Beste smartphone van april 2022 – de beste Android-telefoons: top 10

Welke smartphone is nu het beste en welke moet je kopen? In deze koopgids zetten we de 10 beste smartphones van dit moment op een rij. We vergelijken plus- en minpunten, specificaties en verwijzen je uiteraard naar de beste prijzen.

We werken deze koopgids voortdurend bij. Laatste update: 15 april 2022 16:00 uur.

Beste smartphones 2022 in het kort

Voor snelle beslissers en lezers in tijdnood is hieronder een samenvatting te vinden. Je kunt zo in een oogopslag zien wat volgens Android Planet de beste budgetsmartphone van 2022 of smartphone met de beste batterij van 2022 is. Klik of druk hier om de uitgebreide ‘Top 10 beste smartphones 2022’ in de koopgids te bekijken.

De beste smartphone voor gamen: OnePlus 10 Pro

Beste camera smartphone: Lees onze beste camera smartphone review

De beste batterij smartphone: Oppo Find X5 Pro

De smartphone die het snelste laad: Xiaomi 12 Pro

Smartphones 2022 beste getest: Top 10 gedetailleerd

Dit zijn volgens onze redactie de top 10 beste Android-smartphones van 2022. We duiken dieper in op de specificaties en belangrijkste features van ieder toestel. Uiteraard vermelden we ook wat we minder goed aan de telefoons vinden en verwijzen we je naar de beste prijzen.

#1 Samsung Galaxy S22 Ultra

Dit vinden we goed De beste Android-smartphone van dit moment

De beste Android-smartphone van dit moment Uitstekende specificaties

Uitstekende specificaties Jarenlang software-updates (tot Android 16)

Jarenlang software-updates (tot Android 16) Geweldig scherm Dit vinden we minder goed Accuduur had voor deze prijs beter moeten zijn

Accuduur had voor deze prijs beter moeten zijn Geen oplader in het doosje

Geen oplader in het doosje Erg duur

Als je de beste smartphone van 2022 zoekt, hoef je niet verder te kijken dan de Samsung Galaxy S22 Ultra.

De smartphone is razendsnel, heeft veel werk- en opslaggeheugen (8GB en 128GB) en beschikt over een drietal goede camera’s op de achterkant. De accuduur is oke, maar niet het beste in dit segment.

De S22 Ultra kan draadloos en bedraad opladen. Samsung installeert Android 12 op de smartphone en belooft vier versie-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Samsungs OneUI-softwareschil is wel wat drukker en moet je daarom liggen.

Voor (nog) meer informatie over de Galaxy S22 en Galaxy S22 Ultra kun je onderstaande reviews op Android Planet bekijken:

Batterijduur Een dag bij normaal gebruik Draadloos opladen Ja Laadtijd 1 uur van 0 tot 100 procent Beeldscherm 6.8 inch super-amoled Stof- en waterdicht Ja, IP68-certificering Resolutie 3088 bij 1440 Full HD (1080p) Max verversingssnelheid 120Hz Camerakwaliteit Uitstekend Videokwaliteit 8K 30FPS Oplader inbegrepen Nee Opslagcapaciteit 128GB / 256GB / 512GB / 1TB Werkgeheugen 8GB / 12GB Updates 4 jaar software / 5 jaar beveiligingspatches

#2 – Xiaomi 12 Pro

Dit vinden we goed Fantastisch 120Hz-amoled-scherm

Fantastisch 120Hz-amoled-scherm Heel snel laden, zowel bedraad als draadloos

Heel snel laden, zowel bedraad als draadloos Goede camerakwaliteit Dit vinden we minder goed Batterijduur laat in dit segment te wensen over

Batterijduur laat in dit segment te wensen over Audiokwaliteit niet geweldig

Audiokwaliteit niet geweldig Veel ‘bloatware’ (onnodige software)

De 12 Pro is een high-end smartphone van Xiaomi en de grotere broer van de normale Xiaomi 12. Het is het nieuwste vlaggenschip van de fabrikant en beschikt dan ook over uitstekende specificaties.

Batterijduur

De accu gaat gemiddeld ongeveer een dag mee bij gemiddeld gebruik en dat valt toch tegen voor een smartphone met dit prijskaartje. Dit heeft ongetwijfeld met de capaciteit van de accu te maken (4600 mAh), waar de meeste high-end smartphones een capaciteit rond de 5000 mAh hebben.

Het laden gaat daarentegen bijzonder snel, zowel aan de kabel als draadloos. Met de adapter gaat dat met 120 Watt, draadloos 50 Watt. Dat resulteert in een bedrade laadtijd van 0 tot 100 procent in slechts 18 minuten.

Display

Op de Xiaomi 12 Pro zit een 6,7 inch-oled-display met een resolutie van 3200 bij 1440 pixels. De maximale ververssnelheid is in te stellen op 120Hz voor extra vloeiend scroll- en kijkgedrag.

Prestaties

Aan performance geen gebrek. Onder de motorkap is aanwezig de gloednieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor van Qualcomm. Een hele mond vol.

De processor zorgt voor prestaties van de bovenste plank, waardoor de smartphone ook prima in te zetten is voor games. Wat games en videobewerking betreft melden gebruikers problemen met het (te) warm worden van het toestel. Iets om rekening mee te houden wanneer je veel van je smartphone vraagt.

Camera’s

De camera-setup is meer dan goed. Aan de achterkant zijn drie 50 megapixel-camera’s te vinden, met aan de voorkant een 32 megapixel-selfiecamera die met de ‘bokeh’-functionaliteit en speciale nachtmodus voor goede foto’s zorgt.

Foto’s gemaakt met de Xiaomi 12 Pro

Je beschikt over tweemaal optische zoom en vijf tot twintigmaal digitale zoom. Video’s neem je in maximaal 8K 24fps of 4K 60fps op. Niets om over te klagen dus.

Opslag en werkgeheugen

Je hebt hier genoeg keuze. Denk aan minimaal 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Kies je voor de Xiaomi 12 Pro in een ruimer jasje, dan beschik je over 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Androi- en beveiligingsupdates

De Xiaomi 12 Pro wordt drie jaar lang ondersteund door middel van software-updates. Beveiligingspatches verschijnen vier jaar lang.

Batterijduur Een dag bij normaal gebruik Draadloos opladen Ja Laadtijd 18 minuten van 0 tot 100 procent Beeldscherm 6.7 inch-amoled Stof- en waterdicht Nee Resolutie 3200 bij 1440 pixels Max verversingssnelheid 120Hz Camerakwaliteit Uitstekend Videokwaliteit 8K 24fps Oplader inbegrepen Ja, snellader Opslagcapaciteit 128GB / 256GB Werkgeheugen 8GB / 12GB Updates 3 jaar Android-updates / 4 jaar beveiligingspatches

#3 – Realme GT 2 Pro

Dit vinden we goed Heel fraai 120Hz-scherm

Heel fraai 120Hz-scherm Toestel is enorm krachtig

Toestel is enorm krachtig Lange batterijduur en snel opladen Dit vinden we minder goed Kwaliteit van de selfiecamera

Kwaliteit van de selfiecamera Geen telelens om in te zoomen

Geen telelens om in te zoomen Alleen bedraad laden

De nummer 3 in deze lijst van beste smartphones 2022 is de GT 2 Pro van het merk Realme, het vlaggenschip van de fabrikant voor het jaar 2022.

De Realme GT 2 Pro is verkrijgbaar in drie kleuren. Qua werkgeheugen kun je kiezen tussen 8GB en 12GB, wat betreft opslag 128GB of 256GB.

Waarom zou je voor de Realme GT 2 Pro kiezen?

De GT 2 Pro biedt snelle hardware gekoppeld aaneen snelle laadtijd (van 0 tot 100 procent in 30 minuten). Koop de GT 2 Pro niet wanneer je op zoek bent naar een robuust en stof- en waterdicht toestel.

Realme GT 2 Pro Review

Wil je meer weten over de Realme GT 2 Pro? Check dan de uitgebreide Realme GT 2 Pro review van redacteur Colin voor alle informatie.

Batterijduur Anderhalve dag bij normaal gebruik Draadloos opladen Nee Laadtijd 30 minuten van 0 tot 100 procent Scherm 6,7 inch-amoled Stof- en waterdicht Nee Resolutie 3216 bij 1440 pixels Max verversingssnelheid 120Hz Camerakwaliteit Zeer goed Videokwaliteit 8K 24FPS Oplader inbegrepen Ja Opslagcapaciteit 128GB / 256GB Werkgeheugen 8GB / 12GB Updates 3 jaar Android-updates / 4 jaar beveiligingspatches

#4 – Samsung Galaxy S22

Dit vinden we goed Uitstekende camera’s

Uitstekende camera’s Jarenlang software-updates

Jarenlang software-updates Rappe hardware en uitstekend scherm

Rappe hardware en uitstekend scherm Luxer dan de Galaxy S21 Dit vinden we minder goed Laadtijd valt tegen

Laadtijd valt tegen Accuduur valt tegen in vergelijking met concurrentie

Accuduur valt tegen in vergelijking met concurrentie Niet echt vernieuwend

Het bescheiden broertje van de nummer 1 in deze lijst (de Galaxy S22 Ultra) is de ‘gewone’ Samsung Galaxy S22. Voor zover je de smartphone gewoon kunt noemen, want de prestaties zijn meer dan dat.

Die prestaties zijn vergelijkbaar met die van zijn grote broers (de S22 Plus en S22 Ultra), maar dan in een compacter jasje. Zoals we gewend zijn van Samsung is het amoled-display prachtig scherp en is ook de camerakwaliteit dik in orde.

Net zoals bij de S22 Ultra houdt de accuduur niet over. Bij matig gebruik red je het een dag. Gebruik je de telefoon (redelijk) intensief, dan kan het zomaar zijn dat je hem halverwege de dag even bij moet laden. Niet echt acceptabel voor een smartphone in deze prijsklasse, die alle overige aspecten juist wel zo goed uitvoert.

Waarom een Samsung Galaxy S22 kopen?

Je koopt de Galaxy S22 wanneer je een goedkopere variant van de S22 Ultra zoekt voor nagenoeg dezelfde prestaties. Ook is de S22 het meest compacte en handzame toestel onder de gewone S22, S22 Plus en S22 Ultra.

Daarnaast is Samsung een uitzondering als het over updates gaat. Je ontvangt vier jaar lang (!) Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches.

Samsung Galaxy S22 Review

Voor alle ins en outs betreft de Samsung Galaxy S22 check je onze uitgebreide (video)review van redacteur Mike. Bekijk de Samsung Galaxy S22 review hier.

Batterijduur Een dag bij normaal gebruik Draadloos opladen Ja Laadtijd 1 uur 10 minuten van 0 tot 100 procent Beeldscherm 6,1 inch-amoled Stof- en waterdicht Ja, IP68 certificering Resolutie 2340 bij 1080 pixels (bij full-hd) Max verversingssnelheid 120Hz Camerakwaliteit Uitstekend Videokwaliteit 8K 30FPS Oplader inbegrepen Nee Opslagcapaciteit 128GB / 256GB Werkgeheugen 8GB / 12GB Updates 4 jaar Android-upgrades / 5 jaar beveiligingspatches

#5 – Google Pixel 6 Pro

Dit vinden we goed Goed scherm met hoge ververssnelheid (120Hz)

Goed scherm met hoge ververssnelheid (120Hz) Altijd direct de nieuwste upates

Altijd direct de nieuwste upates Krachtige Google ‘Tensor’-chip

Krachtige Google ‘Tensor’-chip Geen overbodige software (bloatware) Dit vinden we minder goed Opladen duurt lang, geen oplader inbegrepen

Opladen duurt lang, geen oplader inbegrepen Vingerafdrukscanner niet perfect

Vingerafdrukscanner niet perfect Design is niet voor iedereen

Wil je de beste smartphone volgens Google, de maker van Android? Dan kom je uit bij de Google Pixel 6 Pro.

Dit toestel heeft een premium ontwerp en is water- en stofdicht. Een groot 6,7 inch-oled-scherm oogt soepel dankzij de 120Hz-verversingssnelheid en haarscherp dankzij de hoge resolutie.

Onder de motorkap zit maar liefst 12GB werkgeheugen, minimaal 128GB opslaggeheugen en een door Google ontwikkelde Tensor-chip. Die is vliegensvlug. De accuduur is ook een pluspunt. Opladen gaat vlot, mits je zelf de juiste oplader regelt. Die wordt uit milieuoverwegingen namelijk niet meegeleverd.

De camera’s van de smartphone zijn indrukwekkend, met name in het donker. Google levert de Pixel 6 Pro met Android 12 en belooft drie versie- updates. Dat is fijn, maar concurrent Samsung stelt er vier beschikbaar. Net als Samsung garandeert Google vijf jaar beveiligingspatches. De Pixel 6 Pro is niet officieel in Nederland te koop, maar wel degelijk prima verkrijgbaar.

Google Pixel 6 Pro review

Kun je aan hand van de informatie hierboven nog geen keuze maken? Geen nood, gelukkig heeft onze redactie de Pixel 6 Pro uitvoerig getest. Alle bevindingen zijn door ons verwerkt in een uitgebreide review.

Wil je alle ins en outs weten van de Google Pixel 6 Pro? Check dan de Google Pixel 6 Pro review.

Batterijduur Een dag bij normaal gebruik Draadloos opladen Ja Laadtijd 2 uur van 0 tot 100 procent Beeldscherm 6,7 inch-oled Stof- en waterdicht Ja, IP68-certificering Resolutie 3120 bij 1440 pixels Max verversingssnelheid 120 Hz Camerakwaliteit Zeer goed Videokwaliteit 4K 60FPS Oplader inbegrepen Nee Opslagcapaciteit 128GB / 256GB / 512GB Werkgeheugen 12GB Updates 3 jaar Android-updates / 5 jaar beveiligingspatches

#6 – Samsung Galaxy S21 Ultra

Dit vinden we goed Nog steeds heel erg snel

Nog steeds heel erg snel Snelle en precieze vingerafdrukscanner

Snelle en precieze vingerafdrukscanner Handige telelens met 10x zoom

Handige telelens met 10x zoom Goede batterijduur Dit vinden we minder goed Opladen gaat niet heel snel

Opladen gaat niet heel snel Geen oplader en oortjes inbegrepen

Geen oplader en oortjes inbegrepen Geen micro-sd en koptelefoonaansluiting

De Samsung Galaxy S21 Ultra is vlaggenschip van Samsung uit 2021. Ondanks dat we een jaar verder zijn is de S21 Ultra nog steeds de 6e plek in de lijst ‘beste smartphone van dit moment‘ waardig.

We hoeven niet te dubben over prestaties, camerakwaliteit en kwaliteit van het display. Zoals je bij de toptoestellen van Samsung mag verwachten, is dat allemaal dik in orde met onder andere een 6,8 inch-display, Snapdragon 888-chip en prima camera’s.

Waarom een Samsung Galaxy S21 Ultra kopen?

Wanneer je de meest krachtige smartphone in de Galaxy S21-serie wil, is de S21 Ultra een goede keuze. De prestaties en camerakwaliteit is fantastisch, en een (groot) voordeel ten opzichte van de S22-serie is dat de batterij groter is.

Nu de S22 gelanceerd is, zal het je niet verbazen dat de prijs van de S21 Ultra inmiddels is gedaald. De beste prijs check je via bovenstaande knop.

Samsung Galaxy S21 Ultra review

Wil je meer weten over de Galaxy S21 Ultra? Android Planet heeft de S21 Ultra stevig aan de tand gevoeld. Zijn conclusie(s) en bevindingen lees je in de Galaxy S21 Ultra review.

Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra

Wil je de gigant van 2021 met de gigant van 2022 vergelijken? We zetten de twee vlaggenschepen van Samsung tegenover elkaar in het Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S21 Ultra artikel.

Batterijduur Anderhalve dag tot twee dagen bij normaal gebruik Draadloos opladen Ja Laadtijd 1 uur 10 minuten van 0 tot 100 procent Beeldscherm 6,8 inch-amoled Stof- en waterdicht Ja, IP68-certificering Resolutie 3200 bij 1440 pixels Max verversingssnelheid 120Hz Camerakwaliteit Uitstekend Videokwaliteit 8K 24FPS Oplader inbegrepen Nee Opslagcapaciteit 128GB / 256GB / 512GB Werkgeheugen 12GB / 16GB Updates 4 jaar Android-updates, 5 jaar beveiligingspatches

#7 – Motorola Edge 30 Pro

Dit vinden we goed Razendsnelle hardware

Razendsnelle hardware Strak design en goede bouwkwaliteit

Strak design en goede bouwkwaliteit Vloeiend en scherp scherm

Vloeiend en scherp scherm Kale Android-software Dit vinden we minder goed Geen koptelefoonaansluiting en micro-sd

Geen koptelefoonaansluiting en micro-sd Nachtfotografie laat te wensen over

Nachtfotografie laat te wensen over Updatebeleid is matig

De Edge 30 Pro is een high-end toestel van Motorola, die de smartphone op de Chinese markt uitbracht onder de naam Edge X30. Het is de eerste smartphone met een Snapdragon 8 Gen 1-processor.

Een groot pluspunt van de Edge 30 Pro is het indrukwekkende 6,7 inch-oled-scherm met een zeer hoge ververssnelheid van 144Hz en prima full-hd-resolutie.

Ook de camerakwaliteit is indrukwekkend. Het geheel wordt aangedreven door de aanwezige Snapdragon 8 Gen 1-processor. Dit is een hele krachtige processor die de smartphone moeiteloos laat uitvoeren wat je van hem vraagt.

Motorola Edge 30 Pro Review

Gedetailleerde informatie over alle eigenschappen en functies van de Motorola Edge 30 Pro kun je lezen in onze uitgebreide Motorola Edge 30 Pro Review hier op Android Planet.

Batterijduur Anderhalve dag bij normaal gebruik Draadloos opladen Ja Laadtijd 45 minuten van 0 tot 100 procent Beeldscherm 6.7 inch-oled Stof- en waterdicht Nee, alleen spatwaterbestendig Resolutie 2400 bij 1080 pixels (full-hd) Max verversingssnelheid 144Hz Camerakwaliteit Goed Videokwaliteit 8K 24FPS Oplader inbegrepen Ja Opslagcapaciteit 128GB / 256GB Werkgeheugen 8GB / 12GB Updates 2 jaar Android-updates / 3 jaar beveiligingspatches

#8 – OnePlus 10 Pro

Dit vinden we goed Lange batterijduur

Lange batterijduur Fraai ontwerp met premium afwerking

Fraai ontwerp met premium afwerking Mooi 120Hz-amoled-display Dit vinden we minder goed Moeilijk te bedienen met één hand

Moeilijk te bedienen met één hand Games zijn gelimiteerd tot 60Hz

Games zijn gelimiteerd tot 60Hz Fotokwaliteit niet heel indrukwekkend

Net zoals de andere smartphones in deze beste smartphone top 10 mag je ook van de OnePlus 10 Pro verwachten dat hij over indrukwekkende specificaties beschikt.

Onder de motorkap huist namelijk een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 1-processor, die je in staat stelt om flink te multitasken en volop games te spelen. Ook mobiele videobewerking kan de 10 Pro zonder nukken aan. Heel fijn is de laadsnelheid van de batterij en de algehele accuduur. Je kunt zowel bedraad als draadloos laden.

Waarom een OnePlus 10 Pro smartphone kopen?

De OnePlus 10 Pro is niet een toestel die uitblinkt in bepaalde eigenschappen, maar daardoor wel een uitstekende allrounder is. Een manusje van alles in deze lijst dus.

Dat gezegd hebbende ziet het scherm er goed uit, zijn de prestaties om je vingers bij af te likken en kost hij minder dan veel andere vlaggenschip-smartphones.

OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro

Benieuwd wat de OnePlus 10 Pro anders doet dan de OnePlus 9 Pro en in welke opzichten de toestellen van elkaar verschillen? Android Planet heeft de verschillen naast elkaar gezet in het OnePlus 10 Pro vs OnePlus 9 Pro artikel.

Batterijduur Anderhalve dag bij normaal gebruik Draadloos opladen Ja Laadtijd 50 minuten van 0 tot 100 procent Beeldscherm 6,7 inch-amoled Stof- en waterdicht Ja Resolutie 3216 bij 1440 pixels Max verversingssnelheid 120Hz Camerakwaliteit Gemiddeld Videokwaliteit 8K 30FPS Oplader inbegrepen Ja, 80 Watt Opslagcapaciteit 128GB / 256GB Werkgeheugen 8GB / 12GB Updates 3 jaar Android-updates, 4 jaar beveiligingspatches

#9 – Oppo Find X5 Pro

Dit vinden we goed Uitstekende prestaties

Uitstekende prestaties Erg scherp en mooi 120Hz-scherm

Erg scherp en mooi 120Hz-scherm Goede accuduur, snel opladen Dit vinden we minder goed De prijs

De prijs Aanwezigheid onnodige software (bloatware)

Aanwezigheid onnodige software (bloatware) Optische zoom is beperkt tot 2x

De Find X5 Pro van Oppo is de opvolger van de Oppo Find X3 Pro. Je zult je misschien afvragen wat er met de X4 Pro is gebeurd. Die is er bewust niet gekomen, omdat 4 een ongeluksgetal in China is.

Wat verder ook verrast is dat de specificaties van de Oppo Find X5 Pro wel erg veel op die van de OnePlus 10 Pro lijken. Dat is ook geen toeval gezien Oppo en OnePlus samen onderdeel zijn van BKK Electronics.

De X5 Pro beschikt over de Snapdragon 8 Gen 1-chip, een 6,7 inch-oled-scherm met 120Hz-ververssnelheid, 12GB RAM en 256GB opslagruimte. De 5000 mAh-accu houdt dit alles voor lange tijd draaiende en dankzij de snelle oplader ben je zo weer online na het leegspelen van de accu.

Waarom de Oppo Find X5 Pro kopen?

Laten we met het pijnlijkste punt starten: voor deze prijs koop je ook een Samsung Galaxy S22 Ultra. Toch valt er wat te zeggen voor de Oppo Find X5 Pro en raden we ‘m aan wanneer je snelladen belangrijk vindt.

Ben je fan van camerafabrikant Hasselblad? Dan zit je ook goed bij de Find X5 Pro, want de camera’s zijn door het merk ontwikkeld. Hasselblad heeft daarbij een speciaal ontwikkelde app ter beschikking gesteld voor uitgebreide camera instelmogelijkheden.

Oppo Find X5 Pro review

Voor alle ins en outs over de Oppo Find X5 Pro kun je onze uitgebreide Oppo Find X5 Pro review bekijken hier op AndroidPlanet.nl.

Batterijduur Twee dagen bij normaal gebruik Draadloos opladen Ja Laadtijd 50 minuten van 0 tot 100 procent Beeldscherm 6,7 inch-amoled Stof- en waterdicht Ja, IP68-certificering Resolutie 3216 bij 1440 pixels Max verversingssnelheid 120 Hz Camerakwaliteit Zeer goed Videokwaliteit 4K 60FPS Oplader inbegrepen Ja, 80 Watt Opslagcapaciteit 256GB / 512GB Werkgeheugen 8GB / 12GB Updates 3 jaar Android-updates, 4 jaar beveiligingspatches

#10 – Sony Xperia 1 III

Dit vinden we goed Eerste smartphone met 4K HDR oled-scherm

Eerste smartphone met 4K HDR oled-scherm Beste keuze voor audio- en video (bekijken en bewerken)

Beste keuze voor audio- en video (bekijken en bewerken) Veel functies voor cameraliefhebbers

Veel functies voor cameraliefhebbers Veel extra functies Dit vinden we minder goed Toestel is veel te duur

Toestel is veel te duur Updatebeleid is ondermaats

Updatebeleid is ondermaats Opladen duurt lang, accuduur valt tegen

Opladen duurt lang, accuduur valt tegen Toestel kan te heet worden bij zware apps

We zijn bij de nummer 10 en tevens laatste smartphone in deze beste smartphone top 10 beland: de Sony Xperia 1 III. Dat het de laatste smartphone in deze review is betekent echter niet dat het een slecht toestel is – in tegendeel.

Het is de enige smartphone met een 4K HDR-oled-scherm. Dit maakt het een genot om film en serie te kijken. De hardware is met een Snapdragon 888-processor razendsnel te noemen. De Xperia beschikt over maar liefst 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

Het jammere is dat de prijs, accu(duur) en softwarebeleid karig zijn. Zo beperkt de fabrikant zich tot slechts één (!) jaar Android-upgrades en 2 jaar beveiligingspatches.

Waarom de Sony Xperia 1 III kopen?

Je koopt de smartphone van fabrikant Sony om eigenschappen waar de fabrikant bekend om staat: de uitstekende audio- en video-eigenschappen. Zowel luisteren als bekijken en bewerken van audio en video voelt de Xperia 1 III zich helemaal in thuis.

Sony Xperia 1 III review

Android Planet-redacteur Wouter heeft de Sony Xperia 1 III aan allerlei tests onderworpen. Zijn bevindingen en conclusie kun je vinden in zijn Sony Xperia 1 III review.

Batterijduur Een dag bij normaal gebruik Draadloos opladen Ja Laadtijd 1 uur 50 minuten van 0 tot 100 procent Beeldscherm 6,5 inch-oled Stof- en waterdicht Ja, IPX68 certificering Resolutie 3840 bij 1644 pixels Max verversingssnelheid 120Hz Camerakwaliteit Uitstekend Videokwaliteit 4K 60FPS Oplader inbegrepen Ja Opslagcapaciteit 256GB / 512GB Werkgeheugen 12GB Updates 1 jaar Android-upgrades / 2 jaar beveiligingspatches

Nieuwe smartphone kopen? Dit is waar je op moet letten

Wanneer je op zoek bent naar de beste smartphone van dit moment, moet je diep in de buidel tasten. Je doet er goed aan onderstaande punten in overweging te nemen en te beslissen wat voor jou belangrijk is – voordat je tot een koop overgaat.

Hardware

‘Vlaggenschip’ toestellen (zoals alle smartphones in deze beste smartphone lijst) beschikken doorgaans over de beste en nieuwste hardware.

Qua processoren worden er soms nog uitstappen gemaakt naar een ‘alternatieve’ keuze, maar kiezen de meeste fabrikanten voor de meest recente Qualcomm-processor.

Wat prestaties betreft kom je met alle smartphones in deze lijst niets tekort, al springen bepaalde modellen er natuurlijk uit. Zo wil je voor het bekijken en bewerken van video waarschijnlijk kiezen voor de Sony Xperia 1 III.

Benieuwd naar de smartphone in deze lijst met de langste batterijduur of de smartphone die het best geschikt is voor gamen? Klik hier.

Camera

Het grootste verschil in toptoestellen zit ‘m vaak in de camerakwaliteit. Fabrikanten plakken steeds meer camera’s op telefoons, wat niet altijd resulteert in meer mogelijkheden of een betere foto- en videokwaliteit. We raden je daarom aan te focussen op de hoofdcamera. Het aantal megapixels is daarbij niet representatief.

Voor het maken van de mooiste kiekjes raden wij de Samsung Galaxy S22 Ultra aan. Heel veel toestellen beschikken over handige features zoals een groothoek- en/of telelens. Dat kan handig zijn, al moet je zelf bepalen of je deze camera’s veel gaat gebruiken.

Batterij(duur) van de beste smartphone

Ben jij het type gebruiker dat niet echt in de gaten heeft hoeveel apps er in de achtergrond open staan? Switch je voortdurend tussen verschillende apps/games of bewerk je juist audio en/of video?

In die situaties is het handig een smartphone te kiezen met een zo groot mogelijke accucapaciteit, zodat je de hele dag zorgeloos gebruik kunt maken van je smartphone. Ook wanneer je een keer niet in de gelegenheid bent om hem tussentijds op te laden.

Als het op een zo lang mogelijk accuduur aankomt is de Oppo Find X5 Pro in bovenstaande top 10 de beste keuze, met zowel een lange accuduur als korte laadtijd.

Updates (software en beveiliging)

Wanneer je flink wat geld neerlegt voor een topsmartphone is het wel zo fijn dat hij een tijdje mee kan. Dit hangt voor een groot deel af van het updatebeleid van de fabrikant.

Samsung heeft het op dit gebied het beste voor elkaar. Voor de S22 Ultra, S22 en S21 Ultra geldt het volgende: je krijgt vier grote Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches.

Geheugen en opslagruimte

Smartphones hebben twee soorten geheugen. Namelijk ‘RAM’- en ‘ROM’-geheugen. De eerste wordt vaak als werkgeheugen omschreven en de tweede als opslagcapaciteit. ROM slaat alle gegevens op van het besturingssysteem, apps, videos, foto’s en muziek.

Een smartphone met meer RAM (werkgeheugen) is over het algemeen sneller. Soms is ROM (opslagruimte) uit te breiden met een micro-sd-kaartje, waardoor je bijvoorbeeld meer foto’s en video’s op kunt slaan.

Ga je smartphone gebruiken voor bellen, appen en wat browsen? Kijk dan niet teveel naar geheugen. We raden je aan hier rekening mee te houden op het moment dat je veel film/YouTube gaat kijken, multitasken en wellicht video gaat bewerken.

De beste smartphone kopen – Veelgestelde vragen

Ben je na het doornemen van deze koopgids nog niet helemaal zeker van welke smartphone je wil kopen? Wellicht helpt onderstaande verzameling van veelgestelde vragen je verder op weg.

Mocht je alsnog vragen hebben, laat hieronder dan een reactie achter. Zowel onze vaste lezers als redacteuren voorzien je waar mogelijk graag van advies.

Wat is beter: oled of amoled? Amoled is een geavanceerde en flexibelere versie van oled en wordt met name toegepast in smartphones. Alhoewel amoled per definitie niet veel verschilt van oled staat de ‘AM’ voor ‘active matrix’. Deze techniek zorgt ervoor dat iedere individuele pixel afzonderlijk aangestuurd kan worden, in plaats van een hele rij pixels tegelijk. Het resultaat is een dieper contrast en levendigere kleuren. Welke smartphone heeft de beste camera? De beste Android camerasmartphone is volgens onze redactie op dit moment de Samsung Galaxy S22 Ultra. Welke smartphone is de beste? De beste smartphone van dit moment is volgens de redactie van Android Planet de Samsung Galaxy S22 Ultra. Ondanks zijn middelmatige batterijduur is de Galaxy S22 Ultra op vrijwel ieder ander vlak een aanrader. Daar kleeft dan ook wel een fors prijskaartje aan. Wat is de beste smartphone van 2021? De beste Android-smartphone van het jaar 2021 is de Samsung Galaxy S21 Ultra, die inmiddels een stukje goedkoper is geworden. Deze prijsdaling is een natuurlijk gevolg van de Galaxy S22 (Ultra) lancering dit jaar.

Meer smartphones vergelijken

Op zoek naar een Android-smartphone met goede prestaties, maar dan voor een aantrekkelijker prijskaartje? Er zijn (meer dan) genoeg snelle Android-toestellen voor minder geld. Check daarvoor onze beste smartphones tot 500 euro koopgids.

Liever nog iets minder uitgeven? Dan kun je terecht bij onze koopgidsen voor Android smartphones tot 200 en tot 300 euro:

Voor een totaaloverzicht van alle (populaire) smartphones premium tot budget kun je terecht op onze smartphones pagina.