen ben je namelijk toegewezen op buitenlandse providers waarmee je Nederlandse provider afspraken heeft gemaakt.

In het algemeen geldt overigens dat de verschillen in Nederland erg klein zijn en dat je bij elk van de drie providers een uitstekende dekking en snelheid kunt verwachten.

Veelgestelde vragen