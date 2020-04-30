Ben je op zoek naar een sim only abonnement waarbij je eindeloos kunt bellen voor een vast bedrag per maand? Dan zit je op de juiste plek. In onze onafhankelijke prijsvergelijker vergelijk je eenvoudig de beste sim only prijzen en deals met elkaar.

Wat betekent onbeperkt bellen bij sim only-abonnementen?

Bij diverse sim only-abonnementen kun je tegenwoordig gebruik maken van een bundel met een onbeperkt aantal belminuten. Fijn om toch in contact te blijven met familie en vrienden die verder weg wonen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken om extra kosten.

Wanneer je een sim only abonnement met onbeperkt bellen afsluit, betekent dit dat je in principe zoveel mag bellen als je wilt, zonder dat jouw provider hier extra kosten voor in rekening mag brengen. Je betaald een afgesproken vast bedrag per maand.

De vele voordelen van kiezen voor sim only

Sim only wordt steeds populairder. Niet zo gek, want het kent veel voordelen. Met sim only bespaar je bijvoorbeeld geld, voorkom je een BKR registratie, kun je jouw abonnement maandelijks opzeggen en je bundel aanpassen wanneer jij dat wilt.

Meer weten over alle voordelen (en nadelen) van sim only? Bekijk dan het volgende artikel op AndroidPlanet.

Providers die sim only abonnementen met onbeperkt bellen aanbieden

Naar een onbeperkte bel-bundel bij je sim only abonnement hoef je tegenwoordig gelukkig niet meer ver te zoeken. Er zijn tal van (sim only) providers die onbeperkt bellen aanbieden:

Let wel op, want iedere mobiele provider in Nederland hanteert een zogenaamde ‘Fair Use Policy’. In dat document geeft de provider aan wat zij verstaan onder onbeperkt bellen (en onbeperkt internetten).

Het kan dus zijn dat jouw provider contact met je opneemt wanneer je volgens hen buitensporig veel belminuten verbruikt. In principe staat het iedere provider vrij om jouw bundel in te perken en je een limiet op te leggen. Dit komt in de praktijk echter weinig voor.

De goedkoopste sim only onbeperkt bellen abonnementen op een rij

Om de goedkoopste sim only abonnementen met een onbeperkte bel-bundel te vinden hoef je niet ver te zoeken.

In onze eigen onafhankelijke sim only prijsvergelijker (die je hierboven ziet) worden de voordeligste onbeperkt bellen sim only abonnementen bovenaan getoond. Met de filtermogelijkheden kun je aangeven of je daar graag 4G of 5G bij wilt hebben, of je voorkeur voor een bepaalde provider hebt en je kunt kijken of je in aanmerking komt voor combinatiekorting.

Veel (sim only) providers bieden een korting op de maandprijs aan wanneer je al een andere dienst zoals internet en/of televisie bij ze afneemt.

Sim only providers vergelijken

Benieuwd welke sim only provider op dit moment als beste beoordeeld wordt? In het volgende artikel lees je welke sim only providers in 2023 als beste uit de bus komen.

Sim only providers met de beste dekking

Wanneer je een nieuw sim only abonnement gaat afsluiten, wil je zeker weten dat je een goed bereik hebt. Er zijn verschillende instanties die jaarlijks de kwaliteit van de Nederlandse mobiele netwerken onderzoeken.

Meer over sim only

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